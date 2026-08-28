Smartphones: Απόλυτη κυριαρχία για το iPhone 17, ιστορική άνοδος για το Galaxy S26 Ultra

Σύνοψη

Το βασικό μοντέλο iPhone 17 διατήρησε την πρώτη θέση στις παγκόσμιες πωλήσεις για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, αντιπροσωπεύοντας το 6% της συνολικής αγοράς.

Η Apple και η Samsung κυριαρχούν απόλυτα στο Top 10 των πωλήσεων, καταλαμβάνοντας από πέντε θέσεις η καθεμία και συγκεντρώνοντας συνολικά το 26% της αγοράς, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 2%.

Το Samsung Galaxy S26 Ultra πέτυχε μια σημαντική πρωτιά ως το πρώτο ultra-premium Android smartphone που ηγείται των πωλήσεων της πλατφόρμας κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου τριμήνου.

Η συνολική αγορά των smartphones συρρικνώθηκε κατά 11%, μια εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη συνεχιζόμενη παγκόσμια έλλειψη μνήμης RAM, η οποία ανάγκασε τις εταιρείες να εστιάσουν στην παραγωγή των πλέον κερδοφόρων premium συσκευών τους.

Παρά τη γενικότερη πτώση της αγοράς, οι πωλήσεις της Apple αυξήθηκαν κατά 5% συγκριτικά με πέρυσι, με σημαντική διείσδυση σε αγορές όπως η Ινδία, η Ιαπωνία, η Μέση Ανατολή και η Νότια Κορέα.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ολοκληρώθηκε επιβεβαιώνοντας με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την απόλυτη επικράτηση των δύο μεγαλύτερων παραδοσιακών δυνάμεων στον χώρο των smartphones, καθώς τα αναλυτικά στατιστικά δεδομένα που δημοσιεύθηκαν από την εταιρεία μελετών Counterpoint Research αποκαλύπτουν μια βιομηχανία που επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο γύρω από τις στρατηγικές επιλογές της Apple και της Samsung.

Σύμφωνα με την εκτενή αναφορά Global Handset Model Sales Tracker, η οποία καταγράφει με εξαιρετική λεπτομέρεια τις τάσεις που διαμορφώνονται διαρκώς στις προτιμήσεις των καταναλωτών, το βασικό μοντέλο της σειράς iPhone 17 κατόρθωσε να διατηρήσει την πολυπόθητη πρώτη θέση που είχε κατακτήσει από τις αρχές του έτους, αποσπώντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό 6% των συνολικών παγκόσμιων πωλήσεων. Η συγκεκριμένη εμπορική επίδοση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα και αναλυτική αξία εάν εξεταστεί υπό το πρίσμα των εξαιρετικά αντίξοων συνθηκών που επικρατούν αυτή τη στιγμή στο ευρύτερο εμπορικό περιβάλλον, το οποίο βρέθηκε αντιμέτωπο με μια αξιοσημείωτη συνολική συρρίκνωση της τάξης του 11% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο καταγραφής.

Εξετάζοντας την ενοποιημένη εικόνα των δέκα κορυφαίων συσκευών σε πωλήσεις, καθίσταται απολύτως σαφές ότι οι χρήστες σε παγκόσμιο επίπεδο στρέφονται πλέον μαζικά και απολύτως συνειδητά προς τις ασφαλείς, δοκιμασμένες επιλογές των κορυφαίων κατασκευαστών που μπορούν να εγγυηθούν μακροχρόνια τεχνική υποστήριξη. Η Apple και η Samsung κατάφεραν να μοιραστούν με απόλυτη γεωμετρική ισορροπία τη λίστα του Top 10, καταλαμβάνοντας από πέντε θέσεις η καθεμία και συγκεντρώνοντας αθροιστικά το 26% των παγκόσμιων πωλήσεων, ένα ποσοστό που παρουσιάζει χαρακτηριστική αύξηση κατά 2% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η συγκέντρωση αυτού του τεράστιου όγκου πωλήσεων σε έναν εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό κωδικών υποδηλώνει μια ξεκάθαρη στρατηγική αναδίπλωση των τεχνολογικών κολοσσών στα πιο επικερδή και εμπορικά δυναμικά μοντέλα τους, μια απόφαση που υπαγορεύθηκε σε τεράστιο βαθμό από τις συνεχιζόμενες αναταράξεις στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και, ιδιαιτέρως, από την κρίσιμη έλλειψη μνήμης RAM, η οποία έχει αναγκάσει τα εργοστάσια συναρμολόγησης να αναπροσαρμόσουν βιαίως τις γραμμές παραγωγής τους και να θέσουν αυστηρές προτεραιότητες διανομής πολύτιμων πόρων.

