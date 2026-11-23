Η TCL παρουσίασε έξι επιλογές σε πλυντήρια ρούχων και συσκευές πλύσης-στεγνώματος για την ελληνική αγορά, καλύπτοντας χωρητικότητες από 8 έως 12 κιλά ενόψει των προσφορών της Black Friday. Η γκάμα περιλαμβάνει τα μοντέλα FF0812WA0, FF0914WA0, FP1012, FF1224, FF1244WA1 και το πλυντήριο-στεγνωτήριο CP1012SA0, ενσωματώνοντας τεχνολογίες ατμού, κινητήρες inverter ή άμεσης κίνησης και λειτουργίες προσαρμογής της κατανάλωσης.

Η επιλογή μιας λευκής συσκευής με μακροχρόνιο ορίζοντα χρήσης δεν περιορίζεται στην τιμή αγοράς, καθώς η χωρητικότητα του κάδου, η ενεργειακή κλάση, οι στροφές στυψίματος και τα εξειδικευμένα προγράμματα φροντίδας καθορίζουν τόσο το λειτουργικό κόστος όσο και τη διάρκεια ζωής των υφασμάτων. Η διαφοροποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών ανάμεσα στις κατηγορίες των 8, 9, 10 και 12 κιλών επιτρέπει την αντιστοίχιση της συσκευής στις πραγματικές ανάγκες κάθε νοικοκυριού, από μικρότερα διαμερίσματα έως πολυμελείς οικογένειες.

Μοντέλα 8 και 9 κιλών για καθημερινή χρήση και χαμηλή κατανάλωση

Στη βασική κατηγορία των 8 κιλών, το TCL FF0812WA0 συνδυάζει ενεργειακή κλάση Α με ταχύτητα στυψίματος έως 1.200 στροφές ανά λεπτό (rpm) και κινητήρα BLDC Inverter. Οι κινητήρες χωρίς ψήκτρες (Brushless DC) μειώνουν τις μηχανικές τριβές, προσφέροντας πιο σταθερή λειτουργία και χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση σε βάθος χρόνου. Για την καθημερινή ευελιξία, η συσκευή διαθέτει λειτουργία ατμού (Steam Wash), γρήγορο πρόγραμμα Quick Wash 15’ και σύστημα Auto Weight, το οποίο υπολογίζει το βάρος του φορτίου ώστε να προσαρμόζει αυτόματα την ποσότητα νερού και τη διάρκεια του κύκλου.

Ανεβαίνοντας στα 9 κιλά, το TCL FF0914WA0 διατηρεί την ενεργειακή κλάση Α και τον κινητήρα BLDC Inverter, αυξάνοντας ωστόσο την ταχύτητα στυψίματος στις 1.400 στροφές ανά λεπτό για αποτελεσματικότερη απομάκρυνση της υγρασίας πριν από το άπλωμα. Ενσωματώνει το γρήγορο πρόγραμμα Quick Wash 18’, τη λειτουργία Steam Wash και το σύστημα Auto Weight. Και τα δύο μοντέλα εξοπλίζονται με τον κάδο Honeycomb Drum για περιορισμό της φθοράς των ινών, το πρόγραμμα υγιεινής καθαρισμού κάδου Drum Clean και δυνατότητα προγραμματισμού έναρξης έως 24 ώρες.

Η κατηγορία των 10 κιλών με κινητήρα άμεσης κίνησης Smart DD Motor

Για νοικοκυριά που χρειάζονται μεγαλύτερο όγκο πλύσης χωρίς να περάσουν στις υπερμεγέθεις συσκευές, το TCL FP1012 προσφέρει χωρητικότητα 10 κιλών και κυκλοφορεί σε γκρι (FP1012SA0) και λευκό χρώμα (FP1012WA0). Βασικό τεχνικό πλεονέκτημα αποτελεί ο κινητήρας Smart DD Motor (Direct Drive), ο οποίος συνδέεται απευθείας στον κάδο χωρίς τη μεσολάβηση ιμάντα, περιορίζοντας αισθητά τον θόρυβο και τις δονήσεις κατά τη λειτουργία.

Πέρα από το πρόγραμμα ατμού Steam Wash, τον κάδο Honeycomb Drum και το Drum Clean, το FP1012 ενσωματώνει την τεχνολογία Spray Wash για την απομάκρυνση υπολειμμάτων απορρυπαντικού. Στην πράξη, η καθημερινή διαχείριση διευκολύνεται από τη δυνατότητα προσθήκης ρούχων κατά τη διάρκεια της πλύσης, τον προγραμματισμό έναρξης έως 24 ώρες και το κλείδωμα ασφαλείας Child Lock.

Πλυντήρια 12 κιλών με προηγμένες λειτουργίες και συνδεσιμότητα Wi-Fi

Στην κορυφή της χωρητικότητας βρίσκονται δύο μοντέλα των 12 κιλών με στύψιμο έως 1.400 στροφές ανά λεπτό, σχεδιασμένα για αυξημένο όγκο ρούχων και ογκώδη υφάσματα. Το TCL FF1224, διαθέσιμο σε γκρι (FF1224SA2GR) και λευκό (FF1224WA2GR), ανήκει στην ενεργειακή κλάση Α και προσφέρει 16 προγράμματα πλύσης, εκ των οποίων τα τρία αξιοποιούν ατμό για υγιεινή φροντίδα και φρεσκάρισμα. Συμπληρώνεται από γρήγορο πρόγραμμα 15 λεπτών, προγραμματισμό λήξης και σύστημα πολλαπλής προστασίας από διαρροές νερού.

Το TCL FF1244WA1 εστιάζει στις έξυπνες λειτουργίες και την εξειδικευμένη αφαίρεση λεκέδων, διαθέτοντας συνδεσιμότητα Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο μέσω της εφαρμογής TCL Home. Η τεχνολογία autoStain Removal προσαρμόζει τις παραμέτρους πλύσης για δύσκολους λεκέδες από λάδι, κρασί και χυμό, ενώ η λειτουργία Turbo Speed μειώνει τον χρόνο των κύκλων. Ο σχεδιασμός Mega Opening με άνοιγμα πόρτας 36 εκατοστών διευκολύνει τη φόρτωση παπλωμάτων, ενώ το πακέτο φροντίδας ολοκληρώνεται με τα Steam Wash, Anti-mites, MAGIC Flow, Spray Clean και τη λειτουργία activeFresh που κινεί περιοδικά τα ρούχα μετά το τέλος της πλύσης για αποφυγή οσμών και τσαλακώματος.

TCL CP1012SA0 για συνδυαστική πλύση και στέγνωμα σε μία συσκευή

Όταν ο διαθέσιμος χώρος στο σπίτι δεν επιτρέπει την τοποθέτηση ξεχωριστού στεγνωτηρίου, το TCL CP1012SA0 λειτουργεί ως ενιαία λύση με χωρητικότητα πλύσης 10 κιλών και στεγνώματος 6 κιλών. Εξοπλίζεται με τον αθόρυβο κινητήρα Smart DD Motor και το πρόγραμμα Wash&Dry 60', το οποίο επιτρέπει την ολοκλήρωση ενός σύντομου κύκλου πλύσης και στεγνώματος μέσα σε μία ώρα.

Όπως και τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς, ενσωματώνει τις τεχνολογίες Steam Wash, Spray Wash, Honeycomb Drum, Drum Clean καθώς και τη δυνατότητα προσθήκης ρούχων κατά τη διάρκεια του κύκλου, καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου νοικοκυριού σε περιορισμένο χώρο.