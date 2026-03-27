The End of Oak Street: Πρώτο trailer για τη sci-fi ταινία με τους Anne Hathaway και Ewan McGregor

Σύνοψη

Κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο trailer του sci-fi θρίλερ επιβίωσης The End of Oak Street , το οποίο μέχρι πρότινος ήταν γνωστό με τον τίτλο Flowervale Street.

, το οποίο μέχρι πρότινος ήταν γνωστό με τον τίτλο Flowervale Street. Πρωταγωνιστούν οι Anne Hathaway και Ewan McGregor, ενσαρκώνοντας ένα ζευγάρι που προσπαθεί να σώσει την οικογένειά του.

Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο David Robert Mitchell (δημιουργός του It Follows), ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει η Bad Robot του J.J. Abrams για λογαριασμό της Warner Bros.

Η πλοκή ακολουθεί τους κατοίκους μιας αμερικανικής γειτονιάς (Oak Street) οι οποίοι, έπειτα από ένα ανεξήγητο κοσμικό φαινόμενο, μεταφέρονται στην προϊστορική εποχή και έρχονται αντιμέτωποι με δεινόσαυρους.

Διαψεύδονται επίσημα οι φήμες που ήθελαν την ταινία να αποτελεί μυστικό sequel του σύμπαντος του Cloverfield.

Η ταινία κάνει παγκόσμια πρεμιέρα, αποκλειστικά στους κινηματογράφους και σε αίθουσες IMAX, στις 14 Αυγούστου 2026.

Η Warner Bros. Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο teaser trailer για τη νέα κινηματογραφική δουλειά του David Robert Mitchell, επιβεβαιώνοντας τις φήμες μηνών γύρω από το ακριβές θεματικό πλαίσιο της ταινίας. Το project, το οποίο μέχρι πρότινος αναφερόταν αυστηρά με τον τίτλο Flowervale Street, μετονομάστηκε επίσημα σε The End of Oak Street. Η παραγωγή φέρει την υπογραφή του J.J. Abrams, γεγονός που από την πρώτη στιγμή δημιούργησε ένα πέπλο μυστηρίου, ακολουθώντας τη γνώριμη στρατηγική marketing της εταιρείας Bad Robot.

Αντίθετα με τα καθιερωμένα franchises δεινοσαύρων, το νέο εγχείρημα του Mitchell εστιάζει στον ψυχολογικό τρόμο και την αγωνία της επιβίωσης, τοποθετώντας καθημερινούς ανθρώπους σε ένα εντελώς ανοίκειο και εχθρικό περιβάλλον. Το trailer, διάρκειας 98 δευτερολέπτων, καταφέρνει να χτίσει την ένταση χωρίς να αποκαλύπτει πλήρως την κλίμακα της απειλής, δίνοντας ωστόσο το στίγμα μιας παραγωγής που στοχεύει να συνδυάσει τον τρόμο με την αισθητική των blockbuster των 80s.

Το trailer και η υπόθεση

Το trailer ξεκινά στον διάδρομο μιας τυπικής προαστιακής κατοικίας, ενώ έξω μαίνεται μια έντονη καταιγίδα. Η φωνή της Anne Hathaway ακούγεται να περιγράφει τα παράξενα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στη γειτονιά. Ο σκηνοθέτης χρησιμοποιεί εξαιρετικά τεχνικά πλάνα, όπως τα χαρακτηριστικά split-diopter shots, για να κρατήσει ταυτόχρονα εστιασμένα τόσο το κοντινό πλάνο των χαρακτήρων όσο και το φόντο, αυξάνοντας κατακόρυφα την αίσθηση της απειλής.

Η επίσημη σύνοψη της Warner Bros. ξεκαθαρίζει το βασικό concept:

Μετά από ένα μυστηριώδες κοσμικό γεγονός που αποκόπτει την οδό Oak από τα προάστια και μεταφέρει τη γειτονιά σε μια άγνωστη τοποθεσία, η οικογένεια Platt ανακαλύπτει σύντομα ότι η επιβίωσή της εξαρτάται από το να παραμείνουν ενωμένοι, καθώς περιηγούνται στο πλέον αγνώριστο περιβάλλον τους.

Οι φευγαλέες ματιές που προσφέρει το trailer κορυφώνονται στα τελευταία δευτερόλεπτα. Το οικοδομικό τετράγωνο φαίνεται πλέον να περιβάλλεται από ένα τεράστιο, απροσπέλαστο τείχος δάσους και βλάστησης. Η τελική σεκάνς δείχνει έναν δεινόσαυρο να καταδιώκει τα παιδιά της οικογένειας στην αυλή, επιβεβαιώνοντας οριστικά ότι η γειτονιά μεταφέρθηκε χωροχρονικά στην προϊστορική περίοδο. Η σκηνή με το σχολικό λεωφορείο και τα σπίτια που έχουν κοπεί κυριολεκτικά στη μέση κατά τη μεταφορά, αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα ψηφιακών οπτικών εφέ (VFX), δίνοντας σαφή εικόνα της κλίμακας της καταστροφής.

Από το indie horror στις υπερπαραγωγές της Warner Bros.

Ο David Robert Mitchell έκανε αίσθηση στην κινηματογραφική βιομηχανία το 2014 με το It Follows, ένα φιλμ που επαναπροσδιόρισε τους κανόνες του σύγχρονου τρόμου μέσω της ατμοσφαιρικής σκηνοθεσίας και του υποβλητικού soundtrack. Η μετάβασή του σε ένα project υψηλού προϋπολογισμού με πρωταγωνιστές A-list ηθοποιούς δείχνει την εμπιστοσύνη των στούντιο στο δημιουργικό του όραμα. Μαζί με τον Mitchell στην παραγωγή βρίσκονται η Hannah Minghella, ο Jon Cohen, ο Matt Jackson και ο Tommy Harper.

Το cast, πέρα από τους Anne Hathaway και Ewan McGregor, συμπληρώνεται από τους νεαρούς ηθοποιούς Christian Convery (γνωστό από το Sweet Tooth του Netflix) και Maisy Stella. Οι ερμηνείες τους αναμένεται να αποτελέσουν τον συναισθηματικό πυρήνα της αφήγησης. Οι πρώτες πληροφορίες από τα test screenings υποδεικνύουν ότι η ταινία δίνει τεράστια βαρύτητα στη δυναμική του ζευγαριού, το οποίο αντιμετώπιζε ήδη σοβαρά προβλήματα γάμου πριν επέλθει το κοσμικό φαινόμενο που άλλαξε τη ζωή τους.

Διαψεύδοντας τις φήμες για το Cloverfield

Όπως συμβαίνει σχεδόν με κάθε παραγωγή του J.J. Abrams που διατηρεί την πλοκή της κρυφή, τα διαδικτυακά fora (όπως το Reddit) κατακλύστηκαν τους προηγούμενους μήνες από θεωρίες. Η επικρατέστερη ήθελε το The End of Oak Street να αποτελεί το επόμενο κεφάλαιο στο κινηματογραφικό σύμπαν του Cloverfield. Ωστόσο, μετά την κυκλοφορία του trailer και τις δηλώσεις των συντελεστών, επιβεβαιώνεται ρητά πως πρόκειται για ένα εντελώς πρωτότυπο και αυτόνομο (standalone) πνευματικό δημιούργημα (IP). Δεν υφίσταται καμία απολύτως σύνδεση με το τέρας της Νέας Υόρκης ή το παράδοξο του διαστημικού σταθμού Paradox.

Αντίθετα, η κινηματογραφική κοινότητα συγκρίνει ήδη το ύφος της ταινίας με τις κλασικές περιπέτειες του Steven Spielberg. Ο συνδυασμός του προαστιακού αμερικανικού τοπίου με την επιστημονική φαντασία ξυπνά μνήμες από παραγωγές όπως το E.T. και το Jurassic Park, προσφέροντας ωστόσο ένα PG-13 επίπεδο αγωνίας και κινδύνου που ταιριάζει περισσότερο στα σύγχρονα θρίλερ επιβίωσης.

Διαθεσιμότητα και προβολή στην Ελλάδα

Η κυκλοφορία του The End of Oak Street έχει προγραμματιστεί για τις 14 Αυγούστου 2026 στις ΗΠΑ. Όσον αφορά την ελληνική αγορά, η διανομή των ταινιών της Warner Bros. πραγματοποιείται συνήθως από την Tanweer. Βάσει του προγράμματος του στούντιο, η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες την ίδια ακριβώς περίοδο (πιθανότατα την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, τηρώντας την παραδοσιακή ημέρα πρεμιέρας των νέων ταινιών στην Ελλάδα).