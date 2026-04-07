Το Gemini ενσωματώνει πλέον νέα εργαλεία για την Ψυχική Υγεία

Σύνοψη

Η Google αναβαθμίζει το Gemini με μια νέα διεπαφή "ενός αγγίγματος" για άμεση σύνδεση με γραμμές υποστήριξης σε περιπτώσεις κρίσης, όπως η αυτοκτονία ή ο αυτοτραυματισμός.

Το Google.org ανακοίνωσε χρηματοδότηση 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση γραμμών βοήθειας παγκοσμίως σε βάθος τριετίας.

Ενσωματώνονται αυστηρά μέτρα προστασίας για ανηλίκους, τα οποία αποτρέπουν το Gemini από το να υιοθετεί ανθρώπινους ρόλους ή να καλλιεργεί συναισθηματική εξάρτηση.

Η εταιρεία επεκτείνει τη συνεργασία της με τη ReflexAI (χρηματοδότηση $4 εκατ.), ενσωματώνοντας το Gemini σε εργαλεία εκπαίδευσης εθελοντών και προσωπικού.

Η διαχείριση της ψυχικής υγείας αναδεικνύεται σε μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις δημόσιας υγείας παγκοσμίως, επηρεάζοντας περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητα των χρηστών, η Google ανακοίνωσε μια σειρά κρίσιμων αναβαθμίσεων για το Gemini, εστιάζοντας στην υπεύθυνη παροχή υποστήριξης και την άμεση διασύνδεση με ειδικούς. Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει 30 εκατομμύρια δολάρια μέσω του Google.org για την ενίσχυση των γραμμών βοήθειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πώς διαχειρίζεται το Gemini τα ερωτήματα ψυχικής υγείας

Οι χρήστες αλληλεπιδρούν με το Gemini θέτοντας συχνά σύνθετα ερωτήματα, τα οποία ορισμένες φορές αφορούν περιπτώσεις ψυχικών κρίσεων. Η Google ξεκαθαρίζει πως το μοντέλο της δεν υποκαθιστά την επαγγελματική κλινική φροντίδα ή τη θεραπεία. Αντίθετα, η στόχευση είναι η άμεση και πρακτική παραπομπή σε πραγματικούς πόρους.

Όταν το σύστημα ανιχνεύει συνομιλίες που υποδηλώνουν ανάγκη για πληροφορίες ψυχικής υγείας, το Gemini εμφανίζει μια επανασχεδιασμένη ενότητα με την ονομασία "Η βοήθεια είναι διαθέσιμη". Η συγκεκριμένη λειτουργία έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με κλινικούς ειδικούς, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική σύνδεση με τις κατάλληλες υπηρεσίες φροντίδας.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη διεπαφή σε περιπτώσεις άμεσης κρίσης (όπως σκέψεις αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμού). Το Gemini παρουσιάζει μια νέα, απλοποιημένη διεπαφή "ενός αγγίγματος" (one-touch), μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να καλέσει, να στείλει μήνυμα, να ξεκινήσει συνομιλία (chat) ή να μεταβεί απευθείας στην ιστοσελίδα μιας γραμμής βοήθειας. Μόλις ενεργοποιηθεί, αυτή η δυνατότητα επικοινωνίας παραμένει εμφανής σε όλη τη διάρκεια της συνομιλίας. Οι απαντήσεις του μοντέλου είναι ειδικά σχεδιασμένες ώστε να ενθαρρύνουν τον χρήστη να αναζητήσει βοήθεια , ενώ παράλληλα το σύστημα είναι εκπαιδευμένο να μην επιδοκιμάζει επιβλαβείς συμπεριφορές και να μην επιβεβαιώνει εσφαλμένες πεποιθήσεις, διαχωρίζοντας τα αντικειμενικά δεδομένα από την υποκειμενική εμπειρία.

Χρηματοδότηση $30 εκατ. και η συνεργασία με τη ReflexAI

Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του Gemini πλαισιώνεται από σημαντικές ενέργειες χρηματοδότησης. Το Google.org δεσμεύει 30 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα τρία χρόνια, με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη και επέκταση της ικανότητας των γραμμών βοηθείας να ανταποκρίνονται άμεσα σε άτομα που βρίσκονται σε κρίση.

Σημαντικό μέρος αυτής της προσπάθειας αποτελεί η ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στον κοινωνικό τομέα μέσω της επέκτασης της συνεργασίας με τη ReflexAI. Η Google διαθέτει άμεση χρηματοδότηση ύψους 4 εκατομμυρίων δολαρίων στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και ενσωματώνει το Gemini στη σουίτα εκπαίδευσης της ReflexAI. Επιπρόσθετα, το τεχνικό προσωπικό του Google.org συνδράμει στην εξέλιξη του προγράμματος Prepare, το οποίο χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία ρεαλιστικών προσομοιώσεων. Ο στόχος είναι η βέλτιστη εκπαίδευση του προσωπικού και των εθελοντών για τη διαχείριση δύσκολων συνομιλιών, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς οργανισμούς όπως το Erika’s Lighthouse και το Educators Thriving.

Αυστηρά μέτρα προστασίας για ανηλίκους

Με δεδομένη την έκθεση των νέων σε εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, η Google εισάγει συγκεκριμένους περιορισμούς ρόλων (Persona protections) στο Gemini για την προστασία των ανηλίκων. Το μοντέλο εμποδίζεται αυστηρά από το να υιοθετεί τον ρόλο του «συντρόφου» και απαγορεύεται να ισχυρίζεται ότι διαθέτει ανθρώπινα χαρακτηριστικά ή ότι είναι άνθρωπος.

Η εταιρεία στοχεύει στην αποτροπή της συναισθηματικής εξάρτησης, αφαιρώντας από το μοντέλο τη δυνατότητα χρήσης γλώσσας που προσομοιάζει την οικειότητα ή εκφράζει συναισθηματικές ανάγκες. Παράλληλα, εφαρμόζονται ενισχυμένοι μηχανισμοί που αποτρέπουν οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης ή ενθάρρυνσης του εκφοβισμού. Αυτά τα μέτρα αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της Google για τη δημιουργία ενός ψηφιακού περιβάλλοντος όπου οι νέοι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία με ασφάλεια.