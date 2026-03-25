Παρατηρήθηκε απευθείας ο σχηματισμός εξωπλανητών σε ηλιακό σύστημα παρόμοιο με το δικό μας

Απευθείας Παρατήρηση: Αστρονόμοι επιβεβαίωσαν την ύπαρξη ενός δεύτερου υπό διαμόρφωση εξωπλανήτη (WISPIT 2c) γύρω από τον νεαρό αστέρα WISPIT 2, σε απόσταση 437 ετών φωτός.

Τεχνικός Εξοπλισμός: Η καταγραφή πραγματοποιήθηκε μέσω του Πολύ Μεγάλου Τηλεσκοπίου (VLT) του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου (ESO) στη Χιλή, με χρήση των προηγμένων οργάνων SPHERE και GRAVITY+.

Σπάνιο Φαινόμενο: Αποτελεί μόλις το δεύτερο πλανητικό σύστημα στο οποίο παρατηρούνται απευθείας δύο πλανήτες ταυτόχρονα κατά τη φάση της γέννησής τους (το πρώτο ήταν το PDS 70).

Χαρακτηριστικά Εξωπλανητών: Ο νέος εξωπλανήτης WISPIT 2c διαθέτει μάζα περίπου 10 φορές μεγαλύτερη από αυτή του Δία και περιφέρεται σε απόσταση 15 Αστρονομικών Μονάδων (AU) από το άστρο του. Ο προγενέστερα ανακαλυφθείς WISPIT 2b έχει 5πλάσια μάζα του Δία και βρίσκεται στα 60 AU.

Επιστημονική Αξία: Το πρωτοπλανητικό υλικό και τα χάσματα στον δίσκο αερίων προσφέρουν ένα ακριβές οπτικό μοντέλο του πώς έμοιαζε το δικό μας Ηλιακό Σύστημα πριν από περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια χρόνια.

Η διεθνής αστρονομική κοινότητα επιβεβαίωσε την ύπαρξη ενός δεύτερου γιγάντιου εξωπλανήτη εντός του πρωτοπλανητικού δίσκου του νεαρού αστέρα WISPIT 2. Η συγκεκριμένη παρατήρηση δεν βασίζεται σε έμμεσες μαθηματικές εκτιμήσεις ή στη μέθοδο της διάβασης, αλλά συνιστά απευθείας οπτική καταγραφή της διαδικασίας πλανητικής γέννησης. Το σύστημα WISPIT 2, το οποίο απέχει 437 έτη φωτός από τη Γη, λειτουργεί ως ένα αυστηρό μοντέλο προσομοίωσης για το πώς ακριβώς διαμορφώθηκε το δικό μας Ηλιακό Σύστημα στα πρώιμα στάδιά του.

Τι γνωρίζουμε για τον νεαρό αστέρα WISPIT 2

Ο αστέρας WISPIT 2 εκτιμάται ότι έχει ηλικία μόλις 5,4 εκατομμυρίων ετών. Συγκριτικά, ο δικός μας Ήλιος βρίσκεται στα 4,6 δισεκατομμύρια έτη. Αυτή η νεαρή ηλικία σημαίνει ότι το άστρο περιβάλλεται ακόμη από έναν τεράστιο, δακτυλιοειδή πρωτοπλανητικό δίσκο που αποτελείται από πυκνά αέρια και διαστημική σκόνη. Αυτό το υλικό αποτελεί την πρώτη ύλη για τη δημιουργία πλανητών.

Μέσα σε αυτόν ακριβώς τον δίσκο, οι επιστήμονες είχαν ήδη εντοπίσει από το 2025 τον πρώτο εξωπλανήτη, ονόματι WISPIT 2b. Η αρχική ανακάλυψη βασίστηκε στα οπτικά δεδομένα που έδειχναν τον πλανήτη να «καθαρίζει» την τροχιά του, δημιουργώντας ένα ορατό χάσμα στη σκόνη του δίσκου. Ο WISPIT 2b χαρακτηρίζεται ως αέριος γίγαντας, με μάζα σχεδόν πέντε φορές μεγαλύτερη από τον Δία, και η τροχιά του εντοπίζεται σε απόσταση 60 φορές μεγαλύτερη από αυτή που χωρίζει τη Γη από τον Ήλιο (60 AU).

Η ανακάλυψη του WISPIT 2c και τα τεχνικά δεδομένα

Τα νέα ευρήματα βασίστηκαν στις υποδομές του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου (ESO). Η ερευνητική ομάδα επιβεβαίωσε την παρουσία ενός δεύτερου, ακόμη πιο ογκώδους αέριου γίγαντα, του WISPIT 2c.

Ο νέος εξωπλανήτης έχει υπολογιστεί ότι φέρει μάζα περίπου διπλάσια από τον WISPIT 2b (συνεπώς περίπου 10 φορές η μάζα του Δία) και κινείται σε πολύ στενότερη τροχιά. Εντοπίζεται περίπου στις 15 Αστρονομικές Μονάδες (AU) από το μητρικό του άστρο, δηλαδή τέσσερις φορές πιο κοντά σε σχέση με τον WISPIT 2b. Η παρουσία και των δύο πλανητών έχει δημιουργήσει βαθιές αυλακώσεις στην κατανομή του αερίου και της σκόνης, παρέχοντας αδιαμφισβήτητες γεωμετρικές αποδείξεις για τη δυναμική των μαζών τους. Παράλληλα, καταγράφηκε επιτυχώς το χημικό «αποτύπωμα» (φάσμα) αερίου μονοξειδίου του άνθρακα στο σύστημα, επιβεβαιώνοντας τη σύνθεση της ατμόσφαιρας.

