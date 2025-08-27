Το Assassin’s Creed Mirage ταξιδεύει στην Σαουδική Αραβία με νέο δωρεάν DLC

Η Ubisoft επιβεβαίωσε επίσημα ότι το Assassin’s Creed Mirage θα αποκτήσει νέο περιεχόμενο μέσα στο 2025, με ένα δωρεάν DLC που υπόσχεται να μεταφέρει τους παίκτες σε μια διαφορετική και άκρως εντυπωσιακή τοποθεσία: την AlUla της Σαουδικής Αραβίας του 9ου αιώνα.

Το Assassin’s Creed Mirage κυκλοφόρησε το 2023 και αποτέλεσε μια επιστροφή στις ρίζες του δημοφιλούς franchise, προσφέροντας έμφαση στη μυστικότητα, στη δομή των αποστολών και στο ιστορικό σκηνικό της Βαγδάτης. Αν και πολλοί θεωρούσαν ότι ο κύκλος ζωής του παιχνιδιού είχε κλείσει, η Ubisoft φαίνεται να του δίνει νέα πνοή με την προσθήκη μιας φρέσκιας ιστορίας, χωρίς επιπλέον κόστος για τους κατόχους του τίτλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό Assassin’s Creed στο X, το DLC θα περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο ιστορίας, ενώ ταυτόχρονα θα φέρει βελτιώσεις και στην εμπειρία του βασικού παιχνιδιού. Αν και η Ubisoft δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες για την πλοκή ή το περιεχόμενο των gameplay αλλαγών, είναι ξεκάθαρο ότι οι παίκτες θα έχουν έναν ακόμα λόγο να επιστρέψουν στο Mirage.

Η επιλογή της AlUla ως τοποθεσίας δεν είναι τυχαία. Η περιοχή της Σαουδικής Αραβίας είναι γνωστή για τα εντυπωσιακά της τοπία και την ιστορική της σημασία, αποτελώντας ένα φυσικό σκηνικό που ταιριάζει απόλυτα με τη φιλοσοφία του Assassin’s Creed να συνδυάζει πραγματικές τοποθεσίες με φανταστική αφήγηση. Παράλληλα, η σύνδεση με τη χώρα δεν περιορίζεται στο επίπεδο του σεναρίου: σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ανάπτυξη του DLC χρηματοδοτείται από την Savvy Games, θυγατρική του Public Investment Fund (PIF) της Σαουδικής Αραβίας.

Αυτή η συνεργασία δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς τα τελευταία χρόνια το PIF έχει επενδύσει ενεργά στη βιομηχανία του gaming, αποκτώντας μερίδια σε μεγάλες εταιρείες και στηρίζοντας projects που συνδέουν τη Σαουδική Αραβία με τον ψηφιακό κόσμο της ψυχαγωγίας. Το γεγονός ότι το Assassin’s Creed Mirage, δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του, αποκτά νέο περιεχόμενο με χρηματοδότηση από το συγκεκριμένο ταμείο, δείχνει πώς η στρατηγική αυτή βρίσκει εφαρμογή και σε τίτλους με ήδη διαμορφωμένη πορεία.

Η Ubisoft δεν έχει ανακοινώσει ακόμη ακριβή ημερομηνία κυκλοφορίας για το DLC, πέρα από τη γενική αναφορά ότι θα διατεθεί μέσα στο 2025. Δεν είναι επίσης γνωστό αν θα υπάρξουν πρόσθετα modes ή επεκτάσεις πέρα από το νέο κεφάλαιο ιστορίας και τις τεχνικές βελτιώσεις. Ωστόσο, η δωρεάν διάθεση του περιεχομένου αποτελεί ένα κίνητρο για τους παίκτες που ολοκλήρωσαν την κεντρική ιστορία και αναζητούν έναν λόγο να επιστρέψουν στον κόσμο του Mirage.