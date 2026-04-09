Τι αλλάζει πλέον στους εφηβικούς λογαριασμούς του Instagram και στην Ελλάδα

Σύνοψη

Παγκόσμια διάθεση: Η Meta επεκτείνει διεθνώς τη λειτουργία των Εφηβικών Λογαριασμών (Teen Accounts) του Instagram, ενσωματώνοντας το σύστημα ηλικιακής αξιολόγησης 13+.

Τα νέα φίλτρα περιεχομένου βασίζονται στα πρότυπα των κινηματογραφικών ταινιών (κατηγορία 13+), περιορίζοντας τη σκληρή γλώσσα και τις επικίνδυνες δραστηριότητες. Αυτόματη ένταξη: Οι χρήστες κάτω των 18 ετών μεταφέρονται αυτόματα στη ρύθμιση 13+. Η απενεργοποίησή της απαιτεί ρητή γονική συγκατάθεση.

Εισάγεται ένα επιπλέον, αυστηρότερο επίπεδο προστασίας για γονείς που επιθυμούν μέγιστο φιλτράρισμα του περιεχομένου. Προστασία στην Τεχνητή Νοημοσύνη: Τα ενσωματωμένα εργαλεία AI του Instagram ρυθμίζονται πλέον ώστε να παράγουν απαντήσεις συμβατές με τις προδιαγραφές 13+.

Η Meta προχωρά σε σημαντική αναβάθμιση του πλαισίου ασφαλείας του Instagram, ανακοινώνοντας τη διεθνή επέκταση των Εφηβικών Λογαριασμών (Teen Accounts) και την εφαρμογή της νέας ρύθμισης περιεχομένου "13+". Μετά την αρχική δοκιμαστική λειτουργία σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία και Καναδά τον Οκτώβριο του 2025, το κοινωνικό δίκτυο υιοθετεί πλέον μια παγκόσμια προσέγγιση. Το νέο σύστημα φιλτραρίσματος δεν βασίζεται αποκλειστικά στους αλγορίθμους παραδοσιακού moderation, αλλά αντλεί έμπνευση από τα συστήματα ηλικιακής ταξινόμησης της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Στόχος της πλατφόρμας είναι η εμπειρία των εφήβων στο Instagram να προσομοιάζει τον βαθμό έκθεσης που θα είχαν παρακολουθώντας μια ταινία κατηγορίας PG-13. Οι τεχνικές αλλαγές εφαρμόζονται αυτόματα και επιβάλλουν συγκεκριμένους περιορισμούς τόσο στο feed όσο και στις προτάσεις του αλγορίθμου, δημιουργώντας ένα αυστηρά ελεγχόμενο περιβάλλον προβολής.

Τι είναι η νέα ρύθμιση «13+» του Instagram για εφήβους;

Η ρύθμιση «13+» του Instagram είναι ένα αυτοματοποιημένο φίλτρο περιεχομένου που εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλους τους χρήστες κάτω των 18 ετών, αποκρύπτοντας αναρτήσεις με σκληρή γλώσσα, ουσίες και ριψοκίνδυνες δραστηριότητες. Η απενεργοποίησh του είναι αδύνατη χωρίς τη ρητή συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα μέσω των εργαλείων γονικού ελέγχου της εφαρμογής.

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της υλοποίησης περιλαμβάνουν:

Υποχρεωτική μετάβαση: Η πλατφόρμα αναγνωρίζει την ηλικία μέσω των δεδομένων εγγραφής και των συστημάτων μηχανικής μάθησης, κλειδώνοντας τον λογαριασμό στη ρύθμιση 13+.

Σημασιολογική ανάλυση κειμένου και εικόνας: Χρήση προηγμένων μοντέλων Computer Vision και NLP για τον εντοπισμό οπτικών και λεκτικών στοιχείων που υπερβαίνουν το όριο καταλληλότητας των 13 ετών.

Η λειτουργία Limited Content: Ο απόλυτος γονικός έλεγχος

Αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές ανάγκες κάθε οικογένειας, η Meta ενσωματώνει στο νέο πακέτο ασφαλείας την επιλογή «Limited Content». Πρόκειται για την πιο αυστηρή βαθμίδα φιλτραρίσματος που έχει αναπτύξει η εταιρεία μέχρι σήμερα. Ενώ η βασική ρύθμιση 13+ επιτρέπει ένα εύρος περιεχομένου συμβατό με τα κινηματογραφικά πρότυπα, το Limited Content λειτουργεί ως ένα «προστατευτικό κέλυφος», ελαχιστοποιώντας την έκθεση σε οποιοδήποτε θέμα ενδέχεται να θεωρηθεί οριακά ώριμο.

Οι γονείς αποκτούν άμεση πρόσβαση σε αυτή τη ρύθμιση μέσω του Meta Family Center, έχοντας τη δυνατότητα να επιβάλουν το Limited Content απομακρυσμένα. Αυτή η αρχιτεκτονική αφαιρεί την ευθύνη διαχείρισης από τον έφηβο και τοποθετεί τον τελικό έλεγχο στον κηδεμόνα, εξασφαλίζοντας ότι οι συσκευές που χρησιμοποιούνται εντός του νοικοκυριού υπακούν στους ίδιους κανόνες ψηφιακής υγιεινής.

AI προσαρμοσμένη στα πρότυπα 13+

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στις αναρτήσεις τρίτων χρηστών ή των δημιουργών περιεχομένου. Η επέκταση των Teen Accounts επηρεάζει άμεσα και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη εντός του Instagram. Τα συστήματα Generative AI της Meta, συμπεριλαμβανομένων των chatbots και των εργαλείων δημιουργίας εικόνων, έχουν λάβει νέες οδηγίες ασφαλείας.

Όταν ένας ανήλικος χρήστης αλληλεπιδρά με το Meta AI, το μοντέλο είναι πλέον προγραμματισμένο να αποφεύγει τη δημιουργία ή την παράθεση κειμένου που υπερβαίνει τα όρια της κατηγορίας 13+. Η πλατφόρμα διασφαλίζει ότι το παραγόμενο περιεχόμενο παραμένει κατάλληλο, φιλτράροντας προτροπές που σχετίζονται με βία, ακατάλληλη φρασεολογία ή συμπεριφορές υψηλού κινδύνου. Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί εφαρμόζονται σε επίπεδο API, καθιστώντας αδύνατη την παράκαμψή τους από τον τελικό χρήστη.

Τι αλλάζει για την Ελλάδα

Η διεθνής κυκλοφορία των νέων Teen Accounts σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες αλλαγές τίθενται σε εφαρμογή και για τους Έλληνες χρήστες. Στην ελληνική αγορά, όπου τα ποσοστά χρήσης του Instagram μεταξύ των εφήβων είναι ιδιαίτερα υψηλά, η αυτοματοποιημένη ένταξη στα φίλτρα 13+ αναμένεται να αλλάξει ριζικά το timeline τους.

Οι Έλληνες γονείς μπορούν πλέον να ενεργοποιήσουν το Family Center του Instagram, το οποίο υποστηρίζει πλήρως την ελληνική γλώσσα, για να διαχειριστούν τις εξαιρέσεις ή να εφαρμόσουν το αυστηρότερο φίλτρο «Limited Content». Η Meta έχει ενσωματώσει δεδομένα εγχώριου πλαισίου στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της, επιτρέποντας στους αλγορίθμους να αναγνωρίζουν τη σκληρή γλώσσα, την αργκό και τις προβληματικές συμπεριφορές με ακρίβεια και στα ελληνικά.

Η συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς (όπως η Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες - DSA) υποχρεώνει άλλωστε την εταιρεία να παρέχει υψηλά στάνταρ ασφαλείας για τους ανηλίκους σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Ο ανταγωνισμός στην Ελλάδα, ιδιαίτερα απέναντι στο TikTok το οποίο ήδη διαθέτει ενσωματωμένα χρονικά όρια και ελέγχους, καθιστά την κίνηση αυτή της Meta μονόδρομο για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού.

Η άποψη του Techgear

Η απόφαση της Meta να δανειστεί την ορολογία και τη λογική των κινηματογραφικών ηλικιακών ορίων για το Instagram αποτελεί μια τεχνοκρατική προσέγγιση σε ένα εξαιρετικά περίπλοκο πρόβλημα. Εγκαταλείποντας την υποκειμενική κρίση των μεμονωμένων ελεγκτών και υιοθετώντας τον αυτοματοποιημένο κανόνα «αν δεν περνάει σε ταινία 13+, δεν περνάει στο feed», η εταιρεία μεταθέτει την ευθύνη σε ένα ευρέως κατανοητό πρότυπο.

Από τεχνικής σκοπιάς, η δυσκολία έγκειται στην ακριβή ερμηνεία του πλαισίου από τους αλγορίθμους. Η αναγνώριση μιας «επικίνδυνης δραστηριότητας» σε ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων απαιτεί τεράστια υπολογιστική ισχύ και υψηλό ποσοστό επιτυχίας για να αποφευχθούν τα false positives που αποξενώνουν τους εφήβους. Παράλληλα, η προσθήκη της λειτουργίας Limited Content λειτουργεί ως ένα εξαιρετικό εργαλείο μετατόπισης της τελικής απόφασης στους γονείς, προστατεύοντας την εταιρεία νομικά. Η επιτυχία του εγχειρήματος στην Ελλάδα, ωστόσο, θα κριθεί από την ακρίβεια με την οποία το μοντέλο AI της Meta έχει εκπαιδευτεί στην τοπική αργκό και την ελληνική κουλτούρα της Gen Alpha.