Το Gemini αποκτά νέα δύναμη: Συνοψίζει απευθείας κάθε ιστοσελίδα στον Chrome

Η Google συνεχίζει να ενισχύει το Gemini, το πιο εξελιγμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της, καθιστώντας το πλέον πιο πρακτικό και εύχρηστο από ποτέ. Με τη νέα δυνατότητα ενσωμάτωσης στο Chrome, οι χρήστες μπορούν πλέον να λαμβάνουν συνοπτικές εκδόσεις οποιασδήποτε ιστοσελίδας χωρίς να χρειάζεται να φύγουν από τον browser ή να ανοίξουν ξεχωριστά την εφαρμογή. Η αλλαγή αυτή φέρνει το Gemini ένα βήμα πιο κοντά στο να γίνει ένα αναπόσπαστο εργαλείο καθημερινής πλοήγησης.

Η νέα δυνατότητα επιτρέπει στους χρήστες να ζητούν από το Gemini να συνοψίσει άμεσα το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας μέσα από τον Chrome. Η ενεργοποίηση είναι απλή: αρκεί να κρατήσει κανείς πατημένο το κουμπί λειτουργίας της συσκευής και να επιλέξει την επιλογή “Summarize Page” που εμφανίζεται πάνω από τη γραμμή αναζήτησης. Σε λίγα δευτερόλεπτα, εμφανίζεται μια σύντομη αλλά περιεκτική περίληψη των βασικών σημείων που περιλαμβάνονται στην ορατή περιοχή της σελίδας.

Η λειτουργία δεν επεκτείνεται σε περιεχόμενο που απαιτεί κύλιση προς τα κάτω, γεγονός που διασφαλίζει ότι η σύνοψη επικεντρώνεται σε ό,τι είναι άμεσα διαθέσιμο στην οθόνη. Παρ’ όλα αυτά, οι πρώτες δοκιμές δείχνουν πως η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη σχεδόν σε κάθε ιστότοπο, κάτι που την καθιστά ιδιαίτερα πρακτική για όσους θέλουν να εξοικονομούν χρόνο ή να αποκτούν μια γρήγορη εικόνα του περιεχομένου χωρίς να διαβάζουν ολόκληρα άρθρα.

Η σύνοψη εμφανίζεται μέσα στο ίδιο το περιβάλλον του Chrome, χωρίς να χρειάζεται να φορτώσει νέα καρτέλα ή να ανοίξει εφαρμογή. Επιπλέον, η Google έχει ενσωματώσει μια έξυπνη λειτουργία συνέχειας: το ερώτημα και το περιεχόμενο της σελίδας αποθηκεύονται αυτόματα στην εφαρμογή Gemini, ώστε ο χρήστης να μπορεί να επανέλθει αργότερα και να συνεχίσει τη συνομιλία ή την αναζήτησή του από εκεί που την άφησε.

Η νέα δυνατότητα δεν περιορίζεται μόνο στις Android συσκευές. Όπως επιβεβαιώνει η Google, η λειτουργία σύνοψης θα είναι διαθέσιμη και σε iOS, επιτρέποντας στους χρήστες όλων των πλατφορμών να επωφεληθούν από την ίδια εμπειρία. Αυτό σημαίνει ότι η Google επιχειρεί να διατηρήσει μια ενοποιημένη εμπειρία χρήσης του Gemini, ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος ή συσκευής.

Μέχρι σήμερα, όποιος ήθελε να χρησιμοποιήσει το Gemini για να συνοψίσει μια ιστοσελίδα έπρεπε να ακολουθήσει μια μάλλον κουραστική διαδικασία: να αντιγράψει τη διεύθυνση URL, να ανοίξει την εφαρμογή Gemini και να επικολλήσει εκεί το link. Η νέα ενσωμάτωση στον Chrome εξαλείφει αυτήν την ανάγκη, επιτρέποντας στο εργαλείο να λειτουργεί απευθείας μέσα στο πρόγραμμα περιήγησης. Έτσι, η διαδικασία γίνεται άμεση και αβίαστη, ενισχύοντας την πρακτικότητα της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή χρήση.

Η νέα λειτουργία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Google να καταστήσει το Gemini τον κεντρικό άξονα της εμπειρίας χρήσης σε όλες τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες της. Η εταιρεία έχει ήδη επιχειρήσει να ενσωματώσει την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη σε προϊόντα όπως το Google Maps, όπου δοκιμάζονται σταδιακά λειτουργίες με AI περιλήψεις και προτάσεις.

Η μετάβαση αυτή, ωστόσο, δεν ήταν πάντοτε ομαλή. Η Google έχει δεχθεί κριτική για την αργή και σε ορισμένες περιπτώσεις ασταθή εφαρμογή των νέων AI λειτουργιών, όπως συνέβη με τα AI overviews που προκάλεσαν αντιδράσεις για ανακριβείς απαντήσεις. Παρ’ όλα αυτά, η ενσωμάτωση της λειτουργίας σύνοψης στον Chrome φαίνεται να είναι από τις πιο σταθερές και χρήσιμες προσθήκες μέχρι σήμερα.

