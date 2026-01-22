TeraWave: Η Blue Origin «απαντά» στον ανταγωνισμό με διαστημικό ίντερνετ ταχύτητας 6 Tbps

Η Blue Origin, η διαστημική εταιρεία του Jeff Bezos, προχωρά σε μια κίνηση στρατηγικής σημασίας που αναμένεται να αναδιατάξει τις ισορροπίες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα το TeraWave, ένα νέο δίκτυο δορυφόρων που υπόσχεται κάτι πρωτάκουστο για τα σημερινά δεδομένα: συμμετρικές ταχύτητες δεδομένων που αγγίζουν τα 6 Terabits ανά δευτερόλεπτο (Tbps).

Με την κίνηση αυτή, η Blue Origin δεν εισέρχεται απλώς στην αγορά του δορυφορικού ίντερνετ ως ένας ακόμη πάροχος για οικιακούς χρήστες, αλλά στοχεύει απευθείας στην «καρδιά» της παγκόσμιας ψηφιακής υποδομής: τα κέντρα δεδομένων, τις κυβερνήσεις και τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Μια αρχιτεκτονική δύο ταχυτήτων

Το TeraWave δεν είναι μια απλή συστοιχία δορυφόρων. Πρόκειται για ένα υβριδικό δίκτυο που συνδυάζει δύο διαφορετικές τροχιές για να επιτύχει τις εξωφρενικές ταχύτητες που υπόσχεται. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, ο αστερισμός θα αποτελείται συνολικά από 5.408 δορυφόρους, οι οποίοι θα είναι οπτικά διασυνδεδεμένοι, δηλαδή θα επικοινωνούν μεταξύ τους με laser και όχι μόνο με ραδιοκύματα.

Η καινοτομία έγκειται στον διαχωρισμό των καθηκόντων:

Ο «βαρύς» κορμός (MEO): 128 δορυφόροι θα τοποθετηθούν σε Μέση Γήινη Τροχιά (MEO). Αυτοί θα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του συστήματος, παρέχοντας τις μέγιστες ταχύτητες των 6 Tbps μέσω οπτικών ζεύξεων (optical links).

Το δίκτυο διανομής (LEO): Η πλειονότητα των δορυφόρων, περίπου 5.280, θα βρίσκονται σε Χαμηλή Γήινη Τροχιά (LEO). Αυτοί θα εξυπηρετούν τους τελικούς χρήστες με ταχύτητες έως 144 Gbps, χρησιμοποιώντας συχνότητες Q/V-band.

Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στην Blue Origin να προσφέρει υπηρεσίες σε περιοχές όπου η εγκατάσταση οπτικών ινών είναι είτε οικονομικά ασύμφορη, είτε τεχνικά αδύνατη, χωρίς όμως να θυσιάζει την απόδοση που απαιτούν οι κρίσιμες λειτουργίες μιας επιχείρησης.

Στόχος το Enterprise και όχι το «σπίτι»

Σε αντίθεση με άλλες υπηρεσίες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, όπως το Starlink της SpaceX που ξεκίνησε με έμφαση στον μέσο καταναλωτή, το TeraWave έχει ξεκάθαρο προσανατολισμό B2B (Business-to-Business) και B2G (Business-to-Government).

Η λέξη-κλειδί εδώ είναι η «συμμετρία». Στο οικιακό ίντερνετ, έχουμε συνηθίσει οι ταχύτητες λήψης να είναι πολύ μεγαλύτερες από τις ταχύτητες αποστολής. Ωστόσο, για ένα κέντρο δεδομένων ή για στρατιωτικές εφαρμογές, η ταχύτητα αποστολής είναι εξίσου κρίσιμη. Το TeraWave υπόσχεται συμμετρική σύνδεση, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στην αγορά για οργανισμούς που χρειάζεται να μεταφέρουν τεράστιους όγκους δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, οπουδήποτε στον πλανήτη.

Η εταιρεία τονίζει πως το σύστημα είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει πλεονασμό. Αυτό σημαίνει πως σε περίπτωση που τα επίγεια δίκτυα οπτικών ινών υποστούν βλάβη – για παράδειγμα λόγω φυσικής καταστροφής ή δολιοφθοράς – το TeraWave θα μπορεί να αναλάβει ακαριαία τη διακίνηση των δεδομένων, διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια.

Το χρονοδιάγραμμα και η τεχνολογική πρόκληση

Η Blue Origin έχει θέσει ως στόχο την έναρξη της ανάπτυξης του αστερισμού το τέταρτο τρίμηνο του 2027. Αν και το χρονοδιάγραμμα φαντάζει σφικτό για ένα έργο τέτοιου μεγέθους, η εταιρεία φαίνεται να ποντάρει στην ωρίμανση της τεχνολογίας των οπτικών επικοινωνιών στο διάστημα, αλλά και στην ικανότητα του πυραύλου της, New Glenn, να μεταφέρει μαζικά φορτία σε τροχιά.

Η χρήση της ζώνης συχνοτήτων Q/V αποτελεί επίσης μια τεχνική πρόκληση αλλά και ευκαιρία. Πρόκειται για υψηλότερες συχνότητες από αυτές που χρησιμοποιούνται κατά κόρον σήμερα (όπως η Ku και Ka band), οι οποίες προσφέρουν μεγαλύτερο εύρος ζώνης, αλλά είναι πιο ευαίσθητες στις καιρικές συνθήκες. Η υβριδική αρχιτεκτονική του TeraWave πιθανότατα στοχεύει στην εξομάλυνση αυτών των τεχνικών δυσκολιών.

Η επόμενη μέρα στις τηλεπικοινωνίες

Η ανακοίνωση του TeraWave έρχεται να επιβεβαιώσει πως το Διάστημα μετατρέπεται ταχύτατα στο νέο πεδίο μάχης για τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Μέχρι σήμερα, η συζήτηση αφορούσε κυρίως την παροχή πρόσβασης σε απομακρυσμένες περιοχές. Με το TeraWave, η συζήτηση μετατοπίζεται στη δημιουργία ενός «διαστημικού κορμού» που θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά – ή και ανταγωνιστικά σε κάποιες περιπτώσεις – με τα υποθαλάσσια καλώδια που συνδέουν τις ηπείρους.

Για τις μηχανές αναζήτησης και τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που διψούν για δεδομένα, η ύπαρξη ενός τέτοιου δικτύου σημαίνει ταχύτερη εκπαίδευση μοντέλων και πιο αποδοτική διανομή υπολογιστικής ισχύος σε παγκόσμια κλίμακα.

Μένει να φανεί αν η Blue Origin θα καταφέρει να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα του 2027 και πώς θα αντιδράσει ο ανταγωνισμός σε αυτή την κίνηση ματ που στοχεύει στους πιο απαιτητικούς πελάτες του πλανήτη. Το μόνο βέβαιο είναι πως η ταχύτητα των 6 Tbps δεν είναι πλέον θεωρητική άσκηση, αλλά ένας σαφής επιχειρηματικός στόχος.