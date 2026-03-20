Το FBI επιβεβαιώνει την αγορά δεδομένων τοποθεσίας χωρίς ένταλμα

Σύνοψη

Ο νέος διευθυντής του FBI, Kash Patel, παραδέχτηκε ενόρκως ότι η υπηρεσία αγοράζει δεδομένα τοποθεσίας Αμερικανών πολιτών από εμπορικούς data brokers.

Η δήλωση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ακρόασης της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, μετά από πιέσεις του Γερουσιαστή Ron Wyden.

Η συγκεκριμένη πρακτική εκμεταλλεύεται ένα νομικό κενό, επιτρέποντας στις αρχές να προσπερνούν την ανάγκη έκδοσης δικαστικού εντάλματος για την απόκτηση ευαίσθητων πληροφοριών.

Ο Γερουσιαστής Wyden προωθεί το διακομματικό νομοσχέδιο Government Surveillance Reform Act για την οριστική απαγόρευση αυτής της πρακτικής.

Η ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από τις υπηρεσίες πληροφοριών καθιστά τη μαζική ανάλυση αυτών των δεδομένων ταχύτερη και πιο εκτεταμένη από ποτέ.

Το ζήτημα της ψηφιακής ιδιωτικότητας και της κρατικής παρακολούθησης τίθεται εκ νέου στο επίκεντρο, μετά την επίσημη παραδοχή του FBI ότι προβαίνει σε αγορά δεδομένων τοποθεσίας πολιτών μέσω εμπορικών οδών. Η ακρόαση της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας στις 18 Μαρτίου 2026, έφερε στο φως πρακτικές που παρακάμπτουν τις παραδοσιακές νομικές δικλείδες ασφαλείας, αναδεικνύοντας τον ρόλο των data brokers στο σύγχρονο οικοσύστημα συλλογής πληροφοριών.

Η παραδοχή του FBI για την αγορά δεδομένων τοποθεσίας

Ο διευθυντής του FBI, Kash Patel, επιβεβαίωσε ενόρκως ενώπιον της Γερουσίας ότι η υπηρεσία αγοράζει εμπορικά διαθέσιμα δεδομένα τοποθεσίας πολιτών χωρίς ένταλμα. Η πρακτική παρακάμπτει την 4η Τροπολογία μέσω ιδιωτικών data brokers, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για την παραβίαση της ιδιωτικότητας και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

Η δήλωση του Patel προέκυψε μετά από στοχευμένες ερωτήσεις του Γερουσιαστή των Δημοκρατικών, Ron Wyden, ο οποίος αποτελεί μακροχρόνιο επικριτή της παρακολούθησης χωρίς ένταλμα. Ο Wyden υπενθύμισε ότι το 2023, ο προκάτοχος του Patel, Christopher Wray, είχε καταθέσει πως το FBI δεν αγόραζε εκείνη τη χρονική στιγμή δεδομένα τοποθεσίας που προέρχονταν από διαδικτυακές διαφημίσεις, αν και αναγνώρισε ότι το είχε πράξει στο παρελθόν.

Ο Patel, απαντώντας στο ερώτημα εάν αυτή η πρακτική συνεχίζεται, ήταν σαφής:

Αγοράζουμε εμπορικά διαθέσιμες πληροφορίες, κάτι που συνάδει με το σύνταγμα και τους νόμους βάσει του νόμου περί απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Electronic Communications Privacy Act), και αυτό έχει οδηγήσει σε ορισμένες πολύτιμες πληροφορίες για εμάς.

Η απάντηση αυτή επιβεβαιώνει ότι οι διωκτικές αρχές των ΗΠΑ αξιοποιούν ενεργά την αγορά δεδομένων. Υπό κανονικές συνθήκες, για να αποκτήσουν οι αρχές πρόσβαση σε δεδομένα τοποθεσίας απευθείας από τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, απαιτείται δικαστικό ένταλμα έρευνας. Ωστόσο, οι κυβερνητικές υπηρεσίες μπορούν να αγοράζουν ακριβώς τις ίδιες πληροφορίες από ιδιωτικούς μεσίτες δεδομένων (data brokers), οι οποίοι συγκεντρώνουν πληροφορίες από εφαρμογές smartphones, διαδικτυακές διαφημίσεις και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες.

Η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη μαζική παρακολούθηση

Ο συνδυασμός αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης με τα τεράστια σύνολα δεδομένων τοποθεσίας επιτρέπει στο FBI την ταχύτατη εξαγωγή μοτίβων συμπεριφοράς. Η δυνατότητα αυτή καθιστά την αγορά δεδομένων χωρίς ένταλμα εγγενώς πιο διεισδυτική, καθώς η ανάλυση πραγματοποιείται πλέον σε κλίμακα και ταχύτητα που δεν ήταν τεχνικά εφικτή τα προηγούμενα χρόνια.

