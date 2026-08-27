Σύνοψη

Η AOC επέστρεψε στη Gamescom 2026 ανακοινώνοντας δύο νέα high-end monitors της σειράς AGON PRO με τεχνολογία QD-OLED.

Το AGP346UCSD (34 ιντσών) προσφέρει ανάλυση WQHD, ρυθμό ανανέωσης 360Hz, 0.03ms απόκριση και VESA DisplayHDR True Black 500.

(34 ιντσών) προσφέρει ανάλυση WQHD, ρυθμό ανανέωσης 360Hz, 0.03ms απόκριση και VESA DisplayHDR True Black 500. Το AGP497UCZD (48.9 ιντσών) έρχεται με ανάλυση DQHD, 240Hz, KVM switch και 90W Power Delivery μέσω USB-C.

(48.9 ιντσών) έρχεται με ανάλυση DQHD, 240Hz, KVM switch και 90W Power Delivery μέσω USB-C. Και τα δύο μοντέλα έχουν MSRP στα 999 ευρώ, διαθεσιμότητα από τον Σεπτέμβριο του 2026 και 3ετή εγγύηση με κάλυψη burn-in.

Η εταιρεία παρουσίασε επίσης μοντέλα με τεχνολογίες G-SYNC Pulsar και Tandem WOLED στα 720Hz.

Η AOC επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση στην αγορά των gaming οθονών, επιλέγοντας την έκθεση Gamescom 2026 για να πραγματοποιήσει την πρώτη της μεγάλη δημόσια παρουσίαση από το 2019.

Μέσα από το εντυπωσιακό της περίπτερο, η εταιρεία προχώρησε στα αποκαλυπτήρια δύο νέων, εξαιρετικά προηγμένων οθονών τεχνολογίας QD-OLED, οι οποίες εντάσσονται στην κορυφαία σειρά AGON PRO. Πρόκειται για τα μοντέλα AGP346UCSD και AGP497UCZD, τα οποία σχεδιάστηκαν προκειμένου να καλύψουν τις αυστηρότερες απαιτήσεις τόσο των επαγγελματιών παικτών esports, όσο και των enthusiasts που αναζητούν την απόλυτη οπτική βύθιση σε AAA τίτλους, προσφέροντας παράλληλα μια επιθετική τιμολογιακή πολιτική που επαναπροσδιορίζει τον ανταγωνισμό.

Το πρώτο μοντέλο της παρουσίασης, το AGON PRO AGP346UCSD, απευθύνεται κυρίως σε χρήστες που τοποθετούν την ταχύτητα και την άμεση απόκριση στην κορυφή των προτεραιοτήτων τους. Εξοπλισμένο με ένα QD-OLED panel πέμπτης γενιάς διαγωνίου 34 ιντσών, διαθέτει Ultrawide αναλογία 21:9 και ανάλυση WQHD (3440 × 1440). Το συγκεκριμένο panel καταφέρνει να συνδυάσει τον ασύλληπτο ρυθμό ανανέωσης των 360Hz με χρόνο απόκρισης (GtG) της τάξεως του 0.03ms, εξασφαλίζοντας απόλυτη ομαλότητα χωρίς ίχνος ghosting ή motion blur. Επιπρόσθετα, η κυρτότητα 1800R αγκαλιάζει το οπτικό πεδίο του χρήστη, ενώ η πιστοποίηση VESA DisplayHDR True Black 500 εγγυάται βαθιά, αληθινά μαύρα και εξαιρετικά υψηλή αντίθεση.

Αξίζει να σημειωθεί πως το panel του AGP346UCSD ενσωματώνει τη νέα διάταξη υπο-pixel (subpixel layout) RGB Stripe. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική επιλύει οριστικά τα προβλήματα απεικόνισης κειμένου (text fringing) που ταλαιπωρούσαν παλαιότερες γενιές OLED, καθιστώντας την οθόνη ιδανική και για καθημερινές εργασίες παραγωγικότητας. Η οπτική εμπειρία ενισχύεται περαιτέρω από την επίστρωση Anti-Reflection 3.0 της AOC, η οποία διατηρεί τη γυαλιστερή (glossy) αίσθηση της οθόνης βελτιώνοντας δραματικά τη διαχείριση των αντανακλάσεων από εξωτερικές πηγές φωτός. Στον τομέα της συνδεσιμότητας, η οθόνη είναι εφοδιασμένη με θύρες DisplayPort 2.1 και HDMI 2.1, τρεις θύρες USB-A, μια θύρα USB-C, καθώς και ενσωματωμένο διακόπτη KVM για τον απρόσκοπτο έλεγχο πολλαπλών συστημάτων.

Για τους λάτρεις των sim-racing τίτλων, των flight simulators και των αχανών open-world παιχνιδιών, η AOC αποκάλυψε το AGON PRO AGP497UCZD. Αυτό το επιβλητικό SuperWide monitor των 48.9 ιντσών προσφέρει αναλογία πλευρών 32:9 και ανάλυση DQHD (5120 × 1440). Πρακτικά, η οθόνη ισοδυναμεί με την τοποθέτηση δύο οθονών QHD 27 ιντσών πλάι-πλάι, εξαλείφοντας ωστόσο το ενοχλητικό κενό (bezel) στη μέση. Ο ρυθμός ανανέωσης αγγίζει τα 240Hz, επιτρέποντας την άψογη απόδοση ταχύτατων σκηνών δράσης, ενώ ο χρόνος απόκρισης παραμένει στα 0.03ms. Το panel επιτυγχάνει μέγιστη φωτεινότητα που προσεγγίζει τα 1.000 nits και φέρει πιστοποίηση VESA DisplayHDR True Black 400. Όπως και το 34άρι αδερφάκι του, προσφέρει κορυφαία χρωματική ακρίβεια καλύπτοντας τουλάχιστον το 99% του χρωματικού χώρου DCI-P3 με εργοστασιακό καλιμπράρισμα για χρωματική απόκλιση Delta E < 1. Το AGP497UCZD διαπρέπει και στην παραγωγικότητα, καθώς η θύρα USB-C υποστηρίζει Power Delivery έως 90W, επιτρέποντας τη φόρτιση ενός laptop και τη μεταφορά δεδομένων και εικόνας μέσω ενός μόνο καλωδίου.

Η παρουσία της AOC στην Gamescom 2026 δεν περιορίστηκε μόνο στις δύο αυτές QD-OLED προτάσεις, καθώς το περίπτερο φιλοξένησε εντυπωσιακά τεχνολογικά δείγματα του μέλλοντος. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε ένα ειδικά διαμορφωμένο ρινγκ πυγμαχίας όπου παρουσιάστηκε η νέα οικογένεια AGON-7. Εκεί πρωταγωνίστησε το AGON PRO AGP277QKDC, η πρώτη οθόνη της σειράς με Tandem WOLED panel η οποία διαθέτει Dual Frame Mode, επιτρέποντας την εναλλαγή μεταξύ 540Hz και 720Hz ανάλογα με την ανάλυση. Παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το AGON PRO CS24A, ένα monitor εξοπλισμένο με TN panel στα 610Hz ειδικά παραμετροποιημένο για το Counter-Strike 2, καθώς και το AGON PRO AG276QSG2 που ενσωματώνει τη νέα τεχνολογία NVIDIA G-SYNC Pulsar για αξεπέραστη καθαρότητα στην κίνηση.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του κατασκευαστή, τόσο το AGP346UCSD όσο και το AGP497UCZD θα γίνουν διαθέσιμα στην ευρωπαϊκή αγορά τον Σεπτέμβριο του 2026. Το πλέον αξιοσημείωτο στοιχείο της παρουσίασης, ωστόσο, είναι η τιμολογιακή προσέγγιση της εταιρείας, καθώς και τα δύο μοντέλα καταφθάνουν με προτεινόμενη τιμή λιανικής (MSRP) τα 999 ευρώ. Επιπρόσθετα, η AOC παρέχει μια εκτεταμένη εγγύηση τριών ετών η οποία καλύπτει ρητά τα φαινόμενα διατήρησης ειδώλου (burn-in), προσφέροντας ουσιαστική σιγουριά στους καταναλωτές που επενδύουν στην τεχνολογία OLED.