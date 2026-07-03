The Odyssey: Το νέο trailer μας μεταφέρει στο πολιτικό σκηνικό στην Ιθάκη

Η αντίστροφη μέτρηση για το επόμενο κινηματογραφικό εγχείρημα του Christopher Nolan έχει ξεκινήσει. Απέχοντας μόλις δύο εβδομάδες από την πρεμιέρα της 16ης Ιουλίου, τα Universal Studios έδωσαν στη δημοσιότητα ένα νέο, εκτενές trailer για το The Odyssey που επιβεβαιώνει την απόφαση του Βρετανού σκηνοθέτη να προσεγγίσει την ελληνική μυθολογία με ρεαλισμό, δίνοντας ίση βαρύτητα στο οπτικό υπερθέαμα και στο ψυχολογικό βάθος των πρωταγωνιστών.

Το νέο trailer εστιάζει στην παρουσία της Zendaya ως Θεά Αθηνά και του Matt Damon στον ρόλο του Οδυσσέα, αναδεικνύοντας παράλληλα το δράμα της οικογένειας του στην Ιθάκη, όπου ο Tom Holland (Τηλέμαχος) και η Anne Hathaway (Πηνελόπη) αντιμετωπίζουν τους μνηστήρες.

Οι μέχρι τώρα διαθέσιμες πληροφορίες και τα πλάνα του trailer υποδεικνύουν πως η ταινία δεν περιορίζεται σε μια απλή αλληλουχία μαχών και εντυπωσιακών τεράτων, αλλά καλύπτει και τις συνέπειες της μακρόχρονης απουσίας. Ο Οδυσσέας παρουσιάζεται ρακένδυτος, γενειοφόρος και ταλαιπωρημένος σε μια βραχώδη ακτή. Εκεί τον προσεγγίζει η Αθηνά, προτρέποντας τον να ανακαλέσει τις μνήμες του από την πτώση της Τροίας και τις φουρτούνες που αποδεκάτισαν το πλήρωμα του.

Η απάντηση του πρωταγωνιστή («Θα αψηφήσω τους θεούς») αποτελεί μια κλασική προσέγγιση του Nolan πάνω στην ανθρώπινη θέληση και την αναπόφευκτη σύγκρουση με ανώτερες δυνάμεις ή φυσικούς νόμους, ένα μοτίβο που συναντάμε σταθερά από το Interstellar μέχρι το Oppenheimer.

Η κινηματογράφηση ακολουθεί δύο παράλληλους άξονες, τον αγώνα επιβίωσης του Οδυσσέα και τη συνεχή προσπάθεια της οικογένειας του να διατηρήσει την εξουσία και την ελπίδα. Η Anne Hathaway επιστρέφει σε παραγωγή του Nolan αναλαμβάνοντας τον ρόλο της Πηνελόπης, η οποία πρέπει να διαχειριστεί την ασφυκτική πίεση των μνηστήρων.

Στην αντίπερα όχθη, ο Robert Pattinson, ο οποίος εντυπωσίασε στο Tenet, επιστρέφει ως ο αδίστακτος Αντίνοος, ο ηγέτης των μνηστήρων που αμφισβητεί ανοιχτά την επιβίωση του Βασιλιά και διεκδικεί τον θρόνο. Ανάμεσα τους βρίσκεται ο Τηλέμαχος (Tom Holland), ο οποίος διατηρεί την πεποίθηση πως ο πατέρας του είναι ζωντανός.

Πέραν των κεντρικών πρωταγωνιστών, το The Odyssey διαθέτει ένα από τα πιο πυκνά και εντυπωσιακά ensembles των τελευταίων ετών. Η Lupita Nyong’o αναλαμβάνει έναν απαιτητικό διπλό ρόλο υποδυόμενη την Ωραία Ελένη και τη δίδυμη αδερφή της, Κλυταιμνήστρα. Ο John Leguizamo ενσαρκώνει τον πιστό Εύμαιο, ενώ ο Elliot Page υποδύεται τον Έλληνα πολεμιστή Σίνωνα, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πτώση της Τροίας. Στο cast συμμετέχουν επίσης η Charlize Theron, ο Jon Bernthal, ο Benny Safdie, ο Himesh Patel και η Mia Goth.

Είναι δεδομένο πως η ταινία έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Ο σκηνοθέτης είναι γνωστός για την επιμονή του στα πρακτικά εφέ και τον περιορισμό του CGI στο ελάχιστο απαραίτητο. Αυτό σημαίνει πως οι τρικυμίες, οι συγκρούσεις και τα αρχαία τοπία κατασκευάστηκαν με γνώμονα τον ακραίο ρεαλισμό, προσφέροντας έναν απτό, τραχύ κόσμο που στερείται ψηφιακής αποστείρωσης.

Το The Odyssey του Christopher Nolan κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου 2026.