Τα επιμέρους στοιχεία δείχνουν ότι οι συνολικές πωλήσεις μονάδων της Apple κατέγραψαν μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 5% σε ετήσια βάση, πηγαίνοντας εντελώς κόντρα στη γενικότερη πτωτική τάση που χαρακτηρίζει τον ευρύτερο κλάδο της τεχνολογίας. Η εμπορική ανθεκτικότητα μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στη στοχευμένη στρατηγική αναβάθμισης του βασικού iPhone 17, το οποίο στην τρέχουσα γενιά του ενσωμάτωσε κρίσιμα τεχνικά χαρακτηριστικά που μέχρι πρότινος αποτελούσαν αυστηρά αποκλειστικό προνόμιο των ακριβότερων εκδόσεων Pro, γεφυρώνοντας έτσι με τεράστια επιτυχία το τεχνολογικό χάσμα και προσφέροντας μια εξαιρετικά ελκυστική επιλογή για τον μέσο καταναλωτή.

Ακριβώς πίσω από το βασικό iPhone 17, η επιτυχία συνεχίζεται με τα πιο προηγμένα iPhone 17 Pro Max και iPhone 17 Pro να καταλαμβάνουν με χαρακτηριστική άνεση τη δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας πως η υψηλή ζήτηση για τις κορυφαίες προτάσεις της αγοράς παραμένει απολύτως αμείωτη, υποβοηθούμενη σημαντικά μέσω των επιδοτούμενων προγραμμάτων ανταλλαγής, των επιθετικών προωθητικών ενεργειών των δικτύων κινητής τηλεφωνίας και των εξαιρετικά ευέλικτων χρηματοδοτικών λύσεων που διευκολύνουν την απόκτηση ακριβότερων συσκευών. Στον κατάλογο του Top 10 δεσπόζει επίσης το πιο προσιτό iPhone 17e, το οποίο κατάφερε να διατηρήσει ακέραια την ανταγωνιστικότητά του φέρνοντας στο ευρύ κοινό του την τεχνολογία ασύρματης φόρτισης MagSafe και προσφέροντας αυξημένο εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο χωρίς καμία απολύτως μεταβολή στην αρχική τιμή διάθεσης σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ την πεντάδα της Apple συμπληρώνει το παλαιότερο αλλά σταθερά αξιόπιστο iPhone 16. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο της παρούσας ανάλυσης αφορά τη γεωγραφική εξάπλωση αυτής της επιτυχίας, καθώς η Apple δεν περιορίστηκε απλώς στη διατήρηση των κεκτημένων της στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, αλλά επεκτάθηκε με απροσδόκητη δυναμική σε αναδυόμενες αγορές της Ινδίας και της Μέσης Ανατολής, ενώ το πλέον εντυπωσιακό επίτευγμα αφορά τον διπλασιασμό των πωλήσεών της στη Νότια Κορέα, εντείνοντας ασφυκτικά τον εμπορικό ανταγωνισμό μέσα στο ίδιο το παραδοσιακό προπύργιο της Samsung.

