Το Helldivers 2 Into the Unjust γίνεται διαθέσιμο στις 2 Σεπτεμβρίου
Η εισβολή των Terminid έχει προχωρήσει σημαντικά. Στις 2 Σεπτεμβρίου, οι Helldivers θα συνεχίσουν τον αγώνα τους στα βάθη των Hive Worlds με το Into the Unjust, μια σημαντική νέα ενημέρωση που εισάγει:
- Υπόγειες μάχες: Περιηγηθείτε σε δαιδαλώδεις σήραγγες χωρίς την πλήρη υποστήριξη του Super Destroyer, καθώς η ομάδα σας βρίσκεται μόνη της απέναντι στους κινδύνους που παραμονεύουν στο σκότος.
- Νέα περιβάλλοντα: Εξερευνήστε τους σκοτεινούς κόσμους των Hive Worlds και τα τεράστια υπόγεια δίκτυα των σπηλαίων.
- Νέοι εχθροί: Αντιμετωπίστε μεταλλαγμένους Terminid, συμπεριλαμβανομένων των Dragonroach και των Bile Spewer που ζουν στο υπέδαφος.
- Νέες αποστολές:
- Βυθιστείτε στα έγκατα των σπηλαίων για να καταστρέψετε το Spore Lung και να σταματήσετε την εξάπλωση του μολυσματικού Gloom.
- Πάρτε τον έλεγχο της κινητής πλατφόρμας εξόρυξης πετρελαίου GATER και αντλήστε τη μυστηριώδη πετρελαιοειδής ουσία από την επιφάνεια των Hive Worlds.
- Αναλάβετε περισσότερες αποστολές για να εξορύξετε πόρους και να καταστρέψετε την απειλή των εχθρών στους Hive Worlds.
Φορέστε τη στολή σας, ορμήστε στη μάχη και αποδείξτε στον γαλαξία ότι η ελευθερία δεν θα περιοριστεί από το Gloom. Το Into the Unjust θα είναι διαθέσιμο από τις 2 Σεπτεμβρίου.
To Helldivers 2 είναι διαθέσιμο τώρα σε PlayStation 5, Xbox Series X|S και υπολογιστές μέσω Steam.