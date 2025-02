Tides of Annihilation: Μια εναλλακτική προσέγγιση στο θρύλο του Βασιλιά Αρθούρου

Η Sony παρουσίασε πολλά παιχνίδια κατά τη διάρκεια της livestream του State of Play, και το Tides of Annihilation φαίνεται ότι θα προσφέρει ένα ενδιαφέρον μείγμα δράσης soulslike με τον θρύλο του Βασιλιά Αρθούρου. Το Tides of Annihilation αναπτύχθηκε από την Eclipse Glow Games και διαδραματίζεται σε μια κατεστραμμένη εκδοχή του σύγχρονου Λονδίνου μετά από μια κατακλυσμική εισβολή από άλλο κόσμο.

Ως επιζήσασα από την εισβολή στην Avalon, η πρωταγωνίστρια Gwendolyn ανακαλύπτει ότι έχει ξεκλειδώσει τη δύναμη να καλέσει τους θρυλικούς ιππότες της Στρογγυλής Τραπέζης. Αποφασισμένη να σώσει την αδελφή της, ξεκινά μια αποστολή για να νικήσει τους ημίθεους του Avalon.

Η Eclipse Glow Games αναφέρει ότι το Tales of Annihilation είναι εμπνευσμένο από τα κλασικά action games και ότι οι παίκτες θα μπορέσουν να εξερευνήσουν τόσο το Λονδίνο όσο και το βασίλειο του Avalon. Η Gwendolyn θα είναι σε θέση να αντλήσει από τη δύναμη 10 διαφορετικών Spectral Knights, αναμειγνύοντας τις ικανότητές τους για να δημιουργήσει ένα προσαρμοσμένο στυλ μάχης. Όπως θα περίμενε κανείς από ένα παιχνίδι με επιρροές soulslike, θα υπάρχουν δεκάδες bosses που θα αντιμετωπίσετε και το καθένα θα απαιτεί διαφορετική στρατηγική για να το νικήσετε.

Οι Colossal Knights σε μέγεθος ουρανοξύστη μπορούν επίσης να βρεθούν να περιφέρονται στο περιβάλλον και για να τους φτάσουν, οι παίκτες θα περιηγηθούν σε απαιτητικά επίπεδα για να αλληλεπιδράσουν και τελικά να πολεμήσουν αυτούς τους θωρακισμένους τιτάνες.

Αν και δεν έχει ακόμα ημερομηνία κυκλοφορίας, το Tides of Annihilation αναμένεται για PC, PS5 και Xbox Series X|S.