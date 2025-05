The Hunt for Gollum: Ημερομηνία πρεμιέρας για τη νέα ταινία The Lord of the Rings!

Η Warner Bros. ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή της στη Μέση Γη με την ταινία The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, η οποία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Δεκεμβρίου 2027. Η ταινία σκηνοθετείται και πάλι από τον Andy Serkis, ο οποίος επιστρέφει και στον ρόλο του Gollum, ενώ την παραγωγή αναλαμβάνουν οι Peter Jackson και Fran Walsh. Το σενάριο υπογράφουν η Philippa Boyens, η Phoebe Gittins και ο Arty Papageorgiou, ενώ η Boyens θα συμμετέχει και στην παραγωγή.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας παραπέμπει ευθέως στην παράδοση των αρχικών ταινιών «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», που κυκλοφόρησαν Δεκέμβριο, κάτι που ενισχύει την αίσθηση επιστροφής στο κινηματογραφικό σύμπαν της Μέσης Γης. Αν και έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή του Serkis, παραμένει άγνωστο αν θα επανεμφανιστούν και άλλοι σημαντικοί χαρακτήρες, όπως ο Aragorn ή ο Gandalf. Αν και οι Viggo Mortensen και Ian McKellen έχουν δηλώσει ανοιχτοί στην επιστροφή τους, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημο. Σε περίπτωση αντικατάστασής τους, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα πώς θα αντιδράσουν οι φανς.

Εκτός από την επιστροφή στη Μέση Γη, η Warner Bros. ανακοίνωσε επίσης μια νέα ταινία από το σύμπαν του Evil Dead, η οποία θα κυκλοφορήσει στις 24 Ιουλίου 2026, με πρωταγωνίστρια τη Souheila Yacoub. Την παραγωγή υπογράφουν οι Sam Raimi και Bruce Campbell, με την ταινία να φημολογείται πως θα τιτλοφορείται Evil Dead Burn, αν και αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στην επίσημη ανακοίνωση. Τη σκηνοθεσία είχε αναλάβει στο παρελθόν ο Sébastien Vaniček, αλλά η σημερινή ενημέρωση δεν περιλαμβάνει το όνομά του, κάτι που δημιουργεί ερωτήματα για τη συμμετοχή του.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε και η επόμενη ταινία του M. Night Shyamalan με τίτλο «Remain», βασισμένη σε ιστορία που συνυπογράφει με τον συγγραφέα Nicholas Sparks. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 23 Οκτωβρίου 2026, με πρωταγωνιστή τον Jake Gyllenhaal, ενώ η λογοτεχνική εκδοχή της ιστορίας θα κυκλοφορήσει στις 7 Οκτωβρίου 2025. Αναμένεται με ενδιαφέρον η αντίδραση του κοινού, ειδικά για το αν οι φανς του Shyamalan θα επιλέξουν να διαβάσουν πρώτα το βιβλίο ή θα προτιμήσουν την κινηματογραφική έκπληξη.

Το γεγονός ότι η Warner επέλεξε να κυκλοφορήσει τη νέα ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών την ίδια ημέρα που η Disney έχει «κλείσει» για μια άτιτλη ταινία Star Wars, δείχνει την αυτοπεποίθηση του στούντιο για τη δυναμική του project...

