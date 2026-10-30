Telekom Fiber: Δωρεάν αναβάθμιση ταχυτήτων FTTH έως 1Gbps για υφιστάμενους συνδρομητές

Σύνοψη

Η Telekom προχωρά σε δωρεάν αναβάθμιση των ταχυτήτων πρόσβασης στο διαδίκτυο για τις συνδέσεις Fiber To The Home (FTTH), βελτιώνοντας την εμπειρία συνδεσιμότητας και διατηρώντας ακριβώς το ίδιο μηνιαίο πάγιο.

Οι κάτοχοι οικιακών και εταιρικών προγραμμάτων με ταχύτητες 50Mbps, 100Mbps, 300Mbps και 500Mbps μεταβαίνουν αντίστοιχα στις νέες ταχύτητες των 100Mbps, 300Mbps, 500Mbps και 1Gbps.

Η διαδικασία ενεργοποίησης της προωθητικής ενέργειας πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσα από το περιβάλλον του Telekom App ή μέσω της πλατφόρμας MyTelekom, με αυστηρή καταληκτική ημερομηνία την 30ή Νοεμβρίου 2026.

Ο πελάτης αποκτά άμεσα την αναβαθμισμένη ταχύτητα με την ενεργοποίηση, την οποία θα διατηρήσει στο ακέραιο μέχρι τη στιγμή που θα αποφασίσει να αλλάξει το πρόγραμμά του.

Οι στρατηγικές επενδύσεις στο δίκτυο Telekom Fiber αναμένεται να καλύψουν περισσότερα από 3,1 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις (homes passed) μέχρι το τέλος του 2026, θέτοντας ως τελικό ορίζοντα τα 4,6 εκατομμύρια έως το 2030.

Η Telekom ανακοίνωσε επίσημα τη δωρεάν αναβάθμιση των συνδέσεων Fiber To The Home (FTTH) για όλους τους οικιακούς και εταιρικούς πελάτες της, προσφέροντας μετάβαση σε υψηλότερες ταχύτητες χωρίς καμία απολύτως μεταβολή στο υφιστάμενο μηνιαίο πάγιο.

Οι χρήστες που διαθέτουν προγράμματα οπτικής ίνας των 50Mbps, 100Mbps, 300Mbps και 500Mbps αναβαθμίζονται πλέον στις ταχύτητες των 100Mbps, 300Mbps, 500Mbps και 1Gbps αντίστοιχα. Η ενεργοποίηση της παροχής ολοκληρώνεται εύκολα μέσω του Telekom App ή του MyTelekom έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διατηρήσουν τα νέα δεδομένα ταχύτητας μέχρι να προχωρήσουν σε μελλοντική αλλαγή προγράμματος.

Η κεντρική φιλοσοφία πίσω από τη στρατηγική απόφαση της Telekom βασίζεται στην ανάγκη ανταπόκρισης στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών για αδιάλειπτη και ταχύτατη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η παροχή αφορά αποκλειστικά συνδέσεις Fiber To The Home, επιβεβαιώνοντας τη στόχευση του παρόχου να ενισχύσει την υιοθέτηση της αμιγούς οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι ή την επιχείρηση. Η άμεση ενεργοποίηση των νέων ταχυτήτων εξασφαλίζει ότι ο τελικός χρήστης αντιλαμβάνεται ταχύτατα τη διαφορά στην απόδοση του δικτύου του, καλύπτοντας κρίσιμες καθημερινές απαιτήσεις που εκτείνονται από την τηλεργασία και την απαιτητική τηλεκπαίδευση μέχρι την ταυτόχρονη σύνδεση πολλαπλών έξυπνων συσκευών στο ίδιο τοπικό δίκτυο. Παράλληλα, το streaming περιεχομένου υψηλής ανάλυσης και η χρήση προηγμένων ψηφιακών εφαρμογών διευκολύνονται δραστικά μέσω του αυξημένου διαθέσιμου εύρους ζώνης.

Ο Chief Commercial Officer Consumer Segment του Ομίλου ΟΤΕ, Παναγιώτης Γαβριηλίδης, υπογράμμισε κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης ότι η αξιόπιστη συνδεσιμότητα υψηλών ταχυτήτων αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών όσο και για την ουσιαστική ανάπτυξη της εγχώριας επιχειρηματικότητας. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η Telekom προχωρά σε διαρκή εξέλιξη των δικτυακών της υποδομών προκειμένου οι πελάτες να απολαμβάνουν διευρυμένες δυνατότητες, συμβάλλοντας ενεργά στην ευρύτερη ψηφιακή πρόοδο της Ελλάδας. Ο ίδιος έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο της εταιρείας την ανάδειξη της χώρας στην κορυφή της Ευρώπης όσον αφορά τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές, ενώ χαρακτήρισε τη δωρεάν αναβάθμιση των ταχυτήτων ως έναν τρόπο έμπρακτης ανταπόδοσης της εμπιστοσύνης που δείχνουν οι συνδρομητές στο δίκτυο της εταιρείας.

Η επέκταση των υποδομών του Telekom Fiber στην ελληνική επικράτεια

Η τεχνολογική υπεροχή της Telekom στην εγχώρια αγορά τηλεπικοινωνιών υποστηρίζεται από το δίκτυο Telekom Fiber, το οποίο καταγράφεται ως το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα. Οι συνεχείς επενδυτικές κινήσεις για την περαιτέρω επέκταση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών έχουν δημιουργήσει ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης, σύμφωνα με το οποίο το Telekom Fiber αναμένεται να καλύψει περισσότερα από 3,1 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις (homes passed) μέχρι την ολοκλήρωση του 2026. Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός του τηλεπικοινωνιακού παρόχου τοποθετεί τον πήχη ακόμη υψηλότερα, θέτοντας ως κεντρικό στρατηγικό στόχο την επέκταση του δικτύου σε περισσότερα από 4,6 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το έτος 2030. Η επίτευξη αυτού του εξαιρετικά φιλόδοξου στόχου θα έχει ως αποτέλεσμα την κάλυψη των τριών τετάρτων της συνολικής επικράτειας της χώρας με υποδομές οπτικής ίνας τελευταίας γενιάς.

Οι συγκεκριμένες υποδομές σχεδιάζονται με γνώμονα να προσφέρουν την απαιτούμενη ταχύτητα και την αναγκαία αξιοπιστία που επιτάσσουν οι σύγχρονες ψηφιακές συνθήκες. Η μετάβαση της κοινωνίας σε υβριδικά μοντέλα εργασίας και η αυξανόμενη εξάρτηση από ψηφιακές πλατφόρμες επικοινωνίας καθιστούν τις συνδέσεις FTTH όχι απλώς επιθυμητές, αλλά απολύτως απαραίτητες για τη διατήρηση της παραγωγικότητας και της διασύνδεσης.