Το Gmail βελτιώνει ακόμη περισσότερο τα emails σας χάριν στο Gemini AI

Η Google ανακοίνωσε ότι δύο νέες λειτουργίες Gemini είναι πλέον διαθέσιμες για τους χρήστες του Gmail στο Διαδίκτυο, το Android και το iOS. Ένα από τα χαρακτηριστικά προορίζεται να βοηθήσει τους χρήστες του Gmail να βελτιώσουν τα προσχέδια των email τους με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ως βελτίωση της λειτουργίας «Help me write», το Polish θα βελτιώνει τα drafts των emails. Η νέα λειτουργία συνοδεύεται από μερικές πρόσθετες επιλογές: Formalize, Elaborate και Shorten. Με την επιλογή Polish, οι πρόχειρες σημειώσεις μπορούν να μετατραπούν σε ένα εντελώς επίσημο draft. Μαζί με τη νέα λειτουργία Polish, η Google πρόσθεσε επίσης τις συντομεύσεις Help me write και Refine my draft στις συσκευές Android και iOS.

Αυτό σημαίνει ότι αν χρησιμοποιείτε το Gmail σε μια συσκευή iOS ή Android, όταν ένα draft email είναι άδειο, η συντόμευση Help me write θα εμφανίζεται στο σώμα του email και όταν την επιλέξετε, θα ανοίγει την πλήρη εμπειρία. Από την άλλη πλευρά, η συντόμευση «Refine my draft» θα εμφανίζεται όταν έχουν γραφτεί τουλάχιστον 12 λέξεις σε ένα draft email. Η συντόμευση θα εμφανίζεται κάτω από το περιεχόμενο του email για να υποδεικνύει ότι υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες επιλογές για Polish, Formalize, Elaborate, ή Shorten του προσχεδίου σας, ή Write a new one.

Να έχετε υπόψη σας ότι θα πρέπει να σύρετε το δάχτυλό σας προς τα δεξιά στην επιλογή «Refine my draft» για να ενεργοποιήσετε το μενού με όλες τις επιλογές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η Google αναφέρει ότι αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Η νέα λειτουργία και οι συντομεύσεις είναι διαθέσιμες για τους χρήστες του Google Workspace με το πρόσθετο Gemini Business και Enterprise, το πρόσθετο Gemini Education και το πρόσθετο Education Premium, καθώς και το Google One AI Premium.

