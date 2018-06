The Last of Us 2: Η Ellie θα είναι η μοναδική playable χαρακτήρας

Έχει περάσει μία σχεδόν βδομάδα από την παρουσίαση του The Last of Us 2 στο Ε3 2018. Όπως έγινε γνωστό στο συνέδριο, η Ellie ήταν ο βασικός χαρακτήρας ενώ οι fans του παιχνιδιού υπέθεταν ότι ο Joel έιναι νεκρός και θα εμφανιστεί μόνο σε flashbacks.

Παρ’ όλα αυτά έχουμε εξελίξεις όσον αφορά το storyline. Η Ellie είναι η μοναδική διαθέσιμη playable χαρακτήρας στο παιχνίδι, ενώ ο Joel απ’ ότι φαίνεται είναι ζωντανός. Το trailer στο Ε3 2018 δείχνει την Jesse και την Ellie να συζητάνε για κάτι το οποίο συνέβη, με την πρώτη να αναφέρει χαρακτηριστικά “Ο γέρος σου άπλωσε το χέρι του πάνω μου σήμερα”, που λογικά αναφέρεται στον Joel.

Η ιστορία θα εκτυλίχθει 5 χρόνια μετά την πλοκή του πρώτου παιχνιδιού. Η Ellie θα κληθεί να επιβιώσει, πολεμώντας ταυτόχρονα τα Seraphites που πρωτοείδαμε στο πρώτο μέρος. Φήμες κάνουν λόγο πως ο Joel θα είναι μέσα στους αρνητικούς πρωταγωνιστές, μετά τις πράξεις του στο The Last of Us, με την Ellie να στρέφεται εναντίον του όταν μάθει για το τι πραγματικά έκανε.

Η εταιρεία απέφυγε να σχολιάσει κάτι για τις φήμες που κυκλοφορούν. Περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες προσεχώς.

[via]