The Wheel of Time: Η τηλεοπτική σειρά της Amazon μετατρέπεται σε open-world RPG!

Καθώς οι θαυμαστές της δημοφιλούς τηλεοπτικής μεταφοράς The Wheel of Time περιμένουν με αγωνία επίσημη επιβεβαίωση για τέταρτη σεζόν από την πλατφόρμα Prime Video, μια σημαντική εξέλιξη έρχεται από τον ευρύτερο κόσμο του φανταστικού σύμπαντος του Robert Jordan. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, η iwot Studios αναπτύσσει ένα AAA open-world RPG βασισμένο στη θρυλική σειρά των 14 βιβλίων The Wheel of Time.

Η iwot Studios, που κατέχει τα δικαιώματα του franchise από το 2004 και δραστηριοποιείται ήδη σε κινηματογράφο, τηλεόραση και κόμικς, είχε ανακοινώσει ήδη από το 2023 την παραγωγή της κινηματογραφικής ταινίας Age of Legends, με σκηνοθέτρια την Kari Skogland (The Falcon and the Winter Soldier). Παράλληλα, υπογράφει και την τηλεοπτική σειρά του Prime Video, η οποία ολοκλήρωσε πρόσφατα την τρίτη της σεζόν, ενώ ετοιμάζει και ένα νέο animated φιλμ. Η επέκταση στον χώρο του gaming αποτελεί, όπως φαίνεται, την επόμενη φυσική κίνηση.

Το παιχνίδι θα είναι ένα επικό open-world RPG, που αναπτύσσεται εξ ολοκλήρου από την νεοσύστατη iwot Games, με επικεφαλής τον Craig Alexander, βετεράνο της Warner Bros. Games. Ο Alexander διαθέτει πλούσια εμπειρία σε αντίστοιχα projects, έχοντας εργαστεί σε τίτλους όπως The Lord of the Rings Online, Dungeons & Dragons Online και παιχνίδια εμπνευσμένα από το Game of Thrones.

«Η προσαρμογή μιας τόσο επικής μυθολογίας σε open-world RPG είναι μια σπάνια και φιλόδοξη πρόκληση», δήλωσε ο Alexander, προσθέτοντας πως ανυπομονεί να ηγηθεί της προσπάθειας και να δημιουργήσει μια ομάδα ικανή να αποδώσει με σεβασμό τον πολυαγαπημένο αυτό κόσμο.

Ο CEO της iwot Studios, Rick Selvage, αποκάλυψε πως το παιχνίδι δεν θα περιοριστεί στα γεγονότα της τηλεοπτικής σειράς, αλλά θα καλύψει ολόκληρο τον κόσμο και την ιστορία του The Wheel of Time, όπως αυτή αναπτύσσεται στα βιβλία. «Δεν πρόκειται να περιοριστεί σε μια περιοχή ή μία εποχή. Το παιχνίδι θα αγγίξει τα πάντα, την πλήρη μυθολογία του Wheel of Time», σημείωσε ο Selvage.

Η κυκλοφορία του τίτλου αναμένεται σε τρία περίπου χρόνια, ενώ θα είναι διαθέσιμο τόσο για PC όσο και για κονσόλες. Το μέγεθος και η πολυπλοκότητα του κόσμου της σειράς υπόσχονται μια εξαιρετικά πλούσια και πολυδιάστατη gaming εμπειρία, ικανή να ενθουσιάσει όχι μόνο τους οπαδούς των βιβλίων και της σειράς, αλλά και τους λάτρεις των RPGs γενικότερα.

Όσο για την τύχη της τηλεοπτικής σειράς, ο δημιουργός Rafe Judkins έχει εκφράσει την ελπίδα του για ανανέωση της σειράς, όμως η Amazon δεν έχει ανακοινώσει ακόμα επίσημα την πορεία της τέταρτης σεζόν.