Ο Γερουσιαστής Wyden χαρακτήρισε την ενέργεια του FBI ως μια «εξωφρενική παράκαμψη της τέταρτης τροπολογίας», η οποία προστατεύει τους πολίτες από παράλογες έρευνες και κατασχέσεις. Τόνισε μάλιστα ότι η συγκεκριμένη πρακτική είναι «ιδιαίτερα επικίνδυνη δεδομένης της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης για το κοσκίνισμα τεράστιων ποσοτήτων ιδιωτικών πληροφοριών».

Η ικανότητα της AI να αναλύει terabytes γεωχωρικών δεδομένων σημαίνει ότι οι αρχές δεν παρακολουθούν απλώς την τοποθεσία ενός συγκεκριμένου υπόπτου, αλλά μπορούν να χαρτογραφήσουν δίκτυα επαφών, ρουτίνες και προσωπικές συνήθειες χιλιάδων πολιτών ταυτόχρονα. Η έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τα κριτήρια εφαρμογής αυτών των αλγορίθμων αυξάνει τον κίνδυνο εσφαλμένων συμπερασμάτων και παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Νομοθετική αντίδραση: Το Government Surveillance Reform Act

Η αντιπαράθεση στο Κογκρέσο δεν περιορίζεται σε ρητορικό επίπεδο. Ο Wyden σημείωσε ότι η παραδοχή του Patel αποτελεί το απόλυτο επιχείρημα για την ψήφιση του Government Surveillance Reform Act. Πρόκειται για ένα διακομματικό νομοσχέδιο το οποίο στοχεύει να κλείσει οριστικά το «παραθυράκι των data brokers».

Η προσπάθεια αυτή βρίσκει υποστήριξη και από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών, με τον Αντιπρόσωπο Warren Davidson να δηλώνει δημοσίως ότι η πρακτική του FBI συνιστά σαφή παραβίαση της τέταρτης τροπολογίας. Το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο θα απαγορεύει στις υπηρεσίες πληροφοριών και επιβολής του νόμου να αγοράζουν τα ιδιωτικά δεδομένα των Αμερικανών, επιβάλλοντας την τήρηση της τυπικής διαδικασίας έκδοσης εντάλματος ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης των δεδομένων.

Η αγορά των data brokers παραμένει σε μεγάλο βαθμό αρρύθμιστη στις ΗΠΑ, επιτρέποντας τη δημιουργία μιας τεράστιας σκιώδους οικονομίας γύρω από τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών. Εταιρείες συγκεντρώνουν δεδομένα από SDKs (Software Development Kits) ενσωματωμένα σε φαινομενικά αθώες εφαρμογές (π.χ. εφαρμογές καιρού, φακούς, παιχνίδια) και τα μεταπωλούν στον υψηλότερο πλειοδότη, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών υπηρεσιών.

Με τη ματιά του Techgear

Η επιβεβαίωση ότι το FBI αξιοποιεί εμπορικά δεδομένα τοποθεσίας αναδεικνύει την απόλυτη αποτυχία του μοντέλου "συγκατάθεσης" μέσω μακροσκελών Όρων Χρήσης. Ενώ η είδηση αφορά πρωτίστως τις ΗΠΑ, οι προεκτάσεις της αγγίζουν άμεσα τον Ευρωπαίο και τον Έλληνα χρήστη.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) απαγορεύει αυστηρά την ανεξέλεγκτη συλλογή και μεταπώληση δεδομένων τοποθεσίας χωρίς ρητή συγκατάθεση. Ωστόσο, η παγκόσμια φύση του διαδικτύου και η χρήση αμερικανικών πλατφορμών σημαίνει ότι δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών καταλήγουν συχνά σε διεθνείς data brokers.

Στην Ελλάδα, οι διωκτικές αρχές υποχρεούνται να ακολουθούν τη νόμιμη οδό της άρσης απορρήτου μέσω βουλεύματος, όμως τα εργαλεία ανοιχτού κώδικα (OSINT) και η πρόσβαση σε εμπορικές βάσεις δεδομένων δημιουργούν μια γκρίζα ζώνη. Η τεχνολογική κοινότητα οφείλει να αντιμετωπίζει κάθε εφαρμογή που ζητά πρόσβαση στο GPS ως εν δυνάμει εργαλείο παρακολούθησης, επιλέγοντας ρυθμίσεις αυστηρού περιορισμού (π.χ. "Allow only while using the app") και απαιτώντας αυστηρότερο έλεγχο από τις ρυθμιστικές αρχές της Ε.Ε.