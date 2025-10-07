Το ChatGPT μετατρέπεται σε πλατφόρμα εφαρμογών!

Η OpenAI παρουσίασε ένα νέο κεφάλαιο για το ChatGPT, μετατρέποντάς το από ένα εργαλείο συνομιλίας σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εφαρμογών. Στο ετήσιο συνέδριό της, DevDay 2025, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι πλέον οι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαδραστικές εφαρμογές μέσα από το ChatGPT, σε συνεργασία με γνωστές εταιρείες όπως οι Spotify, Figma, Coursera, Zillow και Canva.

Παράλληλα, η OpenAI λανσάρει και το Apps SDK, ένα νέο εργαλείο ανάπτυξης που επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν τις δικές τους εφαρμογές ειδικά σχεδιασμένες για το οικοσύστημα του ChatGPT. Η διάθεση του SDK ξεκινά επίσης από τη Δευτέρα, δίνοντας στους developers πρόσβαση σε μια σειρά από λειτουργίες και APIs που επιτρέπουν τη σύνδεση δεδομένων, ενεργειών και διεπαφών χρήστη μέσα στο περιβάλλον συνομιλίας.

Ο Sam Altman, CEO της OpenAI, παρουσίασε το νέο σύστημα ως ένα μεγάλο βήμα προς τη δημιουργία μιας πιο δυναμικής και προσωποποιημένης εμπειρίας για τους χρήστες.

Θέλουμε το ChatGPT να είναι ένας τρόπος για τους ανθρώπους να προοδεύουν, να γίνονται πιο παραγωγικοί και δημιουργικοί, να μαθαίνουν γρηγορότερα και να κάνουν ό,τι χρειάζονται στη ζωή τους καλύτερα. Οι εφαρμογές μέσα στο ChatGPT θα δημιουργήσουν μια νέα γενιά έξυπνων και προσαρμοζόμενων εργαλείων με τα οποία μπορείς να συνομιλείς.

Η κίνηση αυτή αποτελεί τη φυσική εξέλιξη των προσπαθειών της OpenAI να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα γύρω από το ChatGPT. Προηγουμένως, η εταιρεία είχε δοκιμάσει τη δημιουργία ενός GPT Store, ενός «καταστήματος» όπου οι χρήστες μπορούσαν να αναζητούν και να εγκαθιστούν ανεξάρτητες εφαρμογές. Τώρα όμως, οι εφαρμογές ενσωματώνονται απευθείας στο περιβάλλον του ChatGPT, χωρίς να απαιτείται μετακίνηση σε άλλη πλατφόρμα. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν με τις εφαρμογές μέσα στη ροή της συνομιλίας τους, ενώ οι δημιουργοί των εφαρμογών αποκτούν άμεση πρόσβαση σε εκατομμύρια χρήστες.

Η λειτουργία είναι απλή και φυσική. Ο χρήστης μπορεί να καλέσει μια εφαρμογή αναφέροντας το όνομά της μέσα στη συνομιλία. Για παράδειγμα, μπορεί να γράψει «Figma, μεταμόρφωσε αυτό το σκίτσο σε ένα λειτουργικό διάγραμμα» ή «Coursera, δείξε μου ένα μάθημα για machine learning». Το ChatGPT αναγνωρίζει την εντολή και ενεργοποιεί την αντίστοιχη εφαρμογή, προσφέροντας μια εμπειρία αλληλεπίδρασης χωρίς διακοπές.

Σε επίδειξη που παρουσιάστηκε κατά το συνέδριο, η OpenAI έδειξε τη συνεργασία με τη Zillow, επιτρέποντας στους χρήστες να αναζητούν διαμερίσματα απευθείας μέσα από το ChatGPT. Ο χρήστης πληκτρολογεί, για παράδειγμα, «βρες μου διαμερίσματα στο Σαν Φρανσίσκο κάτω από 2.000 δολάρια», και το chatbot εμφανίζει έναν διαδραστικό χάρτη με επιλογές, παρέχοντας παράλληλα επιπλέον πληροφορίες για κάθε ακίνητο μέσα από τη συνομιλία.

Επιπλέον, το ChatGPT θα μπορεί να προτείνει αυτόματα εφαρμογές όταν το κρίνει χρήσιμο. Αν ένας χρήστης ζητήσει, για παράδειγμα, «μια playlist για το πάρτι του Σαββατοκύριακου», το σύστημα μπορεί να καλέσει αυτόματα την εφαρμογή του Spotify και να δημιουργήσει μια λίστα προτάσεων.

Το νέο οικοσύστημα εφαρμογών βασίζεται στο Model Context Protocol (MCP), ένα τεχνικό πλαίσιο που επιτρέπει στους προγραμματιστές να συνδέουν τις πηγές δεδομένων τους απευθείας με τα AI μοντέλα της OpenAI. Χάρη σε αυτό, οι εφαρμογές μπορούν όχι μόνο να αντλούν δεδομένα, αλλά και να εκτελούν ενέργειες ή να εμφανίζουν πλήρως διαδραστικές διεπαφές μέσα στις απαντήσεις του ChatGPT. Ορισμένες εφαρμογές έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν και βίντεο εντός της συνομιλίας, τα οποία μπορούν να προσαρμόζονται στις επιθυμίες του χρήστη.

Οι χρήστες που διαθέτουν ήδη λογαριασμό σε κάποια από τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες θα μπορούν να συνδεθούν απευθείας μέσα από το ChatGPT για να αποκτήσουν πρόσβαση στα premium χαρακτηριστικά τους, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξουν πλατφόρμα ή εφαρμογή.

Ο Altman επιβεβαίωσε επίσης ότι η OpenAI σχεδιάζει να υποστηρίξει τρόπους οικονομικής αξιοποίησης των εφαρμογών μέσα στο ChatGPT στο προσεχές μέλλον. Οι προγραμματιστές θα μπορούν να προσφέρουν επί πληρωμή χαρακτηριστικά ή συνδρομές, αξιοποιώντας το νέο σύστημα Instant Checkout, το οποίο επιτρέπει άμεσες πληρωμές χωρίς να απομακρύνεται ο χρήστης από το περιβάλλον συνομιλίας.

