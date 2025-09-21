The Angry Birds Movie 3: Η νέα ταινία αναμένεται νωρίτερα και με την προσθήκη του MrBeast

Η δημοφιλής σειρά animated ταινιών Angry Birds ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη με το τρίτο της κεφάλαιο, και μάλιστα νωρίτερα απ’ ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί. Η Paramount ανακοίνωσε ότι το The Angry Birds Movie 3 θα κάνει πρεμιέρα στις 23 Δεκεμβρίου 2026, εγκαταλείποντας την προηγούμενη ημερομηνία της 29ης Ιανουαρίου 2027. Η μεταφορά αυτή δίνει στην ταινία το πλεονέκτημα της εορταστικής περιόδου, μια περίοδο παραδοσιακά ιδιαίτερα κερδοφόρα για τα κινηματογραφικά στούντιο.

Σύμφωνα με το Deadline, το φιλμ θα ενισχυθεί με δύο νέες προσθήκες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Ο Jimmy Donaldson, γνωστός παγκοσμίως ως MrBeast και από τους πιο δημοφιλείς δημιουργούς περιεχομένου στο YouTube, θα δανείσει τη φωνή του σε έναν ρόλο που παραμένει ακόμα μυστικός. Στο πλευρό του θα βρεθεί η βραβευμένη με Webby Award Salish Matter, η οποία επίσης δεν έχει αποκαλύψει ποιον χαρακτήρα θα υποδυθεί.

Οι νέες αφίξεις έρχονται να προστεθούν σε ένα ήδη πλούσιο καστ. Ο Jason Sudeikis επιστρέφει ως Red, ο Josh Gad δίνει ξανά τη φωνή του στον Chuck, η Rachel Bloom στον Silver, ενώ οι Anthony Padilla, Ian Hecox και Danny McBride επιστρέφουν ως Hal, Bubbles και Bomb αντίστοιχα. Ανάμεσα στα νέα πρόσωπα του καστ συγκαταλέγονται οι Emma Myers, Keke Palmer, Tim Robinson, Lily James, Marcello Hernandez, Walker Scobell και Sam Richardson.

Την καρέκλα του σκηνοθέτη καταλαμβάνει ο John Rice, δημιουργός με σημαντική εμπειρία στον χώρο της τηλεοπτικής και κινηματογραφικής ανιμέισον. Το βιογραφικό του περιλαμβάνει τίτλους όπως Beavis and Butt-Head Do the Universe, Rick and Morty, Bob's Burgers, The Simpsons Ride και The Happy Elf. Η παραγωγή θα πραγματοποιηθεί από τις Rovio και Sega, εταιρείες που γνωρίζουν όσο λίγες το brand Angry Birds.

Η ιστορία του franchise ξεκίνησε το 2009, όταν η Rovio κυκλοφόρησε το πρώτο Angry Birds για smartphones, εγκαινιάζοντας ένα παγκόσμιο φαινόμενο gaming. Η απλότητα του παιχνιδιού σε συνδυασμό με την εθιστική του φύση το μετέτρεψαν σε πολιτιστικό σημείο αναφοράς, με δισεκατομμύρια downloads σε όλο τον κόσμο. Η επιτυχία αυτή άνοιξε τον δρόμο για πλήθος sequels, spin-offs, εμπορικά προϊόντα και φυσικά κινηματογραφικές προσαρμογές.

Το πρώτο Angry Birds Movie κυκλοφόρησε το 2016, σημειώνοντας μεγάλη εμπορική επιτυχία, ενώ το sequel ακολούθησε το 2019 με θετικές κριτικές και ικανοποιητική πορεία στα ταμεία. Η επιστροφή με το τρίτο μέρος έρχεται σε μια περίοδο όπου το brand συνεχίζει να παραμένει ενεργό, με την πιο πρόσφατη κυκλοφορία, Angry Birds Bounce, να έχει φτάσει στο Apple Arcade νωρίτερα μέσα στο 2025.

