The Witcher IV: Επίσημα αποκαλυπτήρια με χορταστικό pre-rendered trailer

Η πρώτη μεγάλη έκπληξη στα Game Awards προήλθε από την CD Projekt RED. Αν και πιθανώς το The Witcher IV, γνωστό ως Project Polaris, απέχει χρόνια από την κυκλοφορία του, έγινε επίσημη αποκάλυψη στην εκδήλωση. Το pre-rendered trailer βασίζεται στην Unreal Engine 5 και το στούντιο αναφέρει ότι έχει αποδοθεί χρησιμοποιώντας μια μη ανακοινωθείσα NVIDIA GeForce RTX GPU. Όπως πολλοί υποψιάζονταν, η Ciri από το The Witcher 3 θα αναλάβει το ρόλο του πρωταγωνιστή από τον Geralt σε αυτή τη νέα τριλογία.



«Ξεκινάμε ένα ολοκαίνουργιο Witcher saga, αυτή τη φορά με την Ciri ως την καρδιά της ιστορίας», δήλωσε ο Sebastian Kalemba, Game Director. «Είναι τόσο ωραίο να μπορούμε επιτέλους να πούμε αυτά τα λόγια - για πολύ καιρό ξέραμε ότι θέλαμε η Ciri να είναι η πρωταγωνίστρια του The Witcher IV. Απλά μας φάνηκε φυσικό και πιστεύουμε ότι η Ciri το αξίζει. Σε αυτό το παιχνίδι θέλουμε να εξερευνήσουμε τι σημαίνει να γίνεις πραγματικά witcher ακολουθώντας την Ciri στο μονοπάτι της. Αυτό το trailer είναι μια γεύση τόσο από αυτό, όσο και από το πόσο σκοτεινός και προσγειωμένος μπορεί να είναι ο κόσμος του The Witcher».

Στο σχεδόν εξάλεπτο τρέιλερ, οι θεατές γνώρισαν την Ciri, την υιοθετημένη κόρη του Geralt of Rivia, καθώς αναλαμβάνει ένα συμβόλαιο witcher σε ένα απομακρυσμένο χωριό που τρομοκρατείται εδώ και γενιές από ένα τρομακτικό τέρας που απαιτεί ανθρωποθυσίες. Πλαισιωμένο ως μια σύντομη, αυτοτελής ιστορία Witcher, το trailer παρουσιάζει τις νέες ικανότητες και τα εργαλεία της Ciri, όπως μια αλυσίδα και προηγμένες μαγικές δυνάμεις.



Στο επίκεντρο του trailer είναι η προοπτική της Ciri ως παρείσακτη στο χωριό. Καθώς οι χωρικοί αποχαιρετούν μια δική τους - ένα νεαρό κορίτσι που ετοιμάζουν για μια παραδοσιακή τελετουργική θυσία - η Ciri επιλέγει να παρέμβει. Με στόχο να σκοτώσει το τέρας και να σώσει ταυτόχρονα το κορίτσι, η Ciri βρίσκεται σε σύγκρουση με τις προκαταλήψεις και τις δεισιδαιμονίες των ανθρώπων που προσπαθεί να προστατεύσει, οδηγώντας την να αντιμετωπίσει ένα επώδυνο μάθημα του witcher: ότι τα τέρατα έχουν όλες τις μορφές.



Η CD Projekt RED αναφέρει ότι το in-engine trailer βασίζεται στην ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιεί για την ανάπτυξη του The Witcher IV, προσθέτοντας ότι «έχει ως στόχο να προσφέρει στους παίκτες μια κινηματογραφική εμπειρία».



Ωστόσο, το στούντιο δεν έδωσε ένα παράθυρο κυκλοφορίας για το πότε οι fans θα μπορούν να μπουν στη σκοτεινή φαντασία του The Witcher IV, ούτε τις πλατφόρμες στις οποίες θα είναι διαθέσιμο.