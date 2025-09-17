The Housemaid: Οι Sydney Sweeney και Amanda Seyfried έρχονται αντιμέτωπες στο ανατρεπτικό θρίλερ

Η νέα ταινία The Housemaid υπόσχεται να καθηλώσει το κοινό με ένα συνδυασμό μυστήριου, ίντριγκας και έντονων ψυχολογικών αντιπαραθέσεων, ενώ το επίσημο trailer έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται οι Sydney Sweeney και Amanda Seyfried που αντιμετωπίζουν η μία την άλλη σε ένα παιχνίδι μυστικών και απρόβλεπτων ανατροπών.

Η ταινία βασίζεται στο best-seller της Freida McFadden και σκηνοθετείται από τον Paul Feig, γνωστό για τη δεξιοτεχνία του στο να τοποθετεί δύο ισχυρές γυναικείες παρουσίες σε ψυχολογικά θρίλερ. Ο Feig έχει ξαναδουλέψει σε παρόμοια μοτίβα, όπως στο A Simple Favor (2018) με τις Blake Lively και Anna Kendrick, και στη συνέχεια στο Another Simple Favor (2025). Στο The Housemaid συνεχίζει το ίδιο στιλ, προσφέροντας ένταση, μυστήριο και έντονες ανατροπές.

Στην ταινία, η Sydney Sweeney υποδύεται τη Millie, μια νεαρή γυναίκα που προσπαθεί να ξεφύγει από το ταραχώδες παρελθόν της. Η Millie βρίσκει καταφύγιο, ή τουλάχιστον έτσι νομίζει, στην πλούσια Nina Winchester (Amanda Seyfried), η οποία τη προσλαμβάνει ως υπηρέτρια για την οικογένειά της. Αρχικά, οι Winchester φαίνονται ιδανικοί: ο σύζυγος Andrew (Brandon Sklenar) και η μικρή τους κόρη συμπληρώνουν την εικόνα μιας τέλειας οικογένειας. Όμως, πολύ γρήγορα, το trailer αφήνει να εννοηθεί ότι κάτι σκοτεινό κρύβεται κάτω από την επιφάνεια.

Ένα από τα πιο ανησυχητικά στοιχεία είναι η κούκλα-αντίγραφο του σπιτιού των Winchester που διαθέτει η Nina, συμπεριλαμβανομένης μιας μινιατούρας της Millie. Η εικόνα της Nina να κρατά ένα κομμάτι καθρέφτη γεμάτο αίμα, χαμογελώντας σαν χαρακτήρας ταινίας τρόμου, δημιουργεί έντονη αγωνία για το τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες του σπιτιού. Από την πλευρά της, η Millie φαίνεται να έχει και η ίδια μυστικά, αφήνοντας τον «καλό» χαρακτήρα της να χαθεί όταν πιστεύει ότι κανείς δεν την παρακολουθεί.

Το trailer, που συνοδεύεται από μια σκοτεινή εκδοχή του hit single της Sabrina Carpenter «Please Please Please», υπογραμμίζει την ένταση και την επικίνδυνη ατμόσφαιρα που διατρέχει την ταινία. Κάθε πλάνο φαίνεται να κρύβει έναν νέο γρίφο ή μια ανατροπή, αφήνοντας το κοινό να αναρωτιέται ποιος κρατά τον έλεγχο και ποιος κινδυνεύει να βρεθεί εκτεθειμένος σε μια σειρά ψυχολογικών παιχνιδιών.

Το The Housemaid αναμένεται να βγει στους κινηματογράφους στις 19 Δεκεμβρίου.