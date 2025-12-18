Το FIFA επιστρέφει σε συνεργασία με τη... Netflix!

Ύστερα από τρία χρόνια σιωπής και απουσίας από τον χάρτη του gaming, το brand-κολοσσός του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ετοιμάζεται για την μεγάλη επιστροφή. Η FIFA, αφήνοντας οριστικά πίσω της το διαζύγιο με την Electronic Arts, ανακοίνωσε επίσημα τη συνεργασία της με τη Netflix Games, σε μια κίνηση που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει το ποδοσφαιρικό gaming, ξεκινώντας από τις οθόνες των κινητών μας.

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στην βιομηχανία, καθώς η Ομοσπονδία επιβεβαίωσε πως ο νέος τίτλος θα είναι αποκλειστικός για τους συνδρομητές της πλατφόρμας και αναμένεται να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2026, χρονικά συντονισμένος με τη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τέλος εποχής, αρχή μιας νέας

Η «εποχή των παγετώνων» για το brand FIFA, που ξεκίνησε το 2023 μετά το πολυσυζητημένο «διαζύγιο» με την EA Sports, φτάνει στο τέλος της. Τότε, οι οικονομικές διαφωνίες και το χάσμα στο δημιουργικό όραμα είχαν οδηγήσει τις δύο πλευρές σε ρήξη, με την EA να χαράζει τη δική της επιτυχημένη πορεία με το EA Sports FC. Τώρα, η FIFA απαντά με έναν απροσδόκητο σύμμαχο.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, πρόεδρος της FIFA, έκανε λόγο για ένα «ορόσημο» στη δέσμευση της Ομοσπονδίας για καινοτομία. «Αυτή η συνεργασία φιλοδοξεί να αγγίξει δισεκατομμύρια φιλάθλους κάθε ηλικίας και να επαναπροσδιορίσει την έννοια του simulation game», δήλωσε χαρακτηριστικά, υποσχόμενος πως ο νέος τίτλος θα σηματοδοτήσει την αυγή μιας «νέας ψηφιακής εποχής» για το ποδόσφαιρο.

Τι γνωρίζουμε για το παιχνίδι

Αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν ελάχιστες, το στίγμα είναι ξεκάθαρο: Η FIFA στοχεύει στη μαζικότητα. Το νέο παιχνίδι, το οποίο προς το παρόν δεν έχει επίσημο τίτλο, θα είναι διαθέσιμο μέσω της εφαρμογής του Netflix σε συσκευές iOS και Android.

Την ανάπτυξη έχει αναλάβει η Delphi Interactive, ένα στούντιο με έδρα την Καλιφόρνια. Επικεφαλής της είναι ο Casper Alexander Daugaard και ο βετεράνος της Zynga, Andy Kleinman. Η επιλογή της Delphi δεν είναι τυχαία, καθώς το στούντιο έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα της βιομηχανίας συνεργαζόμενο με την IO Interactive για το πολυαναμενόμενο 007: First Light. Η εμπειρία τους στο mobile gaming και η συνεργασία με κορυφαία IPs δείχνουν πως η Netflix δεν αστειεύεται.

Η στρατηγική «ματ» της Netflix

Για τη Netflix, η απόκτηση του FIFA δεν είναι απλώς άλλη μια προσθήκη στον κατάλογο. Είναι η ναυαρχίδα της επιθετικής στρατηγικής της στο gaming. Μετά την ενσωμάτωση τίτλων όπως το Grand Theft Auto και το WWE 2K, και στον απόηχο της τεράστιας συμφωνίας εξαγοράς της Warner Bros, η πλατφόρμα δείχνει τα δόντια της. Στόχος είναι να κρατήσει τους συνδρομητές «κλειδωμένους» στο οικοσύστημά της, προσφέροντας εμπειρίες που ξεπερνούν την απλή παρακολούθηση ταινιών.

Το στοίχημα του 2026

Το μεγάλο ερώτημα που πλέον πλανάται πάνω από τη βιομηχανία είναι το κατά πόσο ένας mobile-first τίτλος μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τους παραδοσιακούς «γίγαντες» των κονσολών. Η FIFA φαίνεται να ποντάρει στην προσβασιμότητα: αντί να απαιτεί κονσόλες εκατοντάδων ευρώ, φέρνει το επίσημο παιχνίδι του Μουντιάλ στην τσέπη κάθε συνδρομητή του Netflix.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται εντός του 2026.