Ο ρόλος των οργάνων SPHERE και GRAVITY+

Η τεχνική πρόκληση της απευθείας απεικόνισης εξωπλανητών είναι τεράστια, καθώς το φως από το κεντρικό άστρο υπερκαλύπτει τη συγκριτικά ασθενέστατη αντανάκλαση των πλανητών. Για να επιτευχθεί η καταγραφή, το Πολύ Μεγάλο Τηλεσκόπιο (VLT) που βρίσκεται στην έρημο Ατακάμα της Χιλής, επιστράτευσε το όργανο SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch).

Το SPHERE διαθέτει υπερσύγχρονα συστήματα προσαρμοστικής οπτικής που διορθώνουν σε πραγματικό χρόνο τις παραμορφώσεις που προκαλεί η ατμόσφαιρα της Γης. Ταυτόχρονα, χρησιμοποιεί έναν στεμματογράφο, έναν ειδικό μηχανισμό που μπλοκάρει φυσικά το εκτυφλωτικό φως του κεντρικού αστέρα WISPIT 2, επιτρέποντας στον αισθητήρα να συλλάβει την αμυδρή εκπομπή από τον πρωτοπλανητικό δίσκο και τους πλανήτες.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του συμβολομέτρου GRAVITY+ του VLT Interferometer (VLTI), το οποίο συνδύασε το φως από πολλαπλά τηλεσκόπια για να λειτουργήσει ως ένα ενιαίο, κολοσσιαίο οπτικό όργανο, προσφέροντας την απαραίτητη ανάλυση για να επιβεβαιωθεί πέραν πάσης αμφιβολίας η πλανητική φύση του αντικειμένου WISPIT 2c.

Διαθεσιμότητα δεδομένων και η Ευρωπαϊκή ερευνητική πρωτοπορία

Η ανακάλυψη αυτή αποτελεί έναν θρίαμβο της ευρωπαϊκής αστρονομίας. Η χρηματοδότηση και η ανάπτυξη των υποδομών του ESO αποτελούν προϊόν συνεργασίας πολλών ευρωπαϊκών κρατών. Τα ακατέργαστα δεδομένα, καθώς και οι φασματικές αναλύσεις από τη συγκεκριμένη παρατήρηση, τίθενται στη διάθεση των ερευνητικών ιδρυμάτων, δίνοντας τη δυνατότητα στα τοπικά πανεπιστήμια και τις ευρωπαϊκές ερευνητικές ομάδες να εκπονήσουν δικές τους μελέτες επάνω στη δυναμική ρευστών του δίσκου.

Η σημασία του συστήματος WISPIT 2 εντείνεται, καθώς η ερευνητική ομάδα έχει ήδη εξασφαλίσει πολύτιμο χρόνο παρατήρησης στο Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb (JWST). Το JWST, με την απουσία ατμοσφαιρικών παρεμβολών και την ανώτερη ευαισθησία του στο υπέρυθρο φάσμα, αναμένεται να αναλύσει περαιτέρω τα χημικά συστατικά και τη θερμική ακτινοβολία των WISPIT 2b και 2c, καθώς και να διερευνήσει τις ήδη υπάρχουσες ενδείξεις για τον σχηματισμό και τρίτου πρωτοπλανήτη εντός του δίσκου.

Με τη ματιά του Techgear

Η μετάβαση από την «ανακάλυψη εξωπλανητών» στην «απευθείας απεικόνιση» αποτελεί ένα τεράστιο τεχνολογικό άλμα για την αστροφυσική. Όταν διαβάζουμε για τους χιλιάδες εξωπλανήτες που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα, το 99% αυτών προκύπτει από τη μείωση της φωτεινότητας του άστρου όταν ο πλανήτης περνάει από μπροστά του. Το να έχουμε όμως οπτικά ντοκουμέντα από το όργανο SPHERE, τα οποία καταγράφουν πραγματικά pixels υλικού που περιφέρονται και συμπυκνώνονται, είναι ορισμός του σκληρού, εμπειρικού δεδομένου.

Η δυνατότητα των μηχανικών του ESO να μπλοκάρουν το αστρικό φως σε τέτοιο βαθμό ώστε να αναδειχθούν δομές με 10.000 φορές μικρότερη φωτεινότητα, αποδεικνύει την ανωτερότητα των συστημάτων προσαρμοστικής οπτικής του VLT. Αποτελεί ξεκάθαρη απόδειξη πως οι επίγειες οπτικές συστοιχίες παραμένουν απόλυτα ανταγωνιστικές απέναντι στα διαστημικά τηλεσκόπια, ειδικά όταν πρόκειται για μετρήσεις με το GRAVITY+ που απαιτούν αδιανόητη γωνιακή ανάλυση.