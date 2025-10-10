Το Meta AI δίνει φωνή στα Reels σε κάθε γλώσσα

Η Meta κάνει ένα ακόμη βήμα προς το μέλλον των κοινωνικών δικτύων, ