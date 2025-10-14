Το Facebook ανασταίνει τη λειτουργία Jobs για αναζήτηση εργασίας μέσα από την πλατφόρμα

Η Meta αποφάσισε να επαναφέρει μια από τις πιο γνωστές αλλά και ξεχασμένες λειτουργίες του Facebook: το Facebook Jobs. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το χαρακτηριστικό επιστρέφει με νέο ρόλο, στοχεύοντας αυτή τη φορά κυρίως τους νεαρούς ενήλικες που αναζητούν ευκαιρίες για δουλειά σε τοπικό επίπεδο ή σε θέσεις αρχικής απασχόλησης.

Η ιστορία του Facebook Jobs ξεκινά το 2017, όταν η Meta προσπάθησε να ανταγωνιστεί ευθέως το LinkedIn, την επαγγελματική πλατφόρμα που είχε μόλις εξαγοραστεί από τη Microsoft έναντι 26,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ιδέα τότε ήταν απλή: εργοδότες θα μπορούσαν να αναρτούν αγγελίες εργασίας στο Facebook, οι οποίες θα εμφανίζονταν στο News Feed, σε μια ειδική ενότητα “Jobs” ή ακόμη και στο Marketplace. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να χρησιμοποιούν το προσωπικό τους προφίλ σαν βιογραφικό και να κάνουν αίτηση με ένα μόνο κλικ.

Για τις επιχειρήσεις, η υπηρεσία αποτελούσε μια οικονομική λύση: μπορούσαν να δημοσιεύουν αγγελίες δωρεάν, αλλά και να πληρώνουν για να προωθήσουν τις θέσεις τους σε μεγαλύτερο κοινό μέσω των εργαλείων διαφήμισης του Facebook.

Ωστόσο, το χαρακτηριστικό σταδιακά εγκαταλείφθηκε. Το Facebook Jobs καταργήθηκε διεθνώς τον Φεβρουάριο του 2022, και έναν χρόνο αργότερα έπαψε να λειτουργεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Πολλοί τότε θεώρησαν ότι η Meta είχε οριστικά εγκαταλείψει την προσπάθεια να μετατρέψει το Facebook σε επαγγελματικό δίκτυο.

Η νέα επιστροφή, όμως, δείχνει ότι η εταιρεία αλλάζει στρατηγική. Σύμφωνα με τη Meta, οι νέες αγγελίες εργασίας θα εμφανίζονται πλέον μέσα σε Facebook Groups, σε Pages και στο Marketplace, τον χώρο όπου εκατομμύρια χρήστες αγοράζουν και πωλούν προϊόντα καθημερινά.

Η διαδικασία αναζήτησης είναι απλή: ο χρήστης ανοίγει το μενού, επιλέγει την ενότητα Marketplace και στη συνέχεια έχει πρόσβαση σε μια ροή με προτεινόμενες αγγελίες ή μπορεί να δει όλες τις διαθέσιμες θέσεις στην περιοχή του. Αν εντοπίσει μια αγγελία που τον ενδιαφέρει, μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με τον εργοδότη μέσω Messenger ή, αν η αγγελία έχει αναρτηθεί από συνεργαζόμενο τρίτο φορέα, να μεταφερθεί αυτόματα στη σχετική ιστοσελίδα για να ολοκληρώσει την αίτηση.

Η Meta διευκρινίζει ότι η λειτουργία αυτή προορίζεται για χρήστες άνω των 18 ετών και πως η εμπειρία θα είναι εξατομικευμένη. Ο αλγόριθμος της πλατφόρμας θα προτείνει θέσεις εργασίας ανάλογα με το ιστορικό περιήγησης και αναζητήσεων κάθε χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία φιλοδοξεί να συνδυάσει τη δύναμη των κοινωνικών συνδέσεων του Facebook με την αποτελεσματικότητα της στοχευμένης διαφήμισης.

Ταυτόχρονα, η Meta θέτει συγκεκριμένους κανόνες για τις αγγελίες που επιτρέπονται. Απαγορεύονται ρητά δημοσιεύσεις που κάνουν διακρίσεις με βάση χαρακτηριστικά όπως η φυλή, η ηλικία, το φύλο ή η θρησκεία, ενώ δεν επιτρέπεται η ανάρτηση θέσεων που σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες ή προϊόντα, όπως ναρκωτικά ή άλλες μη νόμιμες υπηρεσίες. Επίσης, η εταιρεία αποκλείει αγγελίες που σχετίζονται με σχήματα πυραμίδας (multi-level marketing), καθώς και όσες ζητούν προσωπικά οικονομικά στοιχεία από τους υποψηφίους ή περιλαμβάνουν προσβλητικό περιεχόμενο.

Αυτή η αναβίωση του Facebook Jobs έρχεται σε μια περίοδο όπου η Meta προσπαθεί να ξανακερδίσει το ενδιαφέρον των νεότερων χρηστών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια στράφηκαν προς άλλες πλατφόρμες όπως το TikTok ή το LinkedIn. Με τη νέα μορφή του εργαλείου, η εταιρεία φαίνεται να στοχεύει σε ένα πιο πρακτικό όφελος: τη σύνδεση των νέων με τοπικές ευκαιρίες εργασίας χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψουν το περιβάλλον του Facebook.

Παράλληλα, η στρατηγική αυτή ενισχύει τη θέση της Meta στην αγορά των μικρών επιχειρήσεων, που χρησιμοποιούν ήδη τις σελίδες τους για να διαφημίζουν προϊόντα και υπηρεσίες. Πλέον, θα μπορούν να στραφούν και στην εύρεση προσωπικού χωρίς να επενδύουν επιπλέον σε εξειδικευμένες πλατφόρμες.

