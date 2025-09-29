The Astronaut: Δείτε το νέο trailer για το πολύ ενδιαφέρον θρίλερ

Η κινηματογραφική ιστορία έχει αγαπήσει πολλές φορές το μοτίβο του μοναχικού ανθρώπου που πιστεύει ότι βρίσκεται ασφαλής στο σπίτι του, για να ανακαλύψει τελικά ότι δεν είναι μόνος. Το νέο φιλμ The Astronaut παίρνει αυτό το γνώριμο σενάριο και το μεταφέρει σε μια διάσταση ακόμα πιο ανησυχητική. Ο πρωταγωνιστικός χαρακτήρας δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, αλλά μια αστροναύτης της NASA που επιστρέφει στη Γη μετά από μια δύσκολη αποστολή. Μόνο που μαζί της φαίνεται να κουβαλάει κάτι που δεν ανήκει σε αυτόν τον κόσμο.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο συναντάμε την Kate Mara, η οποία υποδύεται τη Sam Walker, μια αστροναύτη που καταφέρνει να επιβιώσει από μια συντριβή στον Ατλαντικό Ωκεανό. Όταν οι διασώστες τη βρίσκουν μέσα σε μια κατεστραμμένη κάψουλα, η ιστορία θα μπορούσε να έχει αίσιο τέλος. Ωστόσο, η πραγματική δοκιμασία μόλις ξεκινά. Η Walker τίθεται σε καραντίνα υπό την επίβλεψη της NASA και του στρατηγού William Harris, τον οποίο ενσαρκώνει ο Laurence Fishburne. Εκεί, υπό αυστηρή παρακολούθηση και ψυχολογική πίεση, αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι εξωγήινο την ακολούθησε στη Γη.

Η επίσημη σύνοψη της ταινίας δίνει το στίγμα: μια γυναίκα που έχει επιβιώσει από το απόλυτο κενό του Διαστήματος καλείται να αντιμετωπίσει όχι μόνο τη σωματική και ψυχολογική καταπόνηση, αλλά και τον τρόμο ότι μπορεί να είναι φορέας μιας άγνωστης απειλής. Είναι αληθινό αυτό που τη στοιχειώνει ή μήπως πρόκειται για παραισθήσεις; Και τελικά, ποιο από τα δύο θα ήταν χειρότερο;

Το The Astronaut αποτελεί το κινηματογραφικό ντεμπούτο της Jess Varley στη θέση της σκηνοθέτιδας και σεναριογράφου. Στο πλευρό της Mara εμφανίζονται οι Gabriel Luna, γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά The Last of Us, Ivana Milicevic από το Gotham και το The 100, καθώς και οι Macy Gray και Scarlett Holmes. Το καστ συνδυάζει οικεία πρόσωπα από την τηλεόραση και τον κινηματογράφο με νέα ταλέντα, ενισχύοντας τη δυναμική του έργου.

Η θεματική της ταινίας ακουμπά πάνω σε έναν φόβο που συχνά συναντάται στην επιστημονική φαντασία: την πιθανότητα το Διάστημα να μην είναι μόνο ένας τόπος ανακάλυψης αλλά και πηγή κινδύνων που δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Από τον Alien μέχρι το Life, η ιδέα ότι μια αποστολή μπορεί να φέρει πίσω στη Γη κάτι απειλητικό έχει στοιχειώσει πολλές ιστορίες. Το The Astronaut όμως εστιάζει περισσότερο στο ψυχολογικό βάρος που κουβαλά μια γυναίκα η οποία δεν ξέρει αν μπορεί να εμπιστευτεί τον εαυτό της ή το περιβάλλον γύρω της.

Το The Astronaut θα κάνει πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου.