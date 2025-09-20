The Lost Bus: Η πραγματική ιστορία ενός σχολικού λεωφορείου μέσα στην κόλαση της Καλιφόρνιας [Trailer]

Το Apple TV+ φέρνει στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη μια από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες επιβίωσης που εκτυλίχθηκαν στη διάρκεια της φονικότερης πυρκαγιάς στην ιστορία της Καλιφόρνιας. Η ταινία The Lost Bus, με πρωταγωνιστές τον Matthew McConaughey και την America Ferrera, βασίζεται σε αληθινά γεγονότα που σημάδεψαν χιλιάδες ζωές το 2018, όταν το Camp Fire κατέκαψε ολόκληρες κοινότητες, αφήνοντας πίσω του εκατοντάδες θύματα και ανυπολόγιστες καταστροφές.

Στο επίκεντρο της ταινίας βρίσκεται ο Kevin McKay, οδηγός σχολικού λεωφορείου, τον οποίο υποδύεται ο McConaughey. Δίπλα του, η America Ferrera δίνει ζωή στη δασκάλα Mary Ludwig. Μαζί, θα κληθούν να προστατεύσουν 22 μαθητές που βρίσκονται ξαφνικά εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα πύρινο μέτωπο που καταβροχθίζει τα πάντα στο πέρασμά του. Η ιστορία τους, που κατέγραψαν τότε τα αμερικανικά ΜΜΕ, αποτέλεσε σύμβολο θάρρους, αποφασιστικότητας και αυτοθυσίας.

Η σκηνοθεσία ανήκει στον Paul Greengrass, γνωστό από ταινίες όπως η σειρά Bourne, το Captain Phillips και το United 93. Ο Greengrass έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να μεταφέρει στην οθόνη πραγματικά γεγονότα με ένταση, ρεαλισμό και ανθρωπιά, στοιχεία που φαίνεται να κυριαρχούν και στο The Lost Bus.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Σεπτεμβρίου, πριν ξεκινήσει τη διανομή της στο Apple TV+ στις 3 Οκτωβρίου.