"Ποτέ δεν είχα ασχοληθεί με τις διαδικτυακές γνωριμίες", δήλωσε ο Los Mayers. Ο Mayers, ένας προγραμματιστής εφαρμογών που ζει στο Brooklyn, είχε γνωρίσει όλες τις προηγούμενες συντρόφους του από κοντά με τον παραδοσιακό τρόπο. Αλλά το περασμένο καλοκαίρι, η πρώην του τον χώρισε, και μόλις έμεινε ελεύθερος, αποφάσισε να δοκιμάσει τον διαδικτυακό έρωτα. Ο Mayers ξόδεψε ένα μήνα στο Hinge.



Πήρε συμβουλές από τους φίλους του και συμβουλές σχετικά με τις φωτογραφίες προφίλ, πέρασε όλη την ημέρα γράφοντας εξατομικευμένα μηνύματα και δοκίμασε ακόμη και να πληρώσει για έναν premium λογαριασμό. Αλλά στο τέλος, το μόνο που συνάντησε ήταν η απογοήτευση. "Ένιωσα ότι οι εφαρμογές δεν ήταν για μένα", είπε. Ωστόσο, ο Mayers είναι δημιουργός και σκέφτηκε μια νέα λύση. Έφτιαξε μια εφαρμογή γνωριμιών που ήταν μόνο για εκείνον. Κυριολεκτικά, γι' αυτόν και για κανέναν άλλον.

Ονομάζεται "Flirt With Los" και μέσα σε αυτήν δεν υπάρχει κανένανς αλγόριθμος που να εμφανίζει μια ατελείωτη ροή φωτογραφιών, ούτε Super Likes, ούτε συνδρομές για premium περιεχόμενο, ούτε swipes. Το μόνο που βλέπει ο χρήστης είναι μια φωτογραφία του Los Mayers και οι επιλογές "flirt ή pass"!



Αν πατήσετε pass, εμφανίζεται μια φωτογραφία του Mayers να κλαίει και σας ζητάει να δοκιμάσετε ξανά. Όταν πατάτε το κουμπί flirt, και είναι δύσκολο να αντισταθείτε, εμφανίζεται μια σειρά από προτάσεις. "Hey los, vibing your style... hmu someday?" ή "Glowin' much? Magic on point." Αν δεν σας αρέσουν, πατάτε ανανέωση και σας δημιουργεί περισσότερες. Ο Mayers ήθελε να εξαλείψει τον φόβο που προκαλεί ένα κενό πλαίσιο κειμένου. "Θέλω απλώς να διαλέξετε κάτι που να έχει απήχηση ως φλερτ και ενδιαφέρον. Δεν είναι απαραίτητο να βρεις τις τέλειες λέξεις, είναι απλώς μια στιγμή επαφής".

Το Flirt With Los είναι εν μέρει ένα μικρό αστείο, αλλά υπάρχει και ένα επίπεδο σοβαρότητας. "Είναι σίγουρα το πιο προσωπικό πράγμα που έχω κάνει ποτέ", δήλωσε ο Mayers. "Όλες οι εφαρμογές μου βασίζονται σε ένα πρόβλημα που έχω βιώσει, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που κυριολεκτικά δηλώνω «Αυτός είμαι εγώ». Αυτό είναι το πρόσωπό μου και αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζω. Δεν μπορώ να βρω ραντεβού". Ήταν τόσο προσωπικό, στην πραγματικότητα, που δυσκολεύτηκε να το κυκλοφορήσει. Η εφαρμογή ήταν μια τέτοια επίδειξη ευαλωτότητας που ο Mayers περίμενε για εβδομάδες μέχρι να βρει το θάρρος να την μοιραστεί. "Αλλά μετά είχα αυτή την αίσθηση της διαύγειας. Αν θέλεις να επικοινωνήσεις, ειδικά με το εμπόδιο της τεχνολογίας, πρέπει να παρουσιάσεις το 100% του εαυτού σου, με όλα σου τα ελαττώματα".

Αν μη τι άλλο είναι μια πρωτοποριακή προσέγγιση στο πρόβλημα του online dating.

