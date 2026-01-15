Το Epic Games Store χαρίζει το απόλυτο stealth δίδυμο

Αν υπάρχει κάτι που λείπει από τη σύγχρονη βιομηχανία των video games, αυτό είναι η καθαρόαιμη, αμείλικτη εμπειρία της απόκρυψης. Οι περισσότεροι τίτλοι σήμερα «χαϊδεύουν» τον παίκτη, προσφέροντάς του ένα οπλοστάσιο ικανό να ισοπεδώσει ολόκληρους στρατούς αν κάτι πάει στραβά. Όμως, για μια εβδομάδα, το Epic Games Store έρχεται να θυμίσει στους PC gamers πώς είναι να νιώθεις πραγματικά ευάλωτος, πονηρός και θανατηφόρος, χαρίζοντας όχι ένα, αλλά δύο διαμάντια της κατηγορίας: το Styx: Master of Shadows και το sequel του, Styx: Shards of Darkness.

Η προσφορά, η οποία τρέχει από τις 15 έως τις 22 Ιανουαρίου, δεν είναι τυχαία. Έρχεται να προετοιμάσει το έδαφος για την άφιξη του τρίτου μέρους της τριλογίας, του Styx: Blades of Greed, που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο. Είναι, ουσιαστικά, η τέλεια στιγμή για να βουτήξει κανείς στον σκοτεινό και βρώμικο κόσμο του Styx χωρίς κανένα οικονομικό κόστος.

Επιστροφή στις ρίζες του Hardcore Stealth

Σε αντίθεση με τη φιλοσοφία τύπου Assassin’s Creed, όπου ο πρωταγωνιστής είναι ένας παντοδύναμος πολεμιστής που απλώς επιλέγει να κρύβεται, ο Styx είναι ένας Goblin. Αυτό αλλάζει δραματικά τους κανόνες του παιχνιδιού. Είσαι μικρός, ασχημομούρης και, κυρίως, αδύναμος σε μια κατά μέτωπο σύγκρουση. Αν σε εντοπίσουν οι φρουροί – είτε αυτοί είναι άνθρωποι είτε τα επιβλητικά Ξωτικά – οι πιθανότητες επιβίωσης είναι ελάχιστες.

Αυτή η σχεδιαστική επιλογή επαναφέρει στο προσκήνιο την ένταση που αγαπήσαμε σε κλασικούς τίτλους όπως το Thief. Ο παίκτης καλείται να μελετήσει το περιβάλλον, να σβήσει πυρσούς για να δημιουργήσει σκοτεινά μονοπάτια και να χρησιμοποιήσει την κάθετη αρχιτεκτονική των επιπέδων προς όφελός του. Το παιχνίδι σε αναγκάζει να σέβεσαι τη σκιά, όχι ως επιλογή, αλλά ως μοναδικό μέσο επιβίωσης.

Ο Αντι-Ήρωας που αγαπάμε να μισούμε

Ο ίδιος ο Styx αποτελεί έναν από τους πιο ξεχωριστούς πρωταγωνιστές που έχουμε δει. Ξεχάστε τους ιπποτικούς ήρωες με τα ευγενή κίνητρα. Ο Styx είναι κυνικός, γκρινιάρης, βωμολόχος και ενδιαφέρεται μόνο για το δικό του συμφέρον (και το κεχριμπάρι, την πηγή της δύναμής του).

Η προσωπικότητά του δίνει έναν ιδιαίτερο τόνο στην αφήγηση. Αν και το χιούμορ του παιχνιδιού, με τις συχνές αναφορές στην pop κουλτούρα και το σπάσιμο του τέταρτου τοίχου, μπορεί να φανεί σε κάποιους παρωχημένο, προσδίδει ωστόσο μια μοναδική ταυτότητα. Ο Styx δεν είναι εκεί για να σώσει τον κόσμο· είναι εκεί για να κλέψει, να δολοφονήσει και να επιβιώσει, και αυτό το κάνει απολαυστικό.

Μηχανισμοί και Gameplay: Κλώνοι και Στρατηγική

Το «κρυφό χαρτί» του gameplay δεν είναι άλλο από τις μαγικές ικανότητες του Styx που πηγάζουν από το Amber. Η πιο χαρακτηριστική είναι η δυνατότητα να δημιουργεί κλώνους του εαυτού του. Αυτοί οι σωσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δολώματα για να τραβήξουν την προσοχή των φρουρών, να ενεργοποιήσουν παγίδες ή να λύσουν γρίφους που απαιτούν συνεργασία.

Στο δεύτερο μέρος, το Shards of Darkness, η Cyanide Studio εμπλούτισε το οπλοστάσιο με περισσότερα εργαλεία, όπως δηλητήρια και πιο περίπλοκες παγίδες, δίνοντας στον παίκτη μεγαλύτερη ελευθερία στο πώς θα προσεγγίσει τον στόχο του. Παρόλα αυτά, η ουσία παραμένει η ίδια: η βία είναι η τελευταία λύση και συνήθως η λιγότερο αποδοτική. Το σύστημα μάχης είναι επίτηδες δύσχρηστο και βασίζεται σε χρονισμένα parries, υπενθυμίζοντας συνεχώς στον παίκτη ότι έκανε λάθος που φανερώθηκε.

Γιατί αξίζει να τα κατεβάσετε τώρα

Μπορεί τα γραφικά, ειδικά του πρώτου τίτλου (Master of Shadows), να δείχνουν πλέον την ηλικία τους – μιλάμε άλλωστε για κυκλοφορία του 2014 – ωστόσο η καλλιτεχνική διεύθυνση και ο σχεδιασμός των επιπέδων παραμένουν κορυφαία. Ο Πύργος του Akenash και οι υπόλοιπες τοποθεσίες είναι λαβύρινθοι γεμάτοι μυστικά περάσματα και εναλλακτικές διαδρομές που ανταμείβουν την εξερεύνηση.

Επιπλέον, πρόκειται για παραγωγές της κατηγορίας "AA". Αυτό σημαίνει ότι, αν και δεν έχουν το αστρονομικό budget των blockbuster τίτλων, διαθέτουν «ψυχή» και προσήλωση σε ένα συγκεκριμένο όραμα, κάτι που λείπει από πολλές σύγχρονες, τυποποιημένες κυκλοφορίες.

Πώς να τα αποκτήσετε

Η διαδικασία είναι η γνωστή και απλή. Αρκεί να διαθέτετε λογαριασμό στο Epic Games Store. Μεταβαίνετε στην ενότητα των δωρεάν παιχνιδιών, προσθέτετε τα Styx: Master of Shadows και Styx: Shards of Darkness στη βιβλιοθήκη σας και αυτά παραμένουν δικά σας για πάντα.

Η προσφορά λήγει την ερχόμενη Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου.

Styx: Master of Shadows - [Epic Games Store Link]

Styx: Shards of Darkness - [Epic Games Store Link]