The Expanse: Osiris Reborn - Νέο gameplay trailer και ημερομηνία κυκλοφορίας

Σύνοψη

Η Owlcat Games παρουσίασε νέο υλικό από το sci-fi action RPG, εστιάζοντας σε μια αποστολή διείσδυσης στις εγκαταστάσεις του Γανυμήδη.

Η κυκλοφορία προγραμματίζεται για την Άνοιξη του 2027 σε PC, PlayStation 5 και Xbox Series X|S, αφήνοντας οριστικά πίσω τις κονσόλες προηγούμενης γενιάς.

Ο τίτλος θα είναι διαθέσιμος από την πρώτη ημέρα στον κατάλογο της συνδρομητικής υπηρεσίας Xbox Game Pass Ultimate, προσφέροντας τεράστια προστιθέμενη αξία στους συνδρομητές.

Οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο ενός μισθοφόρου της Pinkwater Security, επιλέγοντας την καταγωγή τους (Earther, Martian ή Belter), με τις αποφάσεις να διαμορφώνουν την εξέλιξη της ιστορίας.

Η Owlcat Games, το στούντιο ανάπτυξης που έχει καθιερωθεί στο συνειδητό κοινό των role-playing παιχνιδιών μέσω των εξαιρετικά πολύπλοκων Pathfinder και Warhammer 40,000: Rogue Trader, προχώρησε στην αποκάλυψη νέων εκτενών λεπτομερειών για το επόμενο μεγάλο εγχείρημά της.

Το The Expanse: Osiris Reborn, το οποίο βασίζεται στο εξαιρετικά δημοφιλές τηλεοπτικό και λογοτεχνικό σύμπαν, απέκτησε ένα νέο, καταιγιστικό gameplay trailer κατά τη διάρκεια των πρόσφατων παρουσιάσεων, εστιάζοντας στις μηχανικές της μάχης, τη στρατηγική προσέγγιση και τη σημασία των επιλογών του παίκτη. Το νέο video ρίχνει φως σε μια αποστολή στον Γανυμήδη, αποδεικνύοντας πως το στούντιο εγκαταλείπει την παραδοσιακή ισομετρική προοπτική των CRPG για να μεταβεί σε ένα πλήρως τρισδιάστατο περιβάλλον δράσης τρίτου προσώπου, διατηρώντας ωστόσο το βάθος των μηχανισμών που χαρακτηρίζουν τα προηγούμενα έργα του.

Το gameplay trailer επικεντρώνεται σε μια κρίσιμη αποστολή στο μέσο περίπου της συνολικής διάρκειας του τίτλου, όπου ο κεντρικός πρωταγωνιστής και ο δίδυμος αδερφός του, με την κωδική ονομασία 'J', αναλαμβάνουν να διεισδύσουν σε μια εχθρική βάση στον Γανυμήδη. Η αποστολή ξεκινά με έντονα στοιχεία stealth, απαιτώντας από τους παίκτες να κινηθούν αθόρυβα στις τεράστιες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις του φεγγαριού του Δία, ωστόσο η κατάσταση γρήγορα κλιμακώνεται σε ανοιχτή σύγκρουση. Αυτή η μετάβαση από τη σιωπηλή παρακολούθηση στη δυναμική ανταλλαγή πυρών αναδεικνύει την ευελιξία του συστήματος μάχης που έχει αναπτύξει η Owlcat Games, το οποίο απαιτεί άμεσα αντανακλαστικά αλλά και ψύχραιμη στρατηγική σκέψη υπό έντονη πίεση.

Η μάχη στο The Expanse: Osiris Reborn δεν βασίζεται αποκλειστικά στην ικανότητα στόχευσης, αλλά ενσωματώνει βαθιές τακτικές παραμέτρους που συναντάμε συχνότερα σε αμιγώς στρατηγικούς τίτλους. Οι παίκτες έχουν τον πλήρη έλεγχο του χαρακτήρα τους σε προοπτική τρίτου προσώπου, αξιοποιώντας την κάλυψη του περιβάλλοντος, τον διαθέσιμο οπλισμό και εξειδικευμένες ικανότητες που σχετίζονται με την κλάση τους. Η ειδοποιός διαφορά, ωστόσο, εντοπίζεται στη διαχείριση της ομάδας. Στο πεδίο της μάχης βρίσκονται ταυτόχρονα δύο επιπλέον σύντροφοι, τους οποίους ο παίκτης κατευθύνει εκδίδοντας εντολές σε πραγματικό χρόνο, διαμορφώνοντας τον σχηματισμό της ομάδας ανάλογα με την εξέλιξη της σύγκρουσης. Επιπλέον, μέλη του πληρώματος που βρίσκονται εκτός του άμεσου πεδίου βολής μπορούν να παρέχουν υποστήριξη εξ αποστάσεως, για παράδειγμα χακάροντας ηλεκτρονικά συστήματα των εχθρών ή τραβώντας τα πυρά επάνω τους σε κρίσιμες στιγμές, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο τακτικού ελέγχου.

Το σύστημα Exploits αναλαμβάνει να δέσει αυτές τις διαφορετικές μηχανικές σε ένα συνεκτικό σύνολο, επιτρέποντας συνδυαστικές επιθέσεις μεταξύ του κεντρικού πρωταγωνιστή και των συντρόφων του. Χαρακτήρες όπως ο Zafar, ένας ταλαντούχος μηχανικός που συναντά ο παίκτης στα αρχικά στάδια της ιστορίας στον διαστημικό σταθμό Pinkwater 4, αποδεικνύονται ζωτικής σημασίας όχι μόνο για την επισκευή του εξοπλισμού, αλλά και για την παροχή πυρών κάλυψης όταν η ομάδα βρίσκεται εγκλωβισμένη.

Από πλευράς αφήγησης και χτισίματος του κόσμου, η Owlcat Games παραμένει απολύτως πιστή στο εξαιρετικά λεπτομερές σύμπαν που δημιούργησαν οι James S.A. Corey (το συγγραφικό δίδυμο των Daniel Abraham και Ty Franck) και το οποίο απογείωσε η τηλεοπτική σειρά της Alcon Television Group. Η ένταση μεταξύ της Γης, του Άρη και της Ζώνης των Αστεροειδών (The Belt) βρίσκεται στο σημείο βρασμού. Οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο ενός μισθοφόρου της Pinkwater Security, του οποίου η άδεια ρουτίνας στον σταθμό Eros διακόπτεται βίαια όταν επιβάλλεται αυστηρή καραντίνα σε ολόκληρη την εγκατάσταση. Αυτό το αρχικό συμβάν αποτελεί το εφαλτήριο για μια συνωμοσία που απλώνεται σε ολόκληρο το ηλιακό σύστημα.

Η ελευθερία επιλογής ξεκινά από τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, καθώς η καταγωγή του πρωταγωνιστή παίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά με τον κόσμο. Η επιλογή μεταξύ Earther, Martian ή Belter δεν επηρεάζει απλώς τα στατιστικά μάχης, αλλά αλλάζει ριζικά τους διαθέσιμους διαλόγους, την αντιμετώπιση από τις διάφορες παρατάξεις και τις λύσεις που προσφέρονται στις πολυάριθμες αποστολές. Κατά τη διάρκεια της περιπέτειας, το πλήρωμα θα ταξιδέψει σε εμβληματικές τοποθεσίες του franchise, από τους εντυπωσιακούς θόλους του Γανυμήδη και τις πυκνοκατοικημένες, φτωχές συνοικίες της Δήμητρας (Ceres), μέχρι υπόγεια καταφύγια στους αστεροειδείς και τα πολιτικά κέντρα του Άρη και της Σελήνης. Κάθε περιοχή διαθέτει τη δική της κοινωνικοπολιτική δυναμική, την οποία ο παίκτης καλείται να αποκρυπτογραφήσει και να εκμεταλλευτεί προς όφελός του.

Το The Expanse: Osiris Reborn θα κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2027 για PC μέσω Steam, Epic Games Store και GOG, καθώς και για τις κονσόλες PlayStation 5 και Xbox Series X|S.