The Social Reckoning: Το sequel του The Social Network απέκτησε ημερομηνία πρεμιέρας

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κινηματογραφικά νέα της χρονιάς ήρθε να ταράξει τα νερά της βιομηχανίας: το πολυαναμενόμενο sequel του The Social Network είναι πλέον γεγονός. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, η ταινία με τον τίτλο The Social Reckoning θα κάνει πρεμιέρα στις 9 Οκτωβρίου 2026, σχεδόν δεκαέξι χρόνια μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας που έγραψε τη δική της ιστορία στον κινηματογράφο.

Η ανακοίνωση δεν έφερε μόνο ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά και πλήρεις λεπτομέρειες για το καστ, την υπόθεση και τη δημιουργική ομάδα που θα σταθεί πίσω από την κάμερα. Το The Social Reckoning έρχεται να συνεχίσει το αφήγημα της πρώτης ταινίας, αυτή τη φορά επικεντρωμένο σε πιο πρόσφατες, αμφιλεγόμενες εξελίξεις γύρω από τη Meta (πρώην Facebook) και τον Mark Zuckerberg.

Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο Aaron Sorkin, ο οποίος είχε γράψει και την πρώτη ταινία, χαρίζοντάς μας έναν από τους πιο γρήγορους και αιχμηρούς διαλόγους του σύγχρονου σινεμά. Αντίθετα με το παρελθόν, όπου το σκηνοθετικό βάρος σήκωσε ο David Fincher, αυτή τη φορά ο Sorkin αναλαμβάνει και το τιμόνι της σκηνοθεσίας, με στόχο να προσφέρει μια πιο προσωπική και ενιαία καλλιτεχνική ματιά.

Πρωταγωνιστής είναι ο Jeremy Strong, γνωστός από τη σειρά Succession, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Mark Zuckerberg, αντικαθιστώντας τον Jesse Eisenberg που είχε ενσαρκώσει τον ιδρυτή του Facebook στην πρώτη ταινία. Η επιλογή του Strong δείχνει μια σαφή κατεύθυνση για ένα πιο ώριμο πορτρέτο του Zuckerberg, εναρμονισμένο με τις πολιτικές και νομικές θύελλες που αντιμετώπισε η εταιρεία τα τελευταία χρόνια.

Σημαντικό ρόλο στην ταινία έχει η Mikey Madison, η οποία θα υποδυθεί τη Frances Haugen, την πρώην υπάλληλο και whistleblower που έφερε στο φως στοιχεία τα οποία κατηγορούσαν τη Meta ότι γνώριζε πως η πλατφόρμα της προκαλούσε σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, αλλά δεν προχώρησε σε ουσιαστικές αλλαγές. Στο πλευρό της, ο Jeremy Allen White από τη σειρά The Bear θα ενσαρκώσει τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal, Jeff Horowitz, που ανέδειξε τις αποκαλύψεις της Haugen στο ευρύ κοινό.

Η παρουσία του Bill Burr προσθέτει ακόμη ένα ενδιαφέρον στοιχείο στο καστ. Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρο ποιος θα είναι ο ρόλος του, ωστόσο πληροφορίες από το The Hollywood Reporter αναφέρουν ότι θα υποδυθεί έναν φανταστικό χαρακτήρα, ο οποίος θα αποτελεί σύνθεση πολλών πραγματικών προσώπων. Ένα τέτοιο αφήγημα επιτρέπει στον Sorkin να συνδυάσει διαφορετικές οπτικές και γεγονότα, δίνοντας μεγαλύτερη δραματουργική ένταση χωρίς να απομακρύνεται εντελώς από την πραγματικότητα.

Το The Social Reckoning φιλοδοξεί να συνεχίσει την παράδοση της πρώτης ταινίας, η οποία είχε λάβει κριτική αναγνώριση και είχε προταθεί για οκτώ βραβεία Όσκαρ, κερδίζοντας τελικά τρία. Η ιστορία εκείνη επικεντρωνόταν στις απαρχές του Facebook, στις συγκρούσεις γύρω από την ίδρυση και στα νομικά ζητήματα που ακολούθησαν. Αυτή τη φορά, η πλοκή θα καταπιαστεί με πιο πρόσφατα γεγονότα, όπου το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από την επιχειρηματική άνοδο στον κοινωνικό αντίκτυπο και στις πολιτικές διαστάσεις που έχει αποκτήσει το μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο του πλανήτη.

Οι αποκαλύψεις της Haugen είχαν αποτελέσει σημείο καμπής για τη Meta, φέρνοντας το ζήτημα της ευθύνης των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. Ο Sorkin φαίνεται αποφασισμένος να αξιοποιήσει αυτό το υπόβαθρο, προσφέροντας μια ταινία που δεν θα μιλά μόνο για τον Zuckerberg και την εταιρεία του, αλλά και για τον ρόλο των social media στη διαμόρφωση της κοινωνίας μας.

