Σύνοψη

Η δημοφιλής πλατφόρμα παραγωγής μουσικής Suno παρουσίασε επίσημα το Visuals, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης ικανό να παράγει μουσικά βίντεο, εξώφυλλα άλμπουμ και οπτικά εφέ που συγχρονίζονται απόλυτα με τον ήχο.

Η νέα τεχνολογία διαθέτει «μουσική αντίληψη» ώστε τα παραγόμενα κλιπ να αντιδρούν στο ρυθμό, να ακολουθούν τους στίχους και να προσαρμόζουν τις κινήσεις των χειλιών των ψηφιακών χαρακτήρων.

Η διαδικασία παραγωγής απαιτεί τη χρήση ξεχωριστών νομισμάτων, γνωστών ως Visual credits,διαχωρίζοντας πλήρως την οικονομία της πλατφόρμας μεταξύ οπτικού και ακουστικού τομέα.

Κάθε παραγόμενο βίντεο έχει αρχική διάρκεια έως και δεκαπέντε δευτερόλεπτα, προσφέροντας δυνατότητες επέκτασης, ενώ ισχυροί μηχανισμοί φιλτραρίσματος αποτρέπουν την αναπαραγωγή γνωστών καλλιτεχνών και υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.

Η εξέλιξη των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει να εκπλήσσει τους χρήστες με την ενσωμάτωση όλο και περισσότερων λειτουργιών που εξαλείφουν την ανάγκη για πολλαπλές εξωτερικές εφαρμογές κατά τη διάρκεια της δημιουργικής διαδικασίας. Η εταιρεία πίσω από το Suno, έχοντας ήδη εδραιώσει τη θέση της στην παραγωγή μουσικών κομματιών μέσω απλών γραπτών εντολών, προχωρά στο επόμενο λογικό βήμα προσθέτοντας οπτικές δυνατότητες στο οικοσύστημά της. Το νέο χαρακτηριστικό Visuals έρχεται να καλύψει το κενό που υπήρχε ανάμεσα στη δημιουργία ενός τραγουδιού και στην οπτική του αναπαράσταση, προσφέροντας έναν ενοποιημένο χώρο εργασίας όπου ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί αμφότερα.

Τεχνολογία και μηχανισμοί μουσικής αντίληψης

Η αρχιτεκτονική του Visuals στηρίζεται στο μοντέλο H3 Move, το οποίο αποτελεί μια βελτιστοποιημένη εκδοχή της τεχνολογίας H3 της εταιρείας MiniMax. Αντί να προσφέρει μια απλή γεννήτρια εικόνας προς βίντεο, το σύστημα εκπαιδεύτηκε ώστε να διαθέτει υψηλή «μουσική επίγνωση», αντιλαμβανόμενο πλήρως τον ρυθμό, την ένταση και τις εναλλαγές της μελωδίας. Όταν ένας χρήστης μεταφέρει ένα τραγούδι από τη βιβλιοθήκη του στην καρτέλα Visuals, το μοντέλο αναλύει τη δομή του ήχου και προσαρμόζει τις οπτικές εναλλαγές ανάλογα με τα ξεχωριστά τμήματα του κομματιού, όπως για παράδειγμα το κουπλέ, το ρεφρέν ή ένα μουσικό σόλο.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη δυνατότητα ενσωμάτωσης στίχων, όπου οι δημιουργοί μπορούν να φτιάξουν lyric videos με προσαρμοσμένες γραμματοσειρές και χρώματα, επιτρέποντας στο κείμενο να κινείται στον παλμό του τραγουδιού. Παράλληλα, η πλατφόρμα προσφέρει προσχεδιασμένους ψηφιακούς χαρακτήρες, οι οποίοι μπορούν να συγχρονίσουν τις κινήσεις των χειλιών τους (lip-sync) με τα φωνητικά του επιλεγμένου κομματιού. Κάθε αρχικό βίντεο κλιπ μπορεί να διαρκέσει μέχρι δεκαπέντε δευτερόλεπτα, ενώ μέσω του εργαλείου Sequences επιτρέπεται η σταδιακή επέκταση και συνένωση μικρότερων αποσπασμάτων για τη δημιουργία μεγαλύτερων projects.

