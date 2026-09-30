Το Juice πέρασε ξυστά από τη Γη: Οι εντυπωσιακές εικόνες και η πορεία προς τον Δία

Σύνοψη

Το διαστημικό σκάφος Juice του ESA προσπέρασε τη Γη σε απόσταση 8.640 χιλιομέτρων πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό, ολοκληρώνοντας με απόλυτη επιτυχία έναν κρίσιμο ελιγμό βαρυτικής υποβοήθησης.

Η διαδικασία αυτή αύξησε την ταχύτητα του σκάφους κατά 3,5 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο και μετέβαλε την τροχιά του κατά 20 μοίρες, καταναλώνοντας ελάχιστα από τα διαθέσιμα καύσιμα.

Κατά τη διάρκεια της διέλευσης, οι κάμερες πλοήγησης κατέγραψαν εξαιρετικά καθαρές λήψεις της Αφρικής, της Μαδαγασκάρης και της Σελήνης, λειτουργώντας παράλληλα ως τεστ για τα συστήματα καθοδήγησης.

Ο τελικός προορισμός του σκάφους είναι ο πλανήτης Δίας και τα παγωμένα φεγγάρια του, όπου αναμένεται να φτάσει το 2031 για να μελετήσει τους ωκεανούς που κρύβονται κάτω από την επιφάνεια τους.

Ο ESA επιβεβαίωσε την απόλυτη επιτυχία του πιο πρόσφατου ελιγμού που πραγματοποίησε το διαστημικό σκάφος Jupiter Icy Moons Explorer (Juice), το οποίο «έξυσε» τα ανώτερα στρώματα της γήινης ατμόσφαιρας το πρωί της 28ης Σεπτεμβρίου 2026. Η εξαιρετικά υπολογισμένη αυτή προσέγγιση επιτεύχθηκε μέσω της διαρκούς παρακολούθησης των ομάδων ελέγχου και της αξιοποίησης της βαρυτικής έλξης του πλανήτη μας, αποτελώντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ανώτερης αστροδυναμικής εφαρμογής.

Οι ερευνητές διαστημικής πλοήγησης σχεδίασαν αυτή την πορεία προκειμένου το τεχνολογικό επίτευγμα του ESA να αντλήσει κινητική ενέργεια από τη Γη και να συνεχίσει το ταξίδι του προς το σύστημα του Δία, αφήνοντας πίσω του ανεκτίμητα δεδομένα ελέγχου καθώς και εντυπωσιακές οπτικές καταγραφές της γεωγραφίας μας.

Ποια είναι η ακριβής σημασία του κοντινού περάσματος του Juice από τη Γη;

Το διαστημικό σκάφος Juice του ESA αξιοποίησε τη γήινη βαρύτητα στις 28 Σεπτεμβρίου 2026, περνώντας 8.640 χιλιόμετρα πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό, προκειμένου να αυξήσει την ταχύτητα του κατά 3,5 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο (περίπου 12.500 χλμ/ώρα). Ο συγκεκριμένος ελιγμός άλλαξε την τροχιά του κατά 20 μοίρες, επιτρέποντας την κρίσιμη εξοικονόμηση προωθητικού αερίου για την κύρια αποστολή του στον Δία.

Βαρυτική υποβοήθηση: Η μεταβολή της τροχιάς κατά 20 μοίρες επιτεύχθηκε σχεδόν αποκλειστικά μέσω της αλληλεπίδρασης με το βαρυτικό πεδίο της Γης, χωρίς να απαιτηθεί ενεργοποίηση των κύριων προωθητήρων.

Η μεταβολή της τροχιάς κατά 20 μοίρες επιτεύχθηκε σχεδόν αποκλειστικά μέσω της αλληλεπίδρασης με το βαρυτικό πεδίο της Γης, χωρίς να απαιτηθεί ενεργοποίηση των κύριων προωθητήρων. Εξοικονόμηση ενέργειας: Η Διευθύντρια Λειτουργιών Διαστημικού Σκάφους του Juice, Angela Dietz, υπογράμμισε ότι καταναλώθηκε μόνο ένα ελάχιστο κλάσμα από το προωθητικό αέριο που είχε δεσμευτεί για αυτή τη φάση, αυξάνοντας έτσι τα αποθέματα για τις επιστημονικές παρατηρήσεις στον Δία.

