Επίσημο: Στις 9 Σεπτεμβρίου το event της Apple για τα iPhone 18 Pro και το αναδιπλούμενο iPhone Ultra

Σύνοψη

Η Apple ανακοίνωσε το ετήσιο hardware event της με την ονομασία "Surprise and Shine" για την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026.

Στο επίκεντρο της παρουσίασης θα βρεθούν τα ολοκαίνουργια iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, καθώς και το παρθενικό αναδιπλούμενο smartphone της εταιρείας, το οποίο πιθανότατα θα φέρει την ονομασία iPhone Ultra.

Τα βασικά μοντέλα της σειράς iPhone 18 δεν θα κάνουν την εμφάνισή τους τον Σεπτέμβριο, καθώς η εταιρεία φέρεται να μεταθέτει την κυκλοφορία των πιο προσιτών συσκευών για την άνοιξη του 2027.

Τα νέα Pro μοντέλα και το iPhone Ultra θα τροφοδοτούνται από τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro, ο οποίος κατασκευάζεται με τη διαδικασία των 2nm για κορυφαίες επιδόσεις και βέλτιστη ενεργειακή απόδοση.

Το αναδιπλούμενο iPhone Ultra θα διαθέτει σχεδιασμό τύπου βιβλίου με εξωτερική οθόνη 5.5 ιντσών και εσωτερική 7.6 ιντσών, ωστόσο η ανάγκη για εξαιρετικά λεπτό προφίλ επιβάλλει τη χρήση Touch ID αντί για Face ID και την απουσία τηλεφακού.

Το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο θα συμπληρωθεί από τα νέα Apple Watch Series 12 και Apple Watch Ultra 4, μαζί με πιθανές ανακοινώσεις για έξυπνες οικιακές συσκευές και την κυκλοφορία των iOS 27 και macOS Golden Gate.

Η Apple ανακοίνωσε επίσημα ότι το καθιερωμένο φθινοπωρινό της event, το οποίο παραδοσιακά μονοπωλεί το ενδιαφέρον της παγκόσμιας τεχνολογικής κοινότητας, πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026, στις εγκαταστάσεις του Apple Park στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια.

Η εκδήλωση, η οποία συνοδεύεται από την αινιγματική πρόσκληση με τον τίτλο "Surprise and Shine", αναμένεται να αποτελέσει το σημαντικότερο ορόσημο για το τμήμα φορητών συσκευών της εταιρείας από την παρουσίαση του ιστορικού iPhone X, καθώς το καταναλωτικό κοινό προετοιμάζεται να υποδεχθεί όχι μόνο τα αναβαθμισμένα iPhone 18 Pro αλλά και το πολυαναμενόμενο πρώτο αναδιπλούμενο smartphone της.

Η παρουσίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Apple, της πλατφόρμας του YouTube και της εφαρμογής Apple TV, επιτρέποντας σε εκατομμύρια καταναλωτές ανά την υφήλιο να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις σε πραγματικό χρόνο, τη στιγμή που επιλεγμένοι εκπρόσωποι του Τύπου θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα νέα προϊόντα από κοντά αμέσως μετά την ολοκλήρωση των επίσημων ανακοινώσεων.

Σύμφωνα με τις πλέον αξιόπιστες πηγές και τις τελευταίες διαρροές που προέρχονται από την αλυσίδα εφοδιασμού, το φετινό Σεπτεμβριανό event θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στα premium μοντέλα της σειράς smartphones, γεγονός που σημαίνει ότι θα δούμε να αποκαλύπτονται μόνο τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, μαζί με τη νέα, πειραματική προσθήκη του αναδιπλούμενου iPhone Ultra. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα βασικά και πιο προσιτά μοντέλα της σειράς iPhone 18 δεν πρόκειται να παρουσιαστούν φέτος, διότι η διοίκηση της εταιρείας φέρεται να έχει αποφασίσει να καθυστερήσει το λανσάρισμα τους μέχρι την άνοιξη του 2027, διαχωρίζοντας ουσιαστικά την κυκλοφορία των συσκευών της ανάλογα με την κατηγορία τιμής στην οποία απευθύνονται. Αυτή η επιλογή αναμένεται να δώσει τον απαραίτητο χώρο και χρόνο στην αγορά να απορροφήσει τα ακριβότερα μοντέλα, ενώ παράλληλα διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον των καταναλωτών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους με συνεχείς και καλά μελετημένες προσθήκες στον προϊοντικό της κατάλογο.

