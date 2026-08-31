Τέλος εποχής για την Apple: Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Tim Cook

Σύνοψη

Ο Tim Cook αποχωρεί από τη θέση του CEO της Apple έπειτα από 15 χρόνια άκρως επιτυχημένης ηγεσίας.

Τη σκυτάλη αναλαμβάνει ο John Ternus, έχοντας ήδη σημαντική προϋπηρεσία στην ανάπτυξη του hardware της εταιρείας.

Ο Cook θα παραμείνει στο οικοσύστημα της Apple από τη θέση του εκτελεστικού προέδρου (Executive Chairman).

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα του τονίζει πως η κουλτούρα της εταιρείας είναι ο καθοριστικός παράγοντας της τεράστιας επιτυχίας της.

Η νέα ηγεσία καλείται να διαχειριστεί την άμεση κυκλοφορία του iPhone 18, των νέων M6 επεξεργαστών και την αναδιάρθρωση γύρω από το Vision Pro.

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί το οριστικό τέλος ενός από τα πιο καθοριστικά κεφάλαια στη σύγχρονη ιστορία της τεχνολογίας, καθώς ο Tim Cook ολοκληρώνει και τυπικά τη θητεία του ως CEO της Apple.

Έχοντας αναλάβει τα ηνία σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη και κρίσιμη συγκυρία το 2011, ακριβώς πριν από την απώλεια του Steve Jobs, ο Cook κατάφερε να μετατρέψει την Apple στην πολυτιμότερη και πιο επικερδή εταιρεία του πλανήτη, επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιό της με συσκευές που καθόρισαν ολόκληρες προϊοντικές κατηγορίες, όπως το Apple Watch και τα AirPods, ενώ παράλληλα ενορχήστρωσε την ιστορική μετάβαση στο Apple Silicon.

Από αύριο, 1η Σεπτεμβρίου 2026, τα ηνία περνούν στα χέρια του John Ternus, ενός στελέχους με βαθιά τεχνική κατάρτιση που έχει συνδέσει το όνομά του με τον σχεδιασμό του υλικού της εταιρείας.

Λίγες ώρες πριν την επίσημη αλλαγή σκυτάλης, ο Tim Cook απέστειλε ένα εκτενές και βαθιά προσωπικό εσωτερικό υπόμνημα προς όλους τους εργαζομένους της Apple. Το περιεχόμενο του μηνύματος, το οποίο αναμενόμενα διέρρευσε, υπογραμμίζει με σαφήνεια τη φιλοσοφία του απερχόμενου CEO γύρω από την κουλτούρα της ομαδικότητας, ενώ επιβεβαιώνει την αμέριστη εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του διαδόχου του.

Ο Tim Cook αποχωρεί από τη θέση του CEO της Apple την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ύστερα από 15 χρόνια ηγεσίας. Τη θέση του αναλαμβάνει επίσημα ο John Ternus, μέχρι πρότινος Αντιπρόεδρος Hardware, ενώ ο Cook θα παραμείνει στην εταιρεία αναλαμβάνοντας τον ρόλο του εκτελεστικού προέδρου.

Ακολουθεί το μήνυμα του Tim Cook προς την ομάδα της Apple:

Ομάδα,

Σήμερα είναι η τελευταία μου μέρα ως CEO της Apple. Αυτή είναι μια στιγμή που πάντα γνώριζα ότι θα ερχόταν κάποια μέρα, και όμως εξακολουθεί να είναι δύσκολο να πιστέψω ότι έφτασε και γράφω αυτά τα λόγια. Αγαπώ αυτή την εταιρεία και την ομάδα πίσω από αυτήν, και δεν θα μπορούσα να αφήσω αυτή τη μέρα να περάσει χωρίς να σας στείλω ένα μήνυμα, για να σας πω πόσο ευγνώμων είμαι για το κύμα αγάπης που μου στείλατε, για τον τρόπο που παρουσιάζεστε κάθε μέρα, και πάνω απ' όλα, για το προνόμιο ζωής να υπηρετώ ως ηγέτης σας.

Η αλήθεια είναι πως ό,τι και να ειπωθεί για την επιτυχία μου, ξέρω ότι οφείλεται αποκλειστικά σε εσάς. Βγάλατε τον καλύτερο μου εαυτό. Σε όλη μου τη ζωή, δεν έχω δει ούτε έχω βρεθεί ποτέ ξανά με μια τόσο εκπληκτική ομάδα ανθρώπων, και κάθε μέρα βλέπω όλο και περισσότερα παραδείγματα αυτού.

