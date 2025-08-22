The Division 2: Survivors, ανακοινώθηκε επίσημα από την Ubisoft

Η Ubisoft φαίνεται αποφασισμένη να δώσει νέα πνοή στο Tom Clancy’s The Division 2, ανακοινώνοντας επίσημα το The Division 2: Survivors. Πρόκειται για μια «ανανεωμένη εκδοχή» του survival-extraction στοιχείου του παιχνιδιού, που είχε αγαπηθεί από πολλούς παίκτες στη σειρά. Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι αυτή τη φορά θέλει να δημιουργήσει το νέο περιεχόμενο σε στενή συνεργασία με την κοινότητα, υιοθετώντας μια πιο ανοιχτή και συμμετοχική διαδικασία ανάπτυξης.

Η παραγωγή του Survivors βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της βήματα, με την Ubisoft να τονίζει πως μόλις ξεκίνησε να χτίζει το νέο mode. Στο τιμόνι βρίσκεται ο Magnus Jansen, ένας από τους πιο έμπειρους developers της σειράς, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα creative director.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκαλυφθεί πολλές λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς θα λειτουργεί το νέο mode, το μήνυμα είναι σαφές: οι παίκτες θα έχουν λόγο στην εξέλιξή του. Ο executive producer Julian Gerighty εξήγησε ότι η ομάδα θέλει να το αντιμετωπίσει σαν «κοινό παιδί» με την κοινότητα. «Είναι όσο δικό σας, όσο και δικό μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η διαφάνεια και η ξεκάθαρη επικοινωνία θα είναι προτεραιότητες σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης.

Το Survivors φιλοδοξεί να δημιουργηθεί μέσα από μια διαρκή ανταλλαγή απόψεων με τους fans. Η Ubisoft θέλει να ακούσει τις ιδέες, τις ανησυχίες και τις προτάσεις των παικτών, ώστε να διαμορφώσει μια εμπειρία που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. Όπως εξήγησε ο Gerighty, η συμμετοχή του κοινού δεν θα περιοριστεί σε μεμονωμένα τεστ ή ερωτηματολόγια, αλλά θα αποτελεί βασικό συστατικό σε κάθε βήμα του σχεδιασμού.

Αν κρίνουμε από την ιστορία της σειράς, η προσέγγιση αυτή μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη. Το πρώτο survival mode είχε αφήσει έντονο αποτύπωμα στους παίκτες, συνδυάζοντας ένταση, στρατηγική και συνεργασία. Το ζητούμενο τώρα είναι να διατηρηθεί αυτή η ταυτότητα, ενώ παράλληλα θα εμπλουτιστεί με νέες ιδέες που θα έρθουν μέσα από τον διάλογο με την κοινότητα.

Η Ubisoft δεν περιορίζεται μόνο στο Survivors. Παράλληλα, ανακοίνωσε νέο κύκλο δοκιμών για το mobile παιχνίδι The Division: Resurgence. Η επόμενη φάση θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο με ένα κλειστό test σε iOS και Android, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους εγγραφούν μέσω της ιστοσελίδας της Ubisoft να πάρουν μια πρώτη γεύση.

Το Resurgence διαδραματίζεται στο Μανχάταν και χρονικά τοποθετείται ανάμεσα στα γεγονότα του πρώτου The Division και του The Division 2. Είναι free-to-play RPG shooter και υπόσχεται να προσφέρει «την ίδια εμπειρία» με τις εκδόσεις για κονσόλες και PC, προσαρμοσμένη όμως στις ανάγκες και τις δυνατότητες των κινητών συσκευών. Οι πρώτες δοκιμές ξεκίνησαν ήδη από το 2023, με την Ubisoft να βελτιώνει συνεχώς το παιχνίδι βάσει των σχολίων που λαμβάνει.

Μέσα σε όλα, η εταιρεία υπενθύμισε ότι εργάζεται και πάνω στο The Division 3, το οποίο είχε ανακοινωθεί το 2023 χωρίς πολλές λεπτομέρειες. Από τότε δεν έχουν υπάρξει ουσιαστικές ειδήσεις, ωστόσο η ύπαρξή του δείχνει ότι η Ubisoft συνεχίζει να επενδύει σοβαρά στο franchise. Το Survivors και το Resurgence, λοιπόν, φαίνεται να λειτουργούν ως «γέφυρες» μέχρι την επόμενη μεγάλη κυκλοφορία.