Η καρδιά των νέων ναυαρχίδων θα χτυπά στους ρυθμούς του νέου επεξεργαστή A20 Pro, ο οποίος κατασκευάζεται με την προηγμένη αρχιτεκτονική των 2 νανομέτρων, προσφέροντας ασύγκριτα επίπεδα ταχύτητας, αυξημένη υπολογιστική ισχύ για τις απαιτητικές λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης του Apple Intelligence και θεαματικά βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση που θα μεταφραστεί σε σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Τα μοντέλα iPhone 18 Pro αναμένεται να ενσωματώσουν επίσης ένα προηγμένο σύστημα οπίσθιας κάμερας με μεταβλητό διάφραγμα, επιτρέποντας στους χρήστες να ελέγχουν με επαγγελματική ακρίβεια το βάθος πεδίου και την ποσότητα του φωτός που εισέρχεται στον αισθητήρα, ωστόσο η συνολική εξωτερική τους εμφάνιση δεν θα διαφοροποιείται δραστικά από τον σχεδιασμό που γνωρίσαμε στα μοντέλα της προηγούμενης γενιάς. Παράλληλα, οι αναλυτές της αγοράς προειδοποιούν το καταναλωτικό κοινό για επερχόμενες αυξήσεις στις τελικές τιμές λιανικής πώλησης των νέων Pro συσκευών, οι οποίες αποδίδονται κυρίως στις συνεχιζόμενες ελλείψεις που καταγράφονται στην παγκόσμια αγορά εξαρτημάτων μνήμης και στο αισθητά αυξημένο κόστος κατασκευής των νέων ημιαγωγών.

Το απόλυτο επίκεντρο της προσοχής, ωστόσο, αναμένεται να μονοπωλήσει το πρώτο αναδιπλούμενο smartphone της Apple, το οποίο οι φήμες θέλουν να φέρει την ονομασία iPhone Ultra και αποτελεί το πρώτο εντελώς νέο form factor για την εταιρεία από την εποχή του 2017. Η συγκεκριμένη συσκευή θα υιοθετεί έναν σχεδιασμό τύπου βιβλίου, παρόμοιο με τις προτάσεις του ανταγωνισμού, διαθέτοντας μια συμπαγή εξωτερική οθόνη μεγέθους 5.5 ιντσών για τις βασικές καθημερινές εργασίες και μια μεγάλη, αναδιπλούμενη εσωτερική οθόνη μεγέθους 7.6 ιντσών που θα προσφέρει μια εμπειρία χρήσης η οποία προσεγγίζει εκείνη ενός μικρού iPad. Προκειμένου να επιτευχθεί το εξαιρετικά λεπτό και κομψό προφίλ που επιθυμούν οι σχεδιαστές, η εταιρεία αναγκάστηκε να προβεί σε ορισμένους τεχνολογικούς συμβιβασμούς, ενσωματώνοντας έναν αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων Touch ID αντί για το γνωστό σύστημα αναγνώρισης προσώπου Face ID, ενώ απουσιάζει πλήρως και ο φακός τηλεφακού από το σύστημα των καμερών προκειμένου να εξοικονομηθεί πολύτιμος εσωτερικός χώρος.

Στον τομέα των έξυπνων ρολογιών και των συσκευών παρακολούθησης φυσικής κατάστασης, η εκδήλωση αναμένεται να φιλοξενήσει τα αποκαλυπτήρια του ολοκαίνουργιου Apple Watch Series 12, το οποίο θα συνοδεύεται από την παρουσίαση του πιο ανθεκτικού και εξελιγμένου Apple Watch Ultra 4, διευρύνοντας τις διαθέσιμες επιλογές για τους χρήστες που ασχολούνται με απαιτητικές αθλητικές δραστηριότητες και την καταγραφή των βιομετρικών τους δεδομένων. Επιπλέον, το οικοσύστημα των έξυπνων οικιακών συσκευών της εταιρείας ενδέχεται να εμπλουτιστεί σημαντικά, καθώς υπάρχουν έντονες φήμες για την παρουσίαση του πολυαναμενόμενου smart home hub που θα κεντρικοποιεί τον έλεγχο όλων των συμβατών συνδεδεμένων συσκευών, παράλληλα με μια ανανεωμένη έκδοση του Apple TV 4K και την πιθανή κυκλοφορία ενός αναβαθμισμένου ηχείου HomePod mini.

Πέρα από τις ανακοινώσεις του νέου hardware, η παρουσίαση της 9ης Σεπτεμβρίου θα αποτελέσει το επίσημο εφαλτήριο για την τελική διάθεση των νέων μεγάλων αναβαθμίσεων του λογισμικού, με το κοινό να μαθαίνει τις ακριβείς ημερομηνίες κυκλοφορίας για το iOS 27, το iPadOS 27 και το macOS Golden Gate. Οι συγκεκριμένες ενημερώσεις λειτουργικού συστήματος αναμένεται να φέρουν βαθύτερη ενσωμάτωση του αναβαθμισμένου Siri AI και νέες, πανίσχυρες λειτουργίες βασισμένες στην τεχνολογία του Apple Intelligence, μεταμορφώνοντας πλήρως τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τις συσκευές τους μέσα από πιο φυσικούς και αποδοτικούς τρόπους επικοινωνίας που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.