The Witcher 4 και Project Hadar: Τα επόμενα βήματα της CD Projekt RED

Σύνοψη

Η CD Projekt Red ολοκλήρωσε επιτυχώς τη δημιουργία του κόσμου για το Project Hadar, το οποίο αποτελεί το πρώτο της εντελώς πρωτότυπο παιχνίδι χωρίς να βασίζεται σε προϋπάρχον υλικό.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας επιβεβαίωσε ότι η ομάδα έχει ξεκινήσει τη δημιουργία μικρών πρωτοτύπων, παρόλο που ο τίτλος δεν βρίσκεται ακόμη σε επίσημο στάδιο προ-παραγωγής.

Ανακοινώθηκε το νέο expansion "Songs of the Past" για το The Witcher 3, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2027.

Το The Witcher 4, με πρωταγωνίστρια τη Ciri, προγραμματίζεται για το 2028, ανοίγοντας τον δρόμο για μια άκρως φιλόδοξη νέα τριλογία που θα ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα έξι ετών.

Το Project Hadar αποτελεί το πρώτο εντελώς πρωτότυπο πνευματικό δικαίωμα (IP) της CD Projekt Red, το οποίο αναπτύσσεται εξ ολοκλήρου εσωτερικά από το πολωνικό στούντιο, χωρίς να αντλεί έμπνευση από προϋπάρχοντα λογοτεχνικά έργα ή επιτραπέζια role-playing παιχνίδια. Ο CEO της εταιρείας, Michał Nowakowski, επιβεβαίωσε πρόσφατα μέσα από συνέντευξη του ότι η βασική ομάδα ολοκλήρωσε με επιτυχία το κρίσιμο στάδιο δημιουργίας του κόσμου και πλέον δοκιμάζει μικρά πρωτότυπα συστημάτων gameplay, αν και ο τίτλος απέχει ακόμη αρκετά χρόνια από την τελική του κυκλοφορία στην παγκόσμια αγορά.

Η πολωνική εταιρεία ανάπτυξης φαίνεται πως διανύει την πιο παραγωγική, αλλά ταυτόχρονα και την πιο απαιτητική φάση της ιστορίας της, έχοντας αναλάβει τη διαχείριση πολλαπλών τεράστιων έργων που καλύπτουν διαφορετικά είδη και πλατφόρμες. Προφανώς το ενδιαφέρον του κοινού είναι στραμμένο στο επόμενο κεφάλαιο της σειράς The Witcher ή στο sequel του Cyberpunk 2077, παρόλα αυτά, το Project Hadar παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα της σύγχρονης βιομηχανίας του gaming.

Η πρώτη επίσημη αναφορά στο συγκεκριμένο εγχείρημα πραγματοποιήθηκε πριν από τέσσερα χρόνια κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του μακροπρόθεσμου στρατηγικού πλάνου της CD Projekt Red, όπου διευκρινίστηκε ότι το στούντιο εργαζόταν αποκλειστικά πάνω στα θεμέλια ενός εντελώς νέου σκηνικού, χωρίς να έχει ξεκινήσει η πραγματική ανάπτυξη κάποιου τίτλου. Η μετάβαση από τη θεωρητική σύλληψη στην πρακτική υλοποίηση απαιτεί τεράστιους πόρους, ειδικά για μια εταιρεία που έχει χτίσει τη φήμη της πάνω στην προσαρμογή υφιστάμενων, πλούσιων κόσμων όπως αυτοί του Andrzej Sapkowski και του Mike Pondsmith.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες δηλώσεις του Michał Nowakowski στο πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων Biznes Pap, η διαδικασία οικοδόμησης της μυθολογίας και των βασικών κανόνων αυτού του νέου σύμπαντος αποτέλεσε το μεγαλύτερο εγχείρημα που έχει αναλάβει το στούντιο μέχρι σήμερα. Η ομάδα αφιέρωσε αρκετά χρόνια μελετώντας εξονυχιστικά κάθε πτυχή της κοσμοπλασίας, προκειμένου να καταλήξει σε ένα συνεκτικό και απόλυτα πειστικό όραμα που θα μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλά μελλοντικά παιχνίδια. Αν και το Project Hadar δεν έχει εισέλθει ακόμη στο στάδιο της πλήρους προ-παραγωγής, η έναρξη δημιουργίας μικρών πρωτοτύπων υποδηλώνει ότι οι προγραμματιστές έχουν αρχίσει να μεταφράζουν τις ιδέες τους σε απτά συστήματα αλληλεπίδρασης, προσπαθώντας να βρουν τον πυρήνα της εμπειρίας που θα διαφοροποιήσει το νέο τους εγχείρημα από τα καθιερωμένα μεγαθήρια του καταλόγου τους.

Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων κυκλοφοριών και το μέλλον του The Witcher

Παράλληλα με τις εξελίξεις στο νέο της IP, η CD Projekt Red εργάζεται πυρετωδώς για τον εμπλουτισμό και την επέκταση του πιο αναγνωρίσιμου franchise της. Η έκπληξη ήρθε με την ανακοίνωση του The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past, το οποίο προγραμματίζεται να κάνει την εμφάνισή του κάποια στιγμή μέσα στο 2027. Η επιστροφή στο λατρεμένο τρίτο μέρος της σειράς έπειτα από περισσότερο από μια δεκαετία μετά την κυκλοφορία του θρυλικού expansion Blood and Wine υπογραμμίζει τη διαχρονική αξία του τίτλου, ο οποίος πρόσφατα έλαβε και μια εξαιρετική αναβαθμισμένη έκδοση. Το νέο περιεχόμενο αναμένεται να λειτουργήσει ως γέφυρα, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον της κοινότητας μέχρι την έλευση του πολυαναμενόμενου τέταρτου κεφαλαίου.

Το The Witcher 4, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2028, θα φέρει μια ριζική αλλαγή στο αφηγηματικό ύφος της σειράς, τοποθετώντας την υιοθετημένη κόρη του Geralt, τη Ciri, στον πρωταγωνιστικό ρόλο της κυνηγού τεράτων. Η ανάληψη των καθηκόντων από έναν νέο κεντρικό χαρακτήρα παρέχει στους σεναριογράφους την ελευθερία να εξερευνήσουν ανεξερεύνητες περιοχές της Ηπείρου και να εισαγάγουν φρέσκους μηχανισμούς μάχης που θα αξιοποιούν τις μοναδικές χωροχρονικές ικανότητες της Ciri. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο των ανακοινώσεων, ωστόσο, αφορά τον προγραμματισμό της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια, καθώς το τέταρτο παιχνίδι θα αποτελέσει απλώς την αρχή μιας νέας τριλογίας. Η πρόθεση της CD Projekt Red να κυκλοφορήσει τρία τεράστια παιχνίδια ρόλων μέσα σε διάστημα έξι ετών σημαίνει ότι το The Witcher 5 θα πρέπει να φτάσει στα ράφια των καταστημάτων το 2031 και το The Witcher 6 το 2034.

Λαμβάνοντας υπόψη τους εξαιρετικά μεγάλους κύκλους ανάπτυξης που απαιτούν οι σύγχρονες παραγωγές κλίμακας ΑΑΑ, το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα φαντάζει τρομακτικά φιλόδοξο. Η ταυτόχρονη διαχείριση του Project Hadar, της νέας τριλογίας Witcher, του remake του πρώτου Witcher, της συνέχειας του Cyberpunk 2077 και ενός multiplayer τίτλου στον κόσμο του Geralt, δημιουργεί τεράστιες απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογικές υποδομές. Η μετάβαση της εταιρείας στην Unreal Engine 5 ενδέχεται να επιταχύνει ορισμένες διαδικασίες, προσφέροντας τυποποιημένα εργαλεία αιχμής, όμως ο κίνδυνος των καθυστερήσεων παραμένει ορατός, ειδικά αν αναλογιστούμε το ιστορικό της βιομηχανίας σε αντίστοιχες περιπτώσεις μαζικής παραγωγής.