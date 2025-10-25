Το Instagram φέρνει ιστορικό προβολών των Reels για να μη ψάχνεις τα videos που είχες δει

Το Instagram προσθέτει επιτέλους μια λειτουργία που οι χρήστες του ζητούσαν εδώ και καιρό: τη δυνατότητα να βλέπουν το ιστορικό των Reels που έχουν παρακολουθήσει. Ο επικεφαλής της πλατφόρμας, Adam Mosseri, ανακοίνωσε την Παρασκευή τη νέα δυνατότητα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στόχος είναι «να μπορείτε επιτέλους να βρείτε εκείνο το βίντεο που ψάχνατε αλλά δεν μπορούσατε να το εντοπίσετε».

Η νέα λειτουργία απαντά σε ένα πολύ συχνό φαινόμενο: όλοι έχουμε τύχει να δούμε ένα Reel που μας άρεσε, μόνο για να το χάσουμε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα μετά από ένα τυχαίο tap ή ένα refresh της εφαρμογής. Μέχρι σήμερα, η μόνη ελπίδα να το ξαναβρούμε ήταν να θυμόμαστε το username του δημιουργού ή κάποια λέξη-κλειδί – κάτι όχι πάντα εφικτό μέσα στο χαοτικό feed του Instagram.

Με το νέο Reels Watch History, η διαδικασία αυτή γίνεται πολύ πιο απλή. Οι χρήστες μπορούν να βρουν το ιστορικό των προβολών τους μέσα από τη διαδρομή Settings > Your activity > Watch history. Από εκεί, εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα Reels που έχουν παρακολουθήσει, με τη δυνατότητα να ταξινομήσουν τα βίντεο από το πιο πρόσφατο στο πιο παλιό (ή το αντίστροφο), να κάνουν αναζήτηση με βάση συγκεκριμένες ημερομηνίες ή ακόμη και να φιλτράρουν τα αποτελέσματα ανάλογα με τον λογαριασμό που δημοσίευσε το περιεχόμενο.

Η προσθήκη αυτή δεν είναι απλώς μια μικρή αναβάθμιση ευκολίας. Αντανακλά μια ευρύτερη στροφή του Instagram προς λειτουργίες που δίνουν μεγαλύτερο έλεγχο στον χρήστη, ειδικά σε μια εποχή όπου το Reels feed έχει μετατραπεί σε ατελείωτο stream σύντομων βίντεο, πολλές φορές από λογαριασμούς που ο χρήστης δεν ακολουθεί καν. Η δυνατότητα επιστροφής στο περιεχόμενο που έχει ήδη προβληθεί βοηθά τόσο στη βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης όσο και στην ενίσχυση της σχέσης του χρήστη με τους δημιουργούς που τον ενδιαφέρουν.

Από πρακτικής πλευράς, η λειτουργία αυτή μπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιμη σε διάφορα σενάρια. Για παράδειγμα, μπορεί να δεις ένα βίντεο μαγειρικής που θέλεις να δοκιμάσεις αργότερα, ή ένα travel Reel από κάποιον προορισμό που σου κέντρισε το ενδιαφέρον. Αν παλαιότερα δεν το είχες αποθηκεύσει, δύσκολα θα το ξανάβρισκες. Πλέον, το ιστορικό προσφέρει έναν εύκολο τρόπο να επιστρέψεις σε αυτό το περιεχόμενο με λίγα μόνο taps.

Αν και η ανακοίνωση δεν συνοδεύτηκε από πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, είναι προφανές ότι το Instagram συνεχίζει να ευθυγραμμίζει τις υπηρεσίες του με αυτές άλλων πλατφορμών βίντεο όπως το YouTube ή το TikTok, οι οποίες εδώ και καιρό προσφέρουν αναλυτικό ιστορικό προβολών. Στην πράξη, το Reels Watch History θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο για την αλγοριθμική προσαρμογή του feed, καθώς τα δεδομένα προβολών δίνουν στο Instagram επιπλέον πληροφορίες για το τι πραγματικά ενδιαφέρει κάθε χρήστη.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια του Instagram να εξισορροπήσει την εμπειρία ανάμεσα στην παθητική κατανάλωση περιεχομένου και τη συνειδητή ανακάλυψη. Ενώ το Reels feed είναι σχεδιασμένο ώστε να κρατά τον χρήστη «κολλημένο» στην οθόνη μέσω ασταμάτητου scrolling, η νέα λειτουργία προσφέρει τη δυνατότητα να επιστρέφεις σε κάτι που πραγματικά σου άρεσε, αντί να χαθεί για πάντα μέσα στον αλγόριθμο.

Παράλληλα, η λειτουργία θα μπορούσε να αποτελέσει και ένα επιπλέον εργαλείο για δημιουργούς περιεχομένου, επιτρέποντάς τους να κατανοήσουν καλύτερα ποια βίντεό τους προκαλούν μεγαλύτερη απήχηση και πόσο συχνά οι χρήστες επιστρέφουν σε αυτά. Αν το Instagram επεκτείνει το σύστημα με μελλοντικές ενημερώσεις, ίσως δούμε στατιστικά δεδομένα που θα συνδέουν το Watch History με τις επιδόσεις των Reels, προσφέροντας ένα πιο ολοκληρωμένο εργαλείο ανάλυσης.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί αν η λειτουργία θα φτάσει ταυτόχρονα σε Android και iOS, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η διάθεσή της θα ξεκινήσει σταδιακά, όπως συμβαίνει συνήθως με τις νέες δυνατότητες της πλατφόρμας. Οι χρήστες θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν εγκαταστήσει την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής για να τη δουν να εμφανίζεται στις ρυθμίσεις τους.