Το Tidal ανακοίνωσε ότι από τις 9 Δεκεμβρίου 2026 θα απορρίπτει και θα διαγράφει από τον κατάλογό του κάθε μουσικό κομμάτι που έχει δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου με εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, απαγορεύοντας παράλληλα στους διανομείς να αποστέλλουν τέτοιου είδους αρχεία.

Η απόφαση έρχεται λίγους μήνες αφότου η υπηρεσία streaming είχε αφαιρέσει τα δικαιώματα εσόδων από τα συνθετικά τραγούδια, καθώς η ροή των μαζικών μεταφορτώσεων έφτασε να ξεπερνά το 60% των ημερήσιων παραδόσεων, με περίπου 27 εκατομμύρια κομμάτια AI να βρίσκονται ήδη διαθέσιμα στην πλατφόρμα.

Η παρέμβαση δεν αφορά τους μουσικούς που αξιοποιούν αλγοριθμικά εργαλεία υποβοηθητικά κατά τη σύνθεση ή την παραγωγή, αλλά στοχεύει αποκλειστικά τις ηχογραφήσεις που παράγονται από την αρχή μέχρι το τέλος μέσω μηχανών μετατροπής κειμένου σε ήχο (text-to-audio), όπως το Suno και το Google Lyria. Σύμφωνα με το Tidal, ο τεράστιος όγκος του αυτοματοποιημένου περιεχομένου υπονομεύει την ανακαλυψιμότητα των ανθρώπων δημιουργών, θάβοντας τις αυθεντικές κυκλοφορίες κάτω από εκατομμύρια αρχεία που δεν αναζητά κανείς.

Η αποτυχία της απονομισματοποίησης και τα στατιστικά των μεταφορτώσεων

Από τις 15 Ιουλίου 2026, η πλατφόρμα είχε θέσει σε ισχύ ένα αυστηρότερο πλαίσιο που προέβλεπε τη σαφή σήμανση των 100% AI κομματιών στο περιβάλλον χρήσης, τον αποκλεισμό τους από τη δεξαμενή διανομής δικαιωμάτων και την απαγόρευση πρόσβασης στις υπηρεσίες άμεσης υποστήριξης από τους θαυμαστές και στο ψηφιακό κατάστημα λήψεων. Παρά το γεγονός ότι οι δημιουργοί συνθετικών τραγουδιών δεν εισέπρατταν πλέον ούτε ένα σεντ από τις αναπαραγωγές, το μέτρο αποδείχθηκε ανεπαρκές για να ανακόψει το κύμα των μαζικών αποστολών από διανομείς και πλατφόρμες αυτοματοποιημένης παραγωγής.

Τα εσωτερικά δεδομένα που δημοσιοποίησε το Tidal αποτυπώνουν την έκταση του φαινομένου κατά το τελευταίο τρίμηνο, καθώς το 43% όλων των κομματιών που διανεμήθηκαν στην υπηρεσία εντοπίστηκαν ως πλήρως συνθετικά. Η κορύφωση καταγράφηκε στις 6 Νοεμβρίου, όταν περισσότερο από το 60% των ημερήσιων παραδόσεων προερχόταν εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη, ανεβάζοντας το σύνολο των επισημασμένων AI κομματιών στα 27 εκατομμύρια, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 6,3% του συνολικού καταλόγου. Από αυτά τα αρχεία, το 94% αποδίδεται στην υπηρεσία Suno, ενώ το 96% σημείωσε μηδενικές αναπαραγωγές τους τελευταίους τρεις μήνες, επιβεβαιώνοντας ότι το κοινό δεν δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον για το περιεχόμενο.

Πώς θα εντοπίζονται και θα αφαιρούνται τα συνθετικά κομμάτια

Για την εφαρμογή της νέας πολιτικής, το Tidal αξιοποιεί την τεχνολογία ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης της Ircam Amplify, η οποία υποστηρίζει την αναγνώριση πολλαπλών μοντέλων παραγωγικής μουσικής, συμπεριλαμβανομένων των Suno και Udio. Παράλληλα, τα συστήματα της υπηρεσίας θα απορρίπτουν αυτόματα κάθε παράδοση της οποίας τα μεταδεδομένα δηλώνουν ότι η ηχογράφηση δημιουργήθηκε αποκλειστικά με εργαλεία AI, μεταφέροντας μέρος της ευθύνης συμμόρφωσης στους διανομείς και τις δισκογραφικές.

Όπως διευκρίνισε ο επικεφαλής μουσικής του Tidal, Robert Andersen, η σταδιακή διαγραφή των 27 εκατομμυρίων κομματιών θα ξεκινήσει στις 9 Δεκεμβρίου με στόχο η εκκαθάριση του καταλόγου να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές του 2027. Επιπλέον, η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στην αυτόματη αφαίρεση περισσότερων από 65.000 συνθετικών τραγουδιών για υποψία πλαστοπροσωπίας γνωστών καλλιτεχνών, ενώ διατηρεί ανοιχτή διαδικασία ένστασης μέσω της φόρμας υποστήριξης για μουσικούς των οποίων το έργο ενδέχεται να επισημανθεί λανθασμένα.

Η στάση των ανταγωνιστικών υπηρεσιών streaming απέναντι στην AI

Η πίεση από τη μαζική παραγωγή συνθετικής μουσικής δεν αφορά μόνο το Tidal, καθώς ολόκληρη η βιομηχανία του streaming αναζητά διαφορετικές ισορροπίες ανάμεσα στην καινοτομία και την προστασία των δικαιωμάτων. Το Spotify, διατηρώντας μια πιο ανεκτική στάση απέναντι στη φιλοξενία 100% AI τραγουδιών στον κατάλογό του, έχει προτιμήσει να περιορίσει την ορατότητα τους, αφαιρώντας περισσότερα από 50 εκατομμύρια κομμάτια από τους αλγορίθμους προτάσεων και εισάγοντας ειδικές ετικέτες (AI Persona tags) για τη διάκριση των πραγματικών καλλιτεχνών.

Σε παρόμοια κατεύθυνση κινείται το Deezer, το οποίο έχει αναφέρει ότι πάνω από το 44% των ημερήσιων μεταφορτώσεων στην πλατφόρμα του προέρχεται από τεχνητή νοημοσύνη και εφαρμόζει περιορισμούς στις προτάσεις και την απονομισματοποίηση, ετοιμάζοντας παράλληλα επιλογή απόκρυψης για τους συνδρομητές. Από την άλλη πλευρά, το Bandcamp εφαρμόζει ήδη την αυστηρότερη πολιτική της αγοράς μέσω του πλαισίου «Keeping Bandcamp Human», απαγορεύοντας οποιοδήποτε μουσικό έργο χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη σε οποιοδήποτε στάδιο της δημιουργικής διαδικασίας, είτε μερικώς είτε εξ ολοκλήρου.