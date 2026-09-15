TCL SQD-Mini LED: Η προσέγγιση της εταιρείας στον οπίσθιο φωτισμό και η νέα ευρωπαϊκή γκάμα τηλεοράσεων

Σύνοψη

Τα έσοδα από τις πωλήσεις τηλεοράσεων άνω των 70 ιντσών κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 14% κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2025.

Η TCL διατήρησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στις αποστολές Mini LED τηλεοράσεων το 2025, καταλαμβάνοντας μερίδιο 31,1% των παγκόσμιων αποστολών.

Η νέα κατηγορία SQD-Mini LED ενσωματώνει το τεχνολογικό σύστημα All-Domain Halo Control, το οποίο ελέγχει το φως στοχεύοντας στον δραστικό περιορισμό του φαινομένου blooming γύρω από τα φωτεινά αντικείμενα.

Η ναυαρχίδα X11L εντυπωσιάζει αποδίδοντας φωτεινότητα κορυφής HDR έως 10.000 nits, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει κρυστάλλινο ήχο μέσω του συστήματος Audio by Bang & Olufsen.

Η προσιτή σειρά P8L απευθύνεται στους απαιτητικούς gamers και στους λάτρεις του κινηματογράφου, ενσωματώνοντας εγγενή ρυθμό ανανέωσης 144Hz και σύστημα Onkyo 2.1 Hi-Fi.

Καθώς οι απαιτήσεις των καταναλωτών για αναβαθμισμένες οπτικοακουστικές εμπειρίες στον οικιακό τους χώρο αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, η τηλεόραση εξακολουθεί να αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή της οικιακής ψυχαγωγίας στα περισσότερα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Οι συνήθειες παρακολούθησης μεταβάλλονται διαρκώς και οι θεατές αναζητούν πλέον πάνελ μεγαλύτερων διαστάσεων για να απολαμβάνουν από κινηματογραφικές παραγωγές και αθλητικές μεταδόσεις μέχρι απαιτητικά βιντεοπαιχνίδια με την υψηλότερη δυνατή πιστότητα.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία των IFA και NIQ, τα έσοδα που προέρχονται από τις τηλεοράσεις που ξεπερνούν τις 70 ίντσες παρουσίασαν σημαντική αύξηση της τάξης του 14% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Καθώς το φυσικό μέγεθος των οθονών διευρύνεται, ο τρόπος με τον οποίο το εκάστοτε πάνελ διαχειρίζεται τον οπίσθιο φωτισμό σε ολόκληρη την επιφάνεια προβολής αποκτά βαρύνουσα σημασία, ιδίως όταν πρόκειται για νυχτερινές σκηνές με έντονες αντιθέσεις ή γρήγορη κίνηση. Εδώ ακριβώς επεμβαίνει η τεχνολογία Mini LED, η οποία αναλαμβάνει να επιλύσει τα εγγενή προβλήματα των παραδοσιακών συστημάτων οπίσθιου φωτισμού.

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία Mini LED στις νέες τηλεοράσεις της TCL;

Η βασική διαφοροποίηση της τεχνολογίας Mini LED εντοπίζεται ακριβώς πίσω από το LCD panel, όπου τα συμβατικά LED αντικαθίστανται από χιλιάδες πολύ μικρότερες διόδους εκπομπής φωτός. Στις συμβατικές LCD τηλεοράσεις, το παραγόμενο φως καλύπτει εκτεταμένες περιοχές της οθόνης, καθιστώντας πρακτικά αδύνατη τη διατήρηση ενός μικρού σημείου σε πολύ υψηλή φωτεινότητα όταν ακριβώς δίπλα του πρέπει να απεικονιστεί το απόλυτο σκοτάδι. Η χρήση του Mini LED επιτρέπει τον κατακερματισμό του οπίσθιου φωτισμού σε πολυάριθμες και πλήρως ανεξάρτητες ζώνες τοπικού dimming. Κάθε μεμονωμένη ζώνη ανταποκρίνεται με απόλυτη ακρίβεια σε ένα σαφώς μικρότερο τμήμα της συνολικής εικόνας, ελαττώνοντας τη φωτεινότητα στις σκιερές περιοχές και ενισχύοντας την ένταση στα φωτεινά σημεία που το απαιτούν. Για τον τελικό καταναλωτή, η πολύπλοκη αυτή αρχιτεκτονική μεταφράζεται άμεσα σε ορατά οφέλη, όπως η δραστική μείωση της διάχυσης του φωτός γύρω από τους υπότιτλους σε μαύρο φόντο και η διατήρηση των ευκρινών περιγραμμάτων σε απαιτητικές σκηνές, όπως ο έναστρος ουρανός ή οι προβολείς ενός γηπέδου.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασαφηνιστεί πως ο όρος «Mini LED» περιγράφει απλώς τον τύπο του συστήματος οπίσθιου φωτισμού και δεν συνιστά από μόνος του εγγύηση για την τελική ποιότητα της παραγόμενης εικόνας. Η επίτευξη κορυφαίων επιδόσεων εξαρτάται άμεσα από την αρμονική συνεργασία πολλαπλών φυσικών χαρακτηριστικών, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού μεγέθους των LED, της πυκνότητας τοποθέτησής τους πίσω από το πάνελ, καθώς και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητα ελεγχόμενων ζωνών τοπικού dimming που υποστηρίζει το hardware. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των διαθέσιμων ζωνών, τόσο μικρότερα είναι τα τμήματα της εικόνας που μπορούν να ελεγχθούν, προσφέροντας ασύγκριτη ακρίβεια στη διαχείριση της φωτεινότητας. Πέρα από το hardware, η ποιότητα του οπτικού σχεδιασμού, ο τύπος του πάνελ και η αποδοτικότητα των έξυπνων αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνας καθορίζουν την ταχύτητα και την ακρίβεια με την οποία αντιδρά η κάθε ζώνη στο προβαλλόμενο περιεχόμενο.

