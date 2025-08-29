Το Helldivers 2 Into the Unjust γίνεται διαθέσιμο στις 2 Σεπτεμβρίου

Η εισβολή των Terminid έχει προχωρήσει σημαντικά. Στις 2 Σεπτεμβρίου, οι Helldivers θα συνεχίσουν τον αγώνα τους στα βάθη των Hive Worlds με το Into the Unjust, μια σημαντική νέα ενημέρωση που εισάγει:

Υπόγειες μάχες : Περιηγηθείτε σε δαιδαλώδεις σήραγγες χωρίς την πλήρη υποστήριξη του Super Destroyer, καθώς η ομάδα σας βρίσκεται μόνη της απέναντι στους κινδύνους που παραμονεύουν στο σκότος.

: Περιηγηθείτε σε δαιδαλώδεις σήραγγες χωρίς την πλήρη υποστήριξη του Super Destroyer, καθώς η ομάδα σας βρίσκεται μόνη της απέναντι στους κινδύνους που παραμονεύουν στο σκότος. Νέα περιβάλλοντα : Εξερευνήστε τους σκοτεινούς κόσμους των Hive Worlds και τα τεράστια υπόγεια δίκτυα των σπηλαίων.

: Εξερευνήστε τους σκοτεινούς κόσμους των Hive Worlds και τα τεράστια υπόγεια δίκτυα των σπηλαίων. Νέοι εχθροί : Αντιμετωπίστε μεταλλαγμένους Terminid, συμπεριλαμβανομένων των Dragonroach και των Bile Spewer που ζουν στο υπέδαφος.

: Αντιμετωπίστε μεταλλαγμένους Terminid, συμπεριλαμβανομένων των Dragonroach και των Bile Spewer που ζουν στο υπέδαφος. Νέες αποστολές : Βυθιστείτε στα έγκατα των σπηλαίων για να καταστρέψετε το Spore Lung και να σταματήσετε την εξάπλωση του μολυσματικού Gloom. Πάρτε τον έλεγχο της κινητής πλατφόρμας εξόρυξης πετρελαίου GATER και αντλήστε τη μυστηριώδη πετρελαιοειδής ουσία από την επιφάνεια των Hive Worlds. Αναλάβετε περισσότερες αποστολές για να εξορύξετε πόρους και να καταστρέψετε την απειλή των εχθρών στους Hive Worlds.



Φορέστε τη στολή σας, ορμήστε στη μάχη και αποδείξτε στον γαλαξία ότι η ελευθερία δεν θα περιοριστεί από το Gloom. Το Into the Unjust θα είναι διαθέσιμο από τις 2 Σεπτεμβρίου.

To Helldivers 2 είναι διαθέσιμο τώρα σε PlayStation 5, Xbox Series X|S και υπολογιστές μέσω Steam.