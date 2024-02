Η Google λανσάρει νέα πακέτα για εταιρικούς πελάτες που χρησιμοποιούν το Gemini. Νωρίτερα φέτος, το Bard αντικαταστάθηκε από το Gemini και η τεχνολογία AI έφτασε και στο Google Workspace. Με τη χθεσινή ανακοίνωση, το Gemini for Google Workspace αντικαθιστά το Duet AI for Google Workspace.



Τώρα, με το πακέτο Gemini Business, μαζί με άλλες λειτουργίες, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια αυτόνομη εμπειρία όπου μπορούν να συνομιλούν με το Gemini. Η δημοσίευση στο blog της εταιρείας αποκάλυψε ότι το 88% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη για να βελτιστοποιήσουν την ανάλυση δεδομένων, την εξυπηρέτηση πελατών, τη σύνταξη των emails και τη διαχείριση άλλων καθηκόντων που σχετίζονται με την εργασία.

Λανσάρουμε το Gemini Business, ένα προϊόν με χαμηλότερο κόστος που θα βοηθήσει μικρούς και μεγάλους οργανισμούς να ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν την παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη στο Workspace. Αυτό το πρόγραμμα τους δίνει πρόσβαση στο Gemini for Workspace - συμπεριλαμβανομένων εμπειριών όπως το Help me write στα Docs και το Gmail, το Enhanced Smart Fill στα Sheets και τη δημιουργία εικόνων στις Slides - με μόλις 20 ευρώ ανά χρήστη το μήνα με ετήσια δέσμευση.