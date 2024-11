Thunderbolts*: Νέο trailer για την ίσως πιο αναμενόμενη ταινία της Marvel

Τα Marvel Studios έκαναν τα πάντα για να αξιοποιήσουν στο έπακρο το πάνελ της D23 στη Βραζιλία αυτό το Σαββατοκύριακο. Το στούντιο όχι μόνο προσέφερε στους παρευρισκόμενους νέες ματιές σε επερχόμενους τίτλους όπως το The Fantastic Four: First Steps και Daredevil: Born Again, αλλά άρπαξε επίσης την ευκαιρία για να κυκλοφορήσει ένα νέο trailer για το Thunderbolts* της επόμενης χρονιάς. Χάρη στο πρώτο της trailer που έτυχε καλής υποδοχής, έχει επίσης δημιουργήσει ένα από τα πιο θετικά πρώτα κύματα προσμονής από οποιοδήποτε έργο του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel τα τελευταία χρόνια.

Το σχεδόν τετράλεπτο teaser ανοίγει με μια καλά σκηνοθετημένη καταδίωξη στην έρημο στην οποία συμμετέχουν ο Bucky Barnes (Sebastian Stan), η Yelena Belova (Florence Pugh), ο Red Guardian (David Harbour), ο John Walker (Wyatt Russell) και η Ghost (Hannah John-Kamen). Από εκεί και πέρα, το trailer του Thunderbolts* συνεχίζει για να επιβεβαιώσει -όπως πολλοί fans είχαν υποψιαστεί προηγουμένως- ότι ήταν η διευθύντρια της CIA Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) που αγόρασε τον Πύργο των Avengers μεταξύ των γεγονότων του Captain America: Civil War και Spider-Man: Homecoming.

«Πόσο τρελό είναι να σκέφτεσαι όλες τις μνημειώδεις μάχες που συνέβησαν ακριβώς εδώ που στέκεσαι;» ρωτάει η Val καθώς η Yelena και η παρέα της περπατούν στον πρόσφατα ανακαινισμένο Πύργο των Εκδικητών. «Το μέρος δεν ήταν φτηνό, αλλά έχει καλή οπτική».

Εκτός από τα προαναφερθέντα μέλη του καστ, στο Thunderbolts* θα πρωταγωνιστήσουν επίσης η Olga Kurylenko ως Taskmaster, ο Lewis Pullman ως Bob, γνωστός και ως Sentry, και η Geraldine Viswanathan ως προσωπική βοηθός της Val που υποδύεται η Louis-Dreyfus. Σηματοδοτεί το ντεμπούτο του σκηνοθέτη Jake Schreier (Paper Towns) στο MCU, ενώ μεταξύ των σεναριογράφων του είναι ο δημιουργός του Beef, Lee Sung Jin, και η συν-σεναριογράφος του The Bear, Joanna Calo.

Το νεότερο trailer του Thunderbolts* μπορεί να αποκαλύπτει ακόμη και τον λόγο για τον αστερίσκο στον τίτλο της ταινίας. Καθώς ο Red Guardian προσπαθεί να ανακηρύξει τη νέα του ομάδα Thunderbolts, συναντά την αντίσταση του Bucky, του Ghost και της Yelena σχετικά με το όνομα. Ο αστερίσκος φαίνεται, λοιπόν, να είναι είτε αναφορά στη διαφωνία της ομάδας για το όνομα είτε μια πιθανή υπόδειξη ότι ο τίτλος Thunderbolts δεν θα είναι τόσο μόνιμος...



Το Marvel's Thunderbolts* θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 2 Μαΐου 2025.