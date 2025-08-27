The Woman in Cabin 10: Το νέο θρίλερ με την Keira Knightley στο Netflix

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer για το πολυαναμενόμενο ψυχολογικό θρίλερ The Woman in Cabin 10, με πρωταγωνίστρια την Keira Knightley. Η ταινία, που βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ της Ruth Ware από το 2016, θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 10 Οκτωβρίου, υποσχόμενη να συνδυάσει την ατμόσφαιρα κλασικών μυστηρίων με τη σύγχρονη αισθητική ενός πολυτελούς σκηνικού.

Η ιστορία παρακολουθεί την Laura Blacklock, μια βραβευμένη δημοσιογράφο που υποδύεται η Knightley. Η ηρωίδα επιβιβάζεται σε ένα πολυτελές γιοτ, προκειμένου να καλύψει για λογαριασμό του περιοδικού της ένα τριήμερο ταξίδι που διοργανώνει ένα ισχυρό ίδρυμα. Αρχικά, η αποστολή της φαίνεται ξεκάθαρη: να αποτυπώσει την εμπειρία και να γράψει ένα κείμενο για την επιρροή της διοργάνωσης. Πολύ γρήγορα, όμως, το ταξίδι παίρνει μια ανατρεπτική τροπή.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται στο trailer, η Laura γίνεται μάρτυρας μιας σκηνής που θα στοιχειώσει την παραμονή της στο σκάφος. Στη μέση της νύχτας βλέπει μια γυναίκα να ρίχνεται στη θάλασσα. Όταν όμως ενημερώνει το πλήρωμα και τους συνεπιβάτες της, όλοι την διαβεβαιώνουν πως τίποτα τέτοιο δεν συνέβη. Οι καταγραφές δείχνουν ότι δεν λείπει κανείς, ενώ το περιβάλλον της την αντιμετωπίζει σαν να χάνει την επαφή με την πραγματικότητα. Το ερώτημα είναι αν η Laura έπεσε θύμα της φαντασίας της ή αν βρίσκεται στο επίκεντρο μιας περίπλοκης συνωμοσίας.

Το στοιχείο του εγκλωβισμού σε έναν περιορισμένο χώρο, σε συνδυασμό με τον ψυχολογικό πόλεμο που δέχεται η πρωταγωνίστρια, θυμίζει έντονα κλασικά θρίλερ μυστηρίου. Οι πρώτες εντυπώσεις μάλιστα συγκρίνουν την ταινία με έργα όπως The Girl on the Train και Gone Girl, ενώ δεν λείπουν και οι αναφορές στο κλασικό φιλμ του Alfred Hitchcock, The Lady Vanishes. Η αίσθηση ότι όλοι γύρω της ίσως συνωμοτούν εναντίον της, δίνει στο έργο μια ατμόσφαιρα παράνοιας που εντείνεται από το κλειστοφοβικό σκηνικό ενός πλουσιοπάροχου αλλά απομονωμένου γιοτ.

Η παραγωγή δεν στηρίζεται μόνο στη Knightley, αλλά διαθέτει και ένα πολυπρόσωπο καστ που ανεβάζει τις προσδοκίες. Μαζί της εμφανίζονται οι Guy Pearce, Hannah Waddingham, David Ajala, David Morrissey, Christopher Rygh, Paul Kaye, Kaya Scodelario και Gugu Mbatha-Raw.

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Simon Stone, γνωστός για την ικανότητά του να χτίζει ατμοσφαιρικά δράματα με έντονη ψυχολογική διάσταση. Η προσέγγισή του στο The Woman in Cabin 10 φαίνεται να εστιάζει περισσότερο στην αίσθηση ανασφάλειας και αμφιβολίας που βιώνει η ηρωίδα, παρά στην εξωτερική δράση. Το μυστήριο πλέκεται γύρω από την αντίφαση ανάμεσα σε αυτό που η ίδια είδε με τα μάτια της και σε αυτό που της επιμένει το περιβάλλον της.