Το πολυαναμενόμενο special edition του Official Xbox Podcast παρουσιάστηκε εχθές το βράδυ με τους επικεφαλής του Xbox Phil Spencer, Sarah Bond και Matt Booty να μιλούν για το μέλλον της πλατφόρμας. Ενώ ορισμένοι αποκλειστικοί τίτλοι έχουν πλέον επιβεβαιωθεί ότι θα μεταπηδήσουν σε αντίπαλες πλατφόρμες, το podcast αποκάλυψε επίσης ένα σημαντικό παιχνίδι που έρχεται επιτέλους στο Xbox Game Pass. Το Diablo IV θα φτάσει στη συνδρομητική υπηρεσία στις 28 Μαρτίου.



Οι παίκτες του Xbox περίμεναν τους τίτλους της Activision Blizzard να περιέλθουν στο Game Pass από τότε που ολοκληρώθηκε η εξαγορά ύψους σχεδόν 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Οκτώβριο του 2023. Τώρα, το Diablo IV αναμένεται να είναι η πρώτη προσθήκη από τη σειρά παιχνιδιών της Activision Blizzard που θα προσγειωθεί στο Game Pass.



"Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε ότι το Diablo IV θα είναι διαθέσιμο στους 34 εκατομμύρια συνδρομητές του Game Pass τόσο σε PC όσο και σε κονσόλες Xbox από τις 28 Μαρτίου", αναφέρει η εταιρεία.

Σίγουρα το Diablo IV θα ανοίξει τις πύλες για άλλους τίτλους της Activision Blizzard:

Θα υπάρχουν ακόμα περισσότερα παιχνίδια για να παίξετε, καθώς αρχίζουμε να εκπληρώνουμε τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε παιχνίδια της Activision και της Blizzard με το Game Pass, τόσο νέες κυκλοφορίες όσο και κλασικά παιχνίδια από τον θρυλικό της κατάλογο. Αυτή είναι μόνο η αρχή για να μπορούν οι παίκτες του Xbox να απολαμβάνουν παιχνίδια της Activision και της Blizzard στο Game Pass - ανυπομονούμε να μοιραστούμε περισσότερα σύντομα.



Δυστυχώς, δεν αποκαλύφθηκαν ονόματα ούτε ημερομηνίες σχετικά με το τι έρχεται στο Game Pass. Προηγούμενοι τίτλοι Call of Duty και κλασικά παιχνίδια όπως το Sekiro: Shadows Die Twice, το Tony Hawk's Pro Skater και το Starcraft είναι μερικοί από τους πιο πιθανούς υποψήφιους. Αυτό που δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, ωστόσο, είναι αν το Call of Duty του 2024 θα είναι ένα παιχνίδι που θα κυκλοφορήσει στο Game Pass από την πρώτη μέρα, όπως άλλοι τίτλοι που αναπτύσσονται από την προηγούμενη εβδομάδα.