Στο αντίπαλο στρατόπεδο, η νοτιοκορεάτικη εταιρεία έχει και αυτή πολύ σοβαρούς λόγους για να αισθάνεται βαθιά ικανοποίηση από τα επιτεύγματά της, δεδομένου ότι το κορυφαίο τεχνολογικά Samsung Galaxy S26 Ultra αναδείχθηκε ως το πλέον δημοφιλές Android smartphone της παγκόσμιας αγοράς για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα. Η συγκεκριμένη επιτυχία καταγράφεται επισήμως στους πίνακες των αναλυτών ως ένα εξαιρετικά σημαντικό ορόσημο, καθώς είναι κυριολεκτικά η πρώτη φορά στα χρονικά της βιομηχανίας που μια πανάκριβη, ultra-premium συσκευή του οικοσυστήματος του Android κατορθώνει να ηγηθεί των συνολικών πωλήσεων κατά τη διάρκεια ενός παραδοσιακά πιο υποτονικού και μεταβατικού θερινού τριμήνου. Το Galaxy S26 Ultra κατάφερε να ξεπεράσει κατά πολύ τις ήδη υψηλές εμπορικές επιδόσεις του άμεσου προκατόχου του και να αναρριχηθεί πέντε θέσεις ψηλότερα στην παγκόσμια κατάταξη, φτάνοντας στο σημείο να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών πωλήσεων ολόκληρης της σειράς S26.

Η εντυπωσιακή αυτή πορεία βασίστηκε σε πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά διαφοροποίησης, όπως είναι η πρωτοποριακή οθόνη με ενσωματωμένη τεχνολογία υλικού απορρήτου που κάνει το ντεμπούτο της στην αγορά, καθώς και οι βαθιά ενσωματωμένες δυνατότητες παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρουν ουσιαστική, καθημερινή αξία στους απαιτητικούς επαγγελματίες χρήστες. Η συνειδητή επιλογή της Samsung να μεταθέσει χρονικά το επίσημο λανσάρισμα της σειράς S26 ελαφρώς αργότερα μέσα στο έτος, σε άμεση σύγκριση με το εμπορικό χρονοδιάγραμμα του παρελθόντος, μετέφερε σκόπιμα έναν τεράστιο όγκο πωλήσεων στο δεύτερο τρίμηνο, λειτουργώντας ευεργετικά για τα οικονομικά αποτελέσματα του συγκεκριμένου διαστήματος, την ώρα που η διοίκηση έχει επιλέξει να διαθέσει τους περιορισμένους πόρους παραγωγής της στις συσκευές υψηλού περιθωρίου κέρδους προκειμένου να θωρακιστεί απέναντι στα συνεχώς αυξανόμενα κόστη κατασκευής.

Η ισχυρή παρουσία της Samsung στο Top 10 των πωλήσεων συμπληρώνεται εξίσου δυναμικά από το εξαιρετικά δημοφιλές βασικό μοντέλο Galaxy S26, καθώς και από μια στρατηγικά τοποθετημένη τριάδα συσκευών της μεσαίας και οικονομικής κατηγορίας που περιλαμβάνει τα Galaxy A07 4G, Galaxy A17 5G και Galaxy A17 4G. Αυτές οι προτάσεις συνεχίζουν να προσελκύουν έναν τεράστιο όγκο καταναλωτών στις παγκόσμιες αγορές, βασιζόμενες αποκλειστικά σε έναν ακαταμάχητο συνδυασμό προσιτής τιμολόγησης, εξαιρετικής ισορροπίας μεταξύ τεχνικών χαρακτηριστικών και συνολικής απόδοσης, ευρύτατης παγκόσμιας διαθεσιμότητας μέσα από χιλιάδες δίκτυα φυσικών και ηλεκτρονικών καταστημάτων, αλλά και της δέσμευσης εκ μέρους της κατασκευάστριας εταιρείας για την παροχή κρίσιμων ενημερώσεων λογισμικού και ασφαλείας για τουλάχιστον έξι χρόνια. Η συγκεκριμένη πολιτική των μακροχρόνιων αναβαθμίσεων εναρμονίζεται απολύτως με τη σύγχρονη καταναλωτική συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από τη διαρκή επιμήκυνση του κύκλου ζωής των συσκευών, προσφέροντας παράλληλα ένα ανεκτίμητο επίπεδο ασφάλειας και σιγουριάς για εκείνους τους χρήστες που δεν επιθυμούν ή απλώς δεν δύνανται να δαπανήσουν υπέρογκα ποσά για την αγορά ενός νέου smartphone κάθε ένα ή δύο χρόνια.