Η Διευθύντρια Λειτουργιών Διαστημικού Σκάφους του Juice, Angela Dietz, υπογράμμισε ότι καταναλώθηκε μόνο ένα ελάχιστο κλάσμα από το προωθητικό αέριο που είχε δεσμευτεί για αυτή τη φάση, αυξάνοντας έτσι τα αποθέματα για τις επιστημονικές παρατηρήσεις στον Δία. Ακρίβεια πλοήγησης: Η προσέγγιση απαιτούσε δεδομένα τηλεμετρίας σε πραγματικό χρόνο, με τους χειριστές να χρειάζεται να δώσουν μόνο μια μικροσκοπική διορθωτική ώθηση στο σκάφος κατά τη διάρκεια των τεσσάρων εβδομάδων που προηγήθηκαν.

Η υιοθέτηση αυτής της τροχιακής λογικής βασίζεται στο γεγονός ότι μια ευθεία πτήση προς τον Δία θεωρείται πρακτικά αδύνατη με τους σημερινούς πυραύλους, καθώς θα απαιτούσε έναν εξωπραγματικό όγκο καυσίμων τόσο για την επιτάχυνση της αναχώρησης όσο και για την επιβράδυνση της άφιξης. Μέσω της διαδικασίας δανεισμού ενέργειας από τους εσωτερικούς πλανήτες, το σκάφος φροντίζει να φτάσει στον προορισμό του διαθέτοντας τη μέγιστη δυνατή χωρητικότητα για επιστημονικές επιχειρήσεις.

Τι αποκαλύπτουν οι πρώτες φωτογραφίες από τις κάμερες του διαστημικού σκάφους;

Οι κάμερες παρακολούθησης και πλοήγησης (NavCam) του Juice απαθανάτισαν ιδιαίτερα καθαρές εικόνες της αφρικανικής ηπείρου, της Μαδαγασκάρης και της Σελήνης κατά τη διάρκεια του ελιγμού. Ο ESA αναμένεται να δημοσιεύσει ακόμα πιο λεπτομερείς λήψεις υψηλής ανάλυσης από την κύρια επιστημονική κάμερα JANUS μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Οπτική επιβεβαίωση: Οι συμπληρωματικές κάμερες (monitoring cameras) του σκάφους συλλάμβαναν καρέ καθ' όλη τη διάρκεια της προσέγγισης, παρέχοντας άμεση οπτική επιβεβαίωση της θέσης του πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό.

Οι συμπληρωματικές κάμερες (monitoring cameras) του σκάφους συλλάμβαναν καρέ καθ' όλη τη διάρκεια της προσέγγισης, παρέχοντας άμεση οπτική επιβεβαίωση της θέσης του πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό. Συστήματα πλοήγησης: Οι λήψεις της Σελήνης από την κάμερα NavCam αποτελούν μέρος μιας κρίσιμης δοκιμής για τη νέα μέθοδο εντοπισμού θέσης του σκάφους στο Διάστημα, μια δεξιότητα που θα κρίνει την επιτυχία των ελιγμών γύρω από τους δορυφόρους του Δία.

Οι λήψεις της Σελήνης από την κάμερα NavCam αποτελούν μέρος μιας κρίσιμης δοκιμής για τη νέα μέθοδο εντοπισμού θέσης του σκάφους στο Διάστημα, μια δεξιότητα που θα κρίνει την επιτυχία των ελιγμών γύρω από τους δορυφόρους του Δία. Κύρια κάμερα JANUS: Το ακρωνύμιο προέρχεται από τη λατινική φράση «Jovis, Amorum ac Natorum Undique Scrutator» (Συνολική εξερεύνηση του Δία και των απογόνων του) και τα δεδομένα της αναλύονται εκτενώς πριν τη δημόσια κυκλοφορία τους.

Ο συνδυασμός αυτών των οπτικών δεδομένων επιτρέπει στους μηχανικούς λογισμικού να επιβεβαιώσουν ότι τα οπτικά όργανα ευθυγραμμίζονται τέλεια με τις κινηματικές παραμέτρους που λαμβάνει ο κεντρικός υπολογιστής. Οι εικόνες δεν λειτουργούν απλώς ως εντυπωσιακά αναμνηστικά ενός μακρινού ταξιδιού, αλλά ως πολύτιμα εργαλεία βαθμονόμησης των αλγορίθμων που θα κληθούν να διαχειριστούν 35 απαιτητικές διελεύσεις δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τα κέντρα ελέγχου της Γης.

