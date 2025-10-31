Tim Cook: Η νέα Siri θα είναι διαθέσιμη το 2026

Σε μια συνέντευξη στο CNBC, ο Tim Cook επιβεβαίωσε αυτό που πολλοί υποψιάζονταν εδώ και μήνες: η Apple αλλάζει πορεία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, επιλέγοντας πλέον μια πιο «ανοιχτή» στρατηγική. Ο CEO της εταιρείας ανακοίνωσε ότι, ξεκινώντας από το 2026, το Siri θα αποκτήσει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με μοντέλα AI τρίτων εταιρειών – μια εξέλιξη που σηματοδοτεί ένα ιστορικό βήμα για ένα οικοσύστημα που μέχρι σήμερα λειτουργούσε με αυστηρά κλειστούς κανόνες.

«Η πρόθεσή μας είναι να συνεργαστούμε με περισσότερους παίκτες με την πάροδο του χρόνου», δήλωσε ο Cook, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Apple σκοπεύει να ενσωματώσει τεχνολογίες από διαφορετικές εταιρείες, προκειμένου να προσφέρει στους χρήστες μια πιο ευέλικτη και προσαρμόσιμη εμπειρία.

Ήδη σήμερα, το Siri έχει αποκτήσει πρόσβαση στο ChatGPT της OpenAI, ωστόσο φαίνεται πως αυτό είναι μόνο η αρχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Apple βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Google για την ενσωμάτωση του Gemini στα iPhone, ενώ παράλληλα εξετάζει συνεργασίες και με ανερχόμενες εταιρείες όπως οι Anthropic και Perplexity, δύο από τα πιο φιλόδοξα ονόματα στον χώρο της conversational AI.

Ο στόχος, σύμφωνα με τον Cook, είναι να δημιουργηθεί μια «έξυπνη πλατφόρμα» που δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από ένα μόνο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Αντίθετα, η Siri του μέλλοντος θα μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε χρήστη, επιλέγοντας το κατάλληλο AI εργαλείο για κάθε περίσταση είτε αυτό σημαίνει δημιουργία περιεχομένου, ανάλυση δεδομένων ή φυσική συνομιλία.

Η ιδέα μιας πιο «πολυφωνικής» τεχνητής νοημοσύνης στην Apple δεν είναι καινούργια. Ο επικεφαλής λογισμικού της εταιρείας, Craig Federighi, είχε ήδη αφήσει να εννοηθεί πέρυσι ότι μελλοντικά θα μπορούσαν να υπάρξουν «ενσωματώσεις με διαφορετικά μοντέλα, όπως το Google Gemini». Αυτή τη φορά, όμως, η υπόσχεση αποκτά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Όπως ανακοίνωσε ο Cook, μια αναβαθμισμένη έκδοση της Siri βασισμένη σε προηγμένη AI αρχιτεκτονική, θα κυκλοφορήσει το 2026. Το νέο σύστημα υπόσχεται σημαντικά βελτιωμένες δυνατότητες κατανόησης, λογικής επεξεργασίας και εξατομίκευσης, φέρνοντας το Siri πιο κοντά στο επίπεδο των σύγχρονων ψηφιακών βοηθών που προσφέρουν ήδη η Google και η OpenAI.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου, ο Cook δεν έκρυψε ότι η Apple εξετάζει πιθανές εξαγορές στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. «Είμαστε ανοιχτοί σε συγχωνεύσεις και εξαγορές, εφόσον πιστεύουμε ότι μπορούν να επιταχύνουν την τεχνολογική μας πορεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας δείχνουν ότι έχει κάθε περιθώριο να το πράξει: 102,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα για το τελευταίο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 8% σε σχέση με πέρυσι. Οι πωλήσεις iPhone απέφεραν 49 δισεκατομμύρια, με αιχμή του δόρατος το iPhone 17 και το νέο iPhone Air, τη λεπτότερη συσκευή που έχει κατασκευάσει ποτέ η Apple.

Τα Macs συνέβαλαν με 8,72 δισ., τα iPads με 6,95 δισ., ενώ οι ψηφιακές υπηρεσίες όπως Apple TV+, Music και Arcade, έφτασαν τα 28,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Μια σαφής ένδειξη ότι το οικοσύστημα υπηρεσιών της Apple μετατρέπεται πλέον σε έναν από τους πιο κερδοφόρους τομείς της εταιρείας.

Ενώ οι ανταγωνιστές της, όπως η Google, η Microsoft και η Meta, επιλέγουν να αναπτύσσουν τα δικά τους AI μοντέλα από το μηδέν, η Apple φαίνεται να χαράζει μια διαφορετική πορεία. Αντί να επενδύσει σε ένα ενιαίο, εσωτερικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, επιλέγει να «ανοίξει» το οικοσύστημά της στις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες της αγοράς, πάντα με γνώμονα την προστασία της ιδιωτικότητας και την ασφάλεια των χρηστών της.

Ο Cook επανέλαβε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει «κεντρικό πυλώνα των μελλοντικών προϊόντων» της Apple και υποσχέθηκε ότι οι πρώτες πρακτικές εφαρμογές αυτής της στρατηγικής θα φανούν ήδη από το 2025. Το ερώτημα, φυσικά, παραμένει: θα καταφέρει η Apple να συνδυάσει την ανοικτότητα με την αυστηρή της φιλοσοφία για τον έλεγχο του οικοσυστήματος;

Αν το νέο Siri του 2026 είναι όντως τόσο ευέλικτο και «ευφυές» όσο υπόσχεται ο Cook, τότε ίσως να βρισκόμαστε μπροστά στο πιο ουσιαστικό βήμα εκσυγχρονισμού της Apple από την εποχή του πρώτου iPhone. Μέχρι τότε, μένει να δούμε αν τα λόγια θα μετατραπούν σε πράξεις.

