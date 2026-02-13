Threads: Έρχεται το Dear Algo – Πώς να διατάξετε τον αλγόριθμο τι να σας δείχνει

Η σχέση μας με τους αλγορίθμους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ήταν πάντα μια σχέση αγάπης και μίσους. Τη μία στιγμή μας προσφέρουν ακριβώς αυτό που θέλουμε και την επόμενη μας βομβαρδίζουν με περιεχόμενο που μας αφήνει παγερά αδιάφορους. Η Meta, αναγνωρίζοντας αυτό το κενό επικοινωνίας μεταξύ χρήστη και μηχανής, προχωρά σε μια τολμηρή στρατηγική αλλαγή στο Threads.

Από αυτή την εβδομάδα, η πλατφόρμα εισάγει το Dear Algo, μια καινοτόμο λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης (AI) που επιτρέπει στους χρήστες να «μιλήσουν» απευθείας στον αλγόριθμο και να διαμορφώσουν προσωρινά τη ροή τους με απλές γραπτές εντολές.

Πώς λειτουργεί το Dear Algo

Η νέα δυνατότητα αλλάζει ριζικά τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με το feed μας. Αντί να βασίζεστε αποκλειστικά στα likes, τα shares και τον χρόνο παραμονής σε μια ανάρτηση για να «εκπαιδεύσετε» σιωπηλά το σύστημα, τώρα μπορείτε να του δώσετε σαφείς οδηγίες.

Η διαδικασία είναι απλή και θυμίζει περισσότερο συνομιλία παρά ρύθμιση εφαρμογής. Ο χρήστης δημιουργεί μια δημόσια ανάρτηση που ξεκινά με τη φράση Dear Algo (Αγαπητέ Αλγόριθμε), ακολουθούμενη από το αίτημά του. Για παράδειγμα:

"Dear Algo, δείξε μου περισσότερες αναρτήσεις για την κλιματική αλλαγή."

"Dear Algo, θέλω να βλέπω λιγότερα για ριάλιτι σόου."

"Dear Algo, εμφάνισε περισσότερα αποτελέσματα αγώνων NBA."

Η τεχνητή νοημοσύνη του Threads αναλύει το αίτημα σε πραγματικό χρόνο και προσαρμόζει άμεσα τη ροή του χρήστη. Το εντυπωσιακό στοιχείο εδώ είναι η χρονική διάρκεια: η προσαρμογή διαρκεί για τρεις ημέρες. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος, ο αλγόριθμος επιστρέφει στις προεπιλεγμένες του ρυθμίσεις, οι οποίες βασίζονται στο μακροχρόνιο ιστορικό δραστηριότητάς σας.

Γιατί τρεις ημέρες; Η λογική της "στιγμιαίας" κατανάλωσης

Η επιλογή του τριήμερου παραθύρου δεν είναι τυχαία. Η Meta αντιλαμβάνεται το Threads ως μια πλατφόρμα που σφύζει από επικαιρότητα (real-time). Τα ενδιαφέροντά μας συχνά αλλάζουν ανάλογα με τις συνθήκες: μπορεί να θέλουμε εντατική ενημέρωση για ένα έκτακτο γεγονός το Σαββατοκύριακο, αλλά να μην μας ενδιαφέρει το ίδιο θέμα την επόμενη εβδομάδα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας, «Το Threads είναι το μέρος όπου μαθαίνετε τι συμβαίνει τώρα. Αλλά μερικές φορές, αυτό που έχει σημασία για εσάς αλλάζει σε μια στιγμή». Το Dear Algo έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη για ευελιξία, επιτρέποντας στους χρήστες να αποφύγουν τα spoilers μιας σειράς που δεν έχουν δει ακόμα ή να βυθιστούν σε ένα trending topic χωρίς να καταστρέψουν μόνιμα το προφίλ ενδιαφερόντων τους.

Κοινωνική επιμέλεια: Όταν οι ρυθμίσεις γίνονται viral

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές του Dear Algo είναι ο δημόσιος χαρακτήρας του. Σε αντίθεση με τα κουμπιά «Δεν με ενδιαφέρει» (Not Interested) ή τις κρυμμένες ρυθμίσεις απορρήτου που υπάρχουν σε ανταγωνιστικές πλατφόρμες όπως το X (πρώην Twitter) και το Bluesky, οι εντολές στο Dear Algo είναι κανονικές, ορατές αναρτήσεις.

Αυτό δημιουργεί μια νέα μορφή κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Οι χρήστες μπορούν να δουν τι ζητούν οι φίλοι τους από τον αλγόριθμο και, αν το βρουν ενδιαφέρον, να κάνουν repost το αίτημα. Με αυτόν τον τρόπο, η προτίμηση του ενός γίνεται φίλτρο για τον άλλον, μετατρέποντας την εξατομίκευση του περιεχομένου σε μια συλλογική εμπειρία. Φανταστείτε έναν κριτικό κινηματογράφου να ποστάρει «Dear Algo, δείξε μου indie ταινίες από το φεστιβάλ του Βερολίνου» και χιλιάδες followers να υιοθετούν την ίδια ρύθμιση με ένα κλικ.

Η τεχνολογία πίσω από την εντολή

Η λειτουργία βασίζεται στα προηγμένα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (LLMs) της Meta, τα οποία είναι ικανά να κατανοήσουν τη φυσική γλώσσα και την πρόθεση πίσω από τις λέξεις. Το σύστημα δεν ψάχνει απλώς για keywords (λέξεις-κλειδιά), αλλά αντιλαμβάνεται το νόημα της πρότασης, διαχωρίζοντας το θετικό από το αρνητικό αίτημα (περισσότερα vs λιγότερα).

Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια στροφή από την παθητική κατανάλωση, όπου ο χρήστης είναι δέκτης των επιλογών της AI, σε μια ενεργητική συνεργασία. Είναι μια απάντηση στην αυξανόμενη κριτική που δέχονται οι πλατφόρμες για τους "μαύρους κύβους" των αλγορίθμων τους, προσφέροντας διαφάνεια και έλεγχο στα χέρια του χρήστη.

Διαθεσιμότητα και επόμενα βήματα

Προς το παρόν, το Dear Algo είναι διαθέσιμο στους χρήστες στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τον Καναδά. Η Meta έχει επιβεβαιώσει ότι σχεδιάζει την επέκταση της λειτουργίας σε περισσότερες χώρες – συμπεριλαμβανομένων αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – στο άμεσο μέλλον, καθώς βελτιστοποιεί την υποστήριξη για περισσότερες γλώσσες πέραν της αγγλικής.