Το νέο σύστημα πιστώσεων Visual Credits

Η ενσωμάτωση προηγμένων μοντέλων παραγωγής βίντεο συνοδεύεται από σημαντικές αυξήσεις στον όγκο δεδομένων και στην επεξεργαστική ισχύ που απαιτείται, γεγονός που οδήγησε την εταιρεία στο διαχωρισμό του συστήματος χρεώσεων. Οι παλαιότερες πιστώσεις της πλατφόρμας μετονομάστηκαν σε Song credits και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη δημιουργία μουσικής.Για την παραγωγή εικόνων και βίντεο, οι χρήστες καλούνται να χρησιμοποιήσουν τα νεοσύστατα Visual credits, τα οποία αγοράζονται ανεξάρτητα μέσα από την αντίστοιχη σελίδα τιμολόγησης.

Η κατανάλωση των πιστώσεων εξαρτάται άμεσα από τη λειτουργία παραγωγής που επιλέγει ο δημιουργός, καθώς η πλατφόρμα προσφέρει διαφορετικές ταχύτητες και ποιότητες, όπως οι επιλογές Fast, Standard και Max. Για παράδειγμα, η επιλογή Fast καταναλώνει λιγότερους πόρους και προορίζεται για γρήγορους πειραματισμούς, ενώ η επιλογή Standard εξισορροπεί την ποιότητα με το κόστος για τη δημιουργία των τελικών αποτελεσμάτων. Στα ανώτερα συνδρομητικά πακέτα,όπως το Platinum που κοστίζει περίπου 120 δολάρια τον μήνα, περιλαμβάνονται 20.000 Visual credits μαζί με τις 15.000 πιστώσεις για παραγωγή τραγουδιών, εξασφαλίζοντας επαρκείς πόρους για όσους δημιουργούν υλικό σε τακτική βάση.

Πνευματικά δικαιώματα και έλεγχος περιεχομένου

Η ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από τη βιομηχανία του θεάματος, με τα νομικά τμήματα των μεγάλων στούντιο και των δισκογραφικών εταιρειών να παρακολουθούν στενά κάθε νέα κυκλοφορία. Αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν, το Suno εγκατέστησε ένα αυστηρό πλέγμα ασφαλείας γύρω από το εργαλείο Visuals, στοχεύοντας στην αποτροπή παραγωγής υλικού που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.

Το σύστημα ενσωματώνει εξελιγμένα φίλτρα ελέγχου τα οποία σαρώνουν τις γραπτές εντολές των χρηστών, απορρίπτοντας αιτήματα που επιχειρούν να δημιουργήσουν πιστά αντίγραφα πραγματικών καλλιτεχνών, δημοσίων προσώπων ή έργων που προστατεύονται νομικά. Εάν κάποιος χρήστης επιχειρήσει να ανεβάσει μια δική του φωτογραφία ως βάση για τη δημιουργία βίντεο, το σύστημα θα του ζητήσει να επιβεβαιώσει ότι κατέχει τα πλήρη δικαιώματα της εικόνας.

Παράλληλα,τα εργαλεία των Audible Magic, ACRCloud και Musixmatch συνεχίζουν να ελέγχουν τις ηχητικές εισαγωγές, ενώ κάθε παραγόμενο βίντεο φέρει ενσωματωμένα ψηφιακά υδατογραφήματα πριν κοινοποιηθεί εκτός της πλατφόρμας, διευκολύνοντας την ιχνηλασιμότητα του παραγόμενου υλικού από τα συστήματα Trust and Safety της εταιρείας.