Υπάρχει κάτι πραγματικά ξεχωριστό στην Apple. Είμαι περισσότερο περήφανος για αυτά που δεν θα μπορούσε ποτέ να αποτυπώσει μια ετήσια αναφορά. Αυτό το μέρος είναι η απόδειξη ότι η κουλτούρα θριαμβεύει πάνω σε όλα. Μοιραζόμαστε την πεποίθηση ότι αυτό που χτίζουμε έχει σημασία, και ότι έχουμε τόσο την ευκαιρία όσο και την ευθύνη να αφήσουμε τον κόσμο καλύτερο από ό,τι τον βρήκαμε. Αυτός ο σκοπός είναι μέρος του τι κάνει αυτό το μέρος εξαιρετικό. Η Apple βοηθά να τον καλλιεργήσει, αλλά πιστεύω ότι ζούσε μέσα στον καθένα σας πολύ πριν φτάσετε εδώ. Είναι αυτό που σας έφερε σε αυτή την εταιρεία και αυτό που συνεχίζει να οδηγεί τη δουλειά που κάνετε κάθε μέρα. Μαζί, δημιουργήσαμε κάτι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ή να πετύχει κανείς μας μόνος του. Και αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας μας. Βγάζουμε τον καλύτερο εαυτό ο ένας του άλλου. Ανυψώνουμε ο ένας τον άλλον. Έχουμε καταστήσει δυνατό να αφήσουμε το «σημάδι μας στο σύμπαν», όπως το περιέγραψε κάποτε ο Steve, εξαιτίας του ποιοι είμαστε και του τι πιστεύουμε, εξαιτίας του τι εκτιμούμε και του πώς βλέπουμε τον κόσμο. Πόσο τυχεροί είμαστε. Πόσο τυχερός είμαι.

Όπως γνωρίζετε, δεν εγκαταλείπω την Apple. Αλλά απομακρύνομαι από έναν ρόλο που αγάπησα βαθιά. Θα μου λείψει αυτή η δουλειά με τρόπους που μόνο να φανταστώ μπορώ, ακόμα και αν παραμένω απόλυτα γαλήνιος με την απόφαση μου. Θα μου λείψει να σας καθοδηγώ και να είμαι μαζί σας σε κάθε βήμα, παρόλο που αντλώ τεράστια παρηγοριά παραδίδοντας το τιμόνι σε κάποιον τόσο λαμπρό, υπέροχο και ικανό όσο ο John. Λίγοι άνθρωποι κατανοούν τι χρειάζεται για να κατασκευαστούν προϊόντα που αλλάζουν τον κόσμο όπως ο John και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος για την ηγεσία του.

Ελπίζω να γνωρίζετε πόσο σας εκτιμώ και τι τιμή ήταν να είμαι ο CEO σας. Πάνω απ' όλα, ελπίζω ότι θα συνεχίσετε να είστε περήφανοι που αποτελείτε μέρος αυτού του αξιοσημείωτου μέρους που ονομάζουμε Apple και να δίνετε πάντα τον καλύτερό σας εαυτό. Όταν φέρνουμε ολόκληρο τον εαυτό μας σε αυτή τη δουλειά, με νοιάξιμο ο ένας για τον άλλον και για τους ανθρώπους που υπηρετούμε, δεν υπάρχει όριο στη βαθιά διαφορά που μπορούμε να κάνουμε.

Ανυπομονώ να σας δω στον νέο μου ρόλο στο Apple Park και σε όλο τον κόσμο.

Με ό,τι έχω και ό,τι είμαι, παραμένω πάντα δικός σας,

Tim

Παράλληλα με το εσωτερικό υπόμνημα, ο Tim Cook προχώρησε και σε μια δημόσια τοποθέτηση μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα, απευθυνόμενος άμεσα στη βάση των καταναλωτών. Στο μήνυμα του σημείωσε πως παρότι ο τίτλος του αλλάζει, η αγάπη του για την κοινότητα της Apple παραμένει ανεξίτηλη, ευχαριστώντας τους χρήστες για τη συνεχή έμπνευση που του προσέφεραν. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας επιβεβαιώνουν πως η εταιρεία αναζητά σωματοφύλακα εξειδικευμένο στην πεζοπορία σε απαιτητικά περιβάλλοντα, κάτι που συνάδει με την αγάπη του Cook για τα αμερικανικά εθνικά πάρκα και τον αυξημένο ελεύθερο χρόνο που αναμένεται να έχει στον νέο του ρόλο.

Η παράδοση της εξουσίας δεν πραγματοποιείται σε μια περίοδο στασιμότητας, αλλά αντίθετα συνοδεύεται από σημαντικές ανακατατάξεις στο εσωτερικό του ομίλου. Ο John Ternus καλείται να αντιμετωπίσει άμεσα πιεστικά ζητήματα, ξεκινώντας από την αναδιάρθρωση του τμήματος που είναι υπεύθυνο για το Vision Pro. Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές, υπήρξαν στοχευμένες περικοπές θέσεων εργασίας σε ομάδες μηχανικών ήχου, δοκιμών και ενσωμάτωσης της ψηφιακής βοηθού Siri, γεγονός που υποδηλώνει μια στρατηγική αναθεώρηση της κατεύθυνσης της πλατφόρμας visionOS. Ταυτόχρονα, η αγορά αναμένει με τεράστιο ενδιαφέρον τις επόμενες μεγάλες ανακοινώσεις hardware, οι οποίες περιλαμβάνουν την επικείμενη σειρά iPhone 18.