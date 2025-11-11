Το Find Hub της Google αποκτά νέες λειτουργίες και πλήρη λίστα υποστηριζόμενων συσκευών

Η Google συνεχίζει να εξελίσσει το οικοσύστημά της γύρω από την ανίχνευση και εντοπισμό συσκευών, λανσάροντας μια νέα έκδοση της εφαρμογής Find Hub για Android και, ταυτόχρονα, ανανεώνοντας πλήρως τη σχετική σελίδα της στο android.com με μια ολοκληρωμένη λίστα συμβατών συσκευών. Πρόκειται για μια διπλή αναβάθμιση που ενισχύει σημαντικά τη χρηστικότητα του Find My network της εταιρείας, προσφέροντας πιο ακριβή εντοπισμό και μεγαλύτερη διαφάνεια για τους χρήστες.

Η νέα έκδοση της εφαρμογής, Find Hub 3.1.458, κυκλοφορεί σταδιακά μέσω του Google Play Store και φέρνει δύο μικρές αλλά ουσιαστικές βελτιώσεις. Πρώτα απ’ όλα, το μενού λογαριασμού έχει αποκτήσει πλέον πλήρη προβολή οθόνης: πατώντας το avatar προφίλ στην πάνω δεξιά γωνία, οι χρήστες βλέπουν ένα ανανεωμένο περιβάλλον διαχείρισης των ρυθμίσεών τους. Αν η ενημέρωση δεν εμφανίζεται άμεσα, η Google προτείνει ένα απλό “force stop” της εφαρμογής μετά την εγκατάσταση για να ενεργοποιηθεί το νέο UI.

Η δεύτερη και πιο χρήσιμη προσθήκη είναι το νέο μενού “Distance units” στις ρυθμίσεις. Εκεί, οι χρήστες μπορούν πλέον να επιλέξουν μεταξύ τεσσάρων επιλογών: Use default, Metric, US και UK. Με αυτόν τον τρόπο, το Find Hub επιτρέπει προσαρμογή στις προτιμήσεις κάθε χρήστη, κάτι ιδιαίτερα βολικό για όσους ταξιδεύουν συχνά ή θέλουν να βλέπουν αποστάσεις σε διαφορετικές μονάδες μέτρησης ανάλογα με την περιοχή ή τη συνήθειά τους.

Αν και η έκδοση 3.1.458 δεν προσθέτει μεγάλες νέες δυνατότητες, σηματοδοτεί τη σταθερή πορεία ενοποίησης της εμπειρίας χρήσης μεταξύ των διαφορετικών υπηρεσιών της Google. Οι περισσότερες εφαρμογές του οικοσυστήματος έχουν ήδη υιοθετήσει το νέο, ενοποιημένο περιβάλλον λογαριασμού, με τις Pixel-exclusive εφαρμογές (όπως Weather, Recorder, Studio και Journal) να αποτελούν πλέον τις ελάχιστες εξαιρέσεις.

Παράλληλα, η Google ενημέρωσε εκ βάθρων τη σελίδα του Find Hub στο android.com, η οποία τώρα λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος ενημέρωσης για το πώς οι χρήστες μπορούν να εντοπίζουν συσκευές, να συνδέονται με φίλους ή οικογένεια και να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Το νέο σύνθημα “Find Hub turns ‘lost’ into ‘found’” αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτόν τον στόχο: να μετατρέψει την αγωνία της απώλειας σε άμεση και ασφαλή ανάκτηση.

Η σελίδα είναι χωρισμένη σε τρεις βασικές ενότητες: Find, Connect και Protect.

Η ενότητα Find παρουσιάζει μια επίδειξη της τεχνολογίας UWB Precision Finding, που επιτρέπει τον ακριβή εντοπισμό αντικειμένων σε κοντινή απόσταση – κάτι παρόμοιο με αυτό που προσφέρει το Apple Find My.

Η Connect επικεντρώνεται στο μοίρασμα τοποθεσίας με άτομα, διευκολύνοντας τον οικογενειακό ή φιλικό συντονισμό.

Η Protect δίνει έμφαση στα εργαλεία προστασίας ιδιωτικότητας, επιτρέποντας στους χρήστες να διαχειρίζονται ποιος μπορεί να δει τη θέση τους ή να λάβουν ειδοποίηση αν εντοπιστεί κάποιος άγνωστος tracker κοντά τους.

Το πιο σημαντικό κομμάτι της αναβάθμισης, ωστόσο, είναι η νέα λίστα “Compatible devices”, η οποία παρουσιάζει με σαφήνεια όλες τις συσκευές που μπορούν να συνεργαστούν με το Find Hub. Για πρώτη φορά, η Google παραθέτει αναλυτικά τις συνεργαζόμενες εταιρείες, όπως Chipolo, Pebblebee, MiLi, Motorola και Rolling Square, καθώς και υποστηριζόμενα αξεσουάρ όπως ακουστικά και ηχεία.

Η λίστα δεν περιορίζεται πλέον σε μερικές γνωστές επιλογές, αλλά έχει επεκταθεί σε πάνω από 60 brands και εκατό συσκευές συνολικά. Οι κατηγορίες οργανώνονται πλέον με βάση τον τύπο προϊόντος: Tracking Tags, Headphones and Speakers, και Embedded Tracking. Αυτή η αναδιάρθρωση βοηθά τους χρήστες να εντοπίζουν εύκολα αν ένα συγκεκριμένο προϊόν υποστηρίζεται ή όχι από το οικοσύστημα του Find Hub.