Πώς αξιοποίησαν οι επιστήμονες το πέρασμα για τη βαθμονόμηση των οργάνων;

Κατά τη διέλευση του σκάφους μέσα από τη μαγνητόσφαιρα της Γης, οι μηχανικοί της αποστολής ενεργοποίησαν τα επιστημονικά όργανα για να συλλέξουν μετρήσεις μαγνητικών πεδίων και φορτισμένων σωματιδίων. Η διαδικασία αυτή λειτούργησε ως μια απολύτως ρεαλιστική πρόβα σε συνθήκες πραγματικού διαστήματος, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα πολύπλοκα συστήματα είναι έτοιμα για το ακραίο περιβάλλον του Δία.

Μετρήσεις μαγνητόσφαιρας: Το Juice πέρασε αρκετές ημέρες πετώντας μέσα από το τμήμα του γήινου μαγνητικού πεδίου που εκτείνεται μακριά από τον Ήλιο, καταγράφοντας με ακρίβεια τις ροές των φορτισμένων σωματιδίων.

Το Juice πέρασε αρκετές ημέρες πετώντας μέσα από το τμήμα του γήινου μαγνητικού πεδίου που εκτείνεται μακριά από τον Ήλιο, καταγράφοντας με ακρίβεια τις ροές των φορτισμένων σωματιδίων. Συνεργασία με το Smile: Οι παρατηρήσεις συγχρονίστηκαν με την ευρω-κινεζική αποστολή Smile, η οποία παρακολουθούσε ταυτόχρονα το Βόρειο Σέλας, προσφέροντας μια σπάνια ευκαιρία σύνδεσης της δραστηριότητας στη μακρινή μαγνητοουρά με τα φαινόμενα στους γήινους πόλους.

Οι παρατηρήσεις συγχρονίστηκαν με την ευρω-κινεζική αποστολή Smile, η οποία παρακολουθούσε ταυτόχρονα το Βόρειο Σέλας, προσφέροντας μια σπάνια ευκαιρία σύνδεσης της δραστηριότητας στη μακρινή μαγνητοουρά με τα φαινόμενα στους γήινους πόλους. Προτεραιότητες οργάνων: Η επιστήμονας του έργου Claire Vallat εξήγησε ότι, λόγω των λειτουργικών περιορισμών κατά τη διέλευση από τη σκιά της Γης (λειτουργία μόνο με μπαταρία), δόθηκε προτεραιότητα στις βαθμονομήσεις που αφορούν άμεσα την προετοιμασία των οργάνων για τον Δία.

Η ευκαιρία της δοκιμής των οργάνων πάνω σε έναν πραγματικό διαστημικό στόχο αποτελεί το τρίτο κατά σειρά πείραμα, ακολουθώντας την αρχική βαρυτική υποβοήθηση Σελήνης-Γης το 2024 και τις παρατηρήσεις του κομήτη 3I/ATLAS το 2025. Μέσα από αυτές τις σύντομες αλλά εξαιρετικά πυκνές σε δεδομένα δοκιμές, οι ερευνητές μαθαίνουν τις ιδιοτροπίες του εξοπλισμού τους στις απόλυτα μηδενικές θερμοκρασίες και το κενό, αναπτύσσοντας παράλληλα τα απαραίτητα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων που θα αναλάβουν το βαρύ φορτίο της ερμηνείας των ενδείξεων όταν το σκάφος θα ερευνά τη γεωλογία του Γανυμήδη.

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του ταξιδιού μέχρι τον τελικό προορισμό;

Το περίπλοκο ταξίδι του διαστημικού σκάφους Juice περιλαμβάνει διαδοχικούς ελιγμούς βαρυτικής υποβοήθησης, με το τελευταίο πέρασμα από τη Γη να έχει προγραμματιστεί αυστηρά για τον Ιανουάριο του 2029. Το σκάφος αναμένεται να εισέλθει στο σύστημα του Δία το 2031, όπου θα πραγματοποιήσει 35 διελεύσεις από τα παγωμένα φεγγάρια του πριν τεθεί σε μόνιμη τροχιά γύρω από τον Γανυμήδη το 2034.