Η TCL κατέχει αναμφίβολα ηγετική θέση στην ανάπτυξη και εξέλιξη της τεχνολογίας Mini LED, έχοντας ξεκινήσει τον σχεδιασμό των πρώτων πρωτοτύπων ήδη από το 2018 και προχωρώντας στη μαζική παραγωγή το 2019. Η μακροχρόνια στρατηγική επένδυση της εταιρείας αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα στα επίσημα στοιχεία της Omdia, σύμφωνα με τα οποία η TCL κατέλαβε την πρώτη θέση στις παγκόσμιες αποστολές τηλεοράσεων Mini LED για το 2025, διαθέτοντας 3,954 εκατομμύρια μονάδες και εξασφαλίζοντας ένα εντυπωσιακό μερίδιο αγοράς 31,1%. Αξίζει να σημειωθεί πως οι αποστολές της εταιρείας στη συγκεκριμένη κατηγορία κατέγραψαν τεράστια αύξηση 118% σε ετήσια βάση.

Για να καλύψει τις διαφοροποιημένες ανάγκες των ευρωπαίων καταναλωτών, η TCL παρουσιάζει μια διευρυμένη γκάμα τηλεοράσεων για το 2026, η οποία περιλαμβάνει τις κατηγορίες SQD-Mini LED, QD-Mini LED και RGB-Mini LED. Η πλέον προηγμένη σειρά SQD-Mini LED αντιπροσωπεύει την κορυφαία τεχνολογική εξέλιξη της εταιρείας, ενσωματώνοντας το σύστημα All-Domain Halo Control το οποίο διαχειρίζεται εξονυχιστικά το φως στο σύνολο του συστήματος απεικόνισης για να εξαλείψει το φαινόμενο blooming. Στην κορυφή αυτής της σειράς δεσπόζει η εντυπωσιακή X11L, η οποία εξοπλίζεται με έως και 20.736 Precise Dimming Zones, αποδίδει αστρονομική φωτεινότητα αιχμής HDR έως 10.000 nits και υποστηρίζει έως 100% BT.2020 All-Scenes Wide Colour Gamut. Το εξαιρετικά λεπτό μοντέλο ενσωματώνει το WHVA 2.0 Ultra Panel για σταθερή απόδοση χρωμάτων από οποιαδήποτε γωνία θέασης και πλαισιώνεται από ένα ισχυρό ηχοσύστημα που φέρει την υπογραφή της Bang & Olufsen. Η εν λόγω σειρά συμπληρώνεται από τα μοντέλα C8L, C7L και Q7D Pro.

Για όσους αναζητούν την τέλεια ισορροπία μεταξύ κόστους και απόδοσης, η σειρά TCL QD-Mini LED, η οποία συνδυάζει τον οπίσθιο φωτισμό Mini LED με την τεχνολογία χρώματος Quantum Dot, προσφέρει τα μοντέλα P8L, C6K Pro και C6L. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην P8L, η οποία υποστηρίζει εγγενή ρυθμό ανανέωσης 144Hz καθιστώντας την ιδανική επιλογή για σύγχρονες παιχνιδομηχανές, ενώ η ενσωμάτωση του συστήματος Onkyo 2.1 Hi-Fi προσφέρει πλούσιο, πολυδιάστατο ήχο που αναβαθμίζει τη συνολική εμπειρία του οικιακού κινηματογράφου.