The Expanse: Osiris Reborn, ένα νέο sci-fi RPG εμπνευσμένο από το Mass Effect

Μια απρόσμενη ανακοίνωση έρχεται να ταράξει τα νερά του είδους των RPG παιχνιδιών επιστημονικής φαντασίας. Το στούντιο Owlcat Games, γνωστό για τις επιτυχίες του Pathfinder: Kingmaker, Pathfinder: Wrath of the Righteous και πρόσφατα για το Warhammer 40,000: Rogue Trader, αποκάλυψε το νέο του φιλόδοξο project με τίτλο The Expanse: Osiris Reborn. Το παιχνίδι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Future Games Showcase με ένα εντυπωσιακό trailer που έδωσε μια γεύση από τον κινηματογραφικό κόσμο του και στιγμιότυπα gameplay.

Το Osiris Reborn αντλεί την έμπνευσή του από το σύμπαν της γνωστής τηλεοπτικής σειράς και των βιβλίων The Expanse, προσφέροντας μια εμπειρία με επίκεντρο την αφήγηση και τις επιλογές του παίκτη. Για πρώτη φορά, η Owlcat στρέφεται προς το third-person over-the-shoulder σύστημα, εγκαταλείποντας την παραδοσιακή ισομετρική απεικόνιση των προηγούμενων RPG της.

Ο δημιουργικός διευθυντής της Owlcat, Alexander Mishulin, δήλωσε χαρακτηριστικά:

Ονειρευόμασταν εδώ και καιρό να δημιουργήσουμε ένα sci-fi RPG τέτοιας κλίμακας και το σύμπαν του The Expanse είναι το ιδανικό πεδίο για να δώσουμε ζωή σε αυτό το όραμα. Είναι ένας κόσμος βαθιά ρεαλιστικός και πολύπλοκος, κατάλληλος για ώριμες, ανθρωποκεντρικές αφηγήσεις όπου οι επιλογές έχουν πραγματικό βάρος.

Στο The Expanse: Osiris Reborn, οι παίκτες θα δημιουργούν τον δικό τους χαρακτήρα, αναλαμβάνοντας το ρόλο ενός καπετάνιου που μπορεί να προέρχεται είτε από τη Γη, είτε από τον Άρη, είτε από τη Ζώνη των Αστεροειδών (το Belt). Στόχος τους είναι να πάρουν στα χέρια τους το πιο προηγμένο διαστημόπλοιο που έχει υπάρξει μέχρι τώρα, να διαχειριστούν ένα πλήρωμα, να συμμετέχουν σε τακτικές μάχες και, φυσικά, να περιηγηθούν σε ένα ηλιακό σύστημα διασπασμένο από πολιτικές εντάσεις.

Η Owlcat δεν έκρυψε τις επιρροές της, επιβεβαιώνοντας πως το παιχνίδι είναι άμεσα εμπνευσμένο από την τριλογία του Mass Effect της BioWare. Εκτός από τις έντονες σκηνές δράσης που παρουσιάστηκαν στο trailer, το παιχνίδι θα περιλαμβάνει και πιο σύνθετα στοιχεία, όπως πολιτικές ίντριγκες, διάλογοι με συνέπειες και επιλογές ρομαντικών σχέσεων.

Η Yuliya Chernenko, παραγωγός σχεδιασμού του παιχνιδιού, ανέφερε πως πολλοί από την ομάδα «έπαιξαν το Mass Effect στην εφηβεία τους και τους σημάδεψε για πάντα». Πρόσθεσε ότι τώρα επιδιώκουν να βασιστούν σε αυτή την κληρονομιά και να προσφέρουν κάτι ακόμη πιο διευρυμένο από ό,τι περιμένει ο κόσμος από ένα τέτοιο παιχνίδι.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας, το The Expanse: Osiris Reborn έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι θα διατεθεί για PC (μέσω Steam, Epic Games Store και GOG), καθώς και για τις κονσόλες Xbox Series X|S και PlayStation 5.