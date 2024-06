Τι αναζήτησαν τα παιδιά τον τελευταίο χρόνο

Μια πρόσφατη μελέτη του Kaspersky Safe Kids αποκάλυψε τις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις μεταξύ των παιδιών. Διαπίστωσαν ότι οι SSundee, Aphmau και KreekCraft διατήρησαν τις θέσεις τους ως οι πιο δημοφιλείς gaming bloggers μεταξύ των παιδιών παγκοσμίως. Επιπλέον, η τελευταία τάση στα meme βρέθηκε να είναι το Gegagedigedagedago. Απροσδόκητα, οι BTS έχασαν τη θέση τους στην κορυφή ως το πιο αγαπημένο μουσικό συγκρότημα, ενώ οι BABYMONSTER πήραν το προβάδισμα. Στον τομέα των κινουμένων σχεδίων, το "My Story Animated" εξασφάλισε την πρώτη θέση ως το κινούμενο σχέδιο με τις περισσότερες αναζητήσεις μεταξύ των παιδιών. Είναι ενδιαφέρον ότι το Subliminal, ένα παιχνίδι τρόμου, έχει τραβήξει την προσοχή των παιδιών παγκοσμίως, ακόμη και πριν από την επίσημη κυκλοφορία του.

Η έκθεση της Kaspersky «Raising the smartphone generation» αποκάλυψε ότι το 87% των γονέων παγκοσμίως πιστεύουν ότι είναι κυρίως υπεύθυνοι για τη ρύθμιση της ψηφιακής συμπεριφοράς των παιδιών τους. Για να βοηθήσει τους γονείς στην αποτελεσματική διαχείριση της διαδικτυακής ενασχόλησης των παιδιών τους, η Kaspersky διεξάγει μια ετήσια ανασκόπηση των διαδικτυακών ενδιαφερόντων των παιδιών. Η ανάλυση βασίζεται σε ανώνυμα ερωτήματα αναζήτησης στοιχείων, τα οποία παρέχονται εθελοντικά από τους χρήστες του Kaspersky Safe Kids. Φέτος αναλύσαμε τα δεδομένα των αιτημάτων τόσο για πλατφόρμες κινητών τηλεφώνων (Android) όσο και desktop (Windows).

Συνολικά, η λίστα με τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές Android περιλαμβάνει το YouTube (28%), το TikTok, το WhatsApp (το καθένα με 15%) και το Instagram (μόνο 9%). Η κατάσταση στις συσκευές με λειτουργικά συστήματα Windows είναι διαφορετική, καθώς εκεί τα παιδιά περνούν τον περισσότερο χρόνο στο Google Chrome (36%), το Microsoft Edge (13%) και το Microsoft Office (10%). Αντίστοιχη είναι η εικόνα που προκύπτει από τα δεδομένα των Ελλήνων χρηστών, με πιο δημοφιλή εφαρμογή Android να αναδεικνύεται το Youtube (25,67%), ενώ ακολουθούν το Tiktok (18,80%) και το Instagram (18,01%). Παρομοίως, το Google Chrome (35,21%) αποτελεί την πιο δημοφιλή εφαρμογή για λειτουργικό σύστημα Windows, με το Microsoft Edge (11,63%) και το Firefox (10%) να βρίσκονται στη δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα.

Ως η πιο δημοφιλής εφαρμογή, το YouTube αντικατοπτρίζει τις βασικές τάσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών σήμερα. Φέτος, οι gaming influencers συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο μερίδιο αιτημάτων αναζήτησης αγγίζοντας το 21%. Οι bloggers με τις περισσότερες αναζητήσεις ήταν οι SSundee, Aphmau και CreekCraft . Όσον αφορά τους influencers που δεν σχετίζονται με το gaming, οι MrBeast , SSSniperWolf και Sidemen παραμένουν οι απόλυτοι ηγέτες.

Ένα άλλο θέμα που ενδιαφέρει τα παιδιά είναι ο αθλητισμός, με το ποδόσφαιρο, το football και το NBA να είναι οι κορυφαίες επιλογές. Το υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος για το θέμα αυτό ήταν εμφανές τόσο στις αναζητήσεις στο YouTube όσο και στο Google.

Τα memes είναι συνήθως ένα σημαντικό μέρος των ενδιαφερόντων των παιδιών παγκοσμίως. Αυτή τη φορά το πιο αξιοσημείωτο ήταν το «Gegagedigedagedago» - το meme του Roblox Male Face με το τραγούδι «Cotton Eye Joe» των Rednex, το οποίο ερμηνεύτηκε με λάθος τρόπο.

Όσον αφορά τις μουσικές προτιμήσεις (17%), αξιοσημείωτες τάσεις μεταξύ των παιδιών αποτελούν τα κομμάτια SHEESH των BABYMONSTER και Karma της JoJo Siwa - καθώς και τα remix από τους Nightcore. Οι καλλιτέχνες με τις περισσότερες αναζητήσεις ήταν το συγκρότημα K-pop BLACKPINK και το ποπ είδωλο Taylor Swift. Το Phonk παραμένει το πιο δημοφιλές είδος μουσικής μεταξύ των παιδιών. Παραδόξως, το BTS παρουσίασε πρόσφατα πτώση της δημοτικότητας και ακολουθεί μετά την Olivia Rodrigo και ακόμη και το βίντεο του Kanye West "$, Ye, Ty Dolla $ign - CARNIVAL ft. Playboi Carti & Rich The Kid όσον αφορά τον αριθμό των αναζητήσεων.

Μεταξύ των ταινιών (16%) τα παιδιά αναζητούσαν κυρίως κινούμενα σχέδια, τηλεοπτικές εκπομπές και σειρές. Τα κινούμενα σχέδια με τη μεγαλύτερη ζήτηση ήταν το My Story Animated, '1 δευτερόλεπτο από ταινίες κινουμένων σχεδίων και το Harzbin Hotel. Όσον αφορά τις σειρές, τα αιτήματα με τις περισσότερες αναζητήσεις αφορούσαν τα Dhar Mann Studios, Queen of Tears και Avatar the Last Airbender από την εκδοχή του Netflix.

Ένα ενδιαφέρον επερχόμενο παιχνίδι είναι το Subliminal. Βασισμένο στο κόνσεπτ του "the Backrooms", είναι ένα παιχνίδι τρόμου-παζλ σε πραγματικό χρόνο με ανίχνευση ακτίνας. Αν και δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, πληροφορίες σχετικά με αυτό έχουν ήδη αναζητηθεί με ανυπομονησία από τα παιδιά.

«Βλέπουμε κάποια σταθερότητα στις προτιμήσεις των παιδιών, ωστόσο, υπήρξε μια αξιοσημείωτη αύξηση των εποχιακών ιστοριών που συνδέονται με πρόσφατα παιχνίδια, μιούζικαλ και πρεμιέρες ταινιών. Αυτές οι τάσεις έχουν μεγάλη σημασία και απευθύνονται στα παιδιά, παρέχοντας την ευκαιρία στους γονείς να συμμετάσχουν και να κατανοήσουν καλύτερα τα τρέχοντα ενδιαφέροντα των παιδιών τους. Αυτό μπορεί να προωθήσει ισχυρότερες σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών. Μια αξιόπιστη λύση για την ψηφιακή γονική μέριμνα μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο, όχι μόνο για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, αλλά και για την αποκάλυψη των προτιμήσεών τους», σχολιάζει η Anna Larkina, Web-content analyst expert στην Kaspersky.

Για να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά έχουν μια θετική διαδικτυακή εμπειρία, η Kaspersky συνιστά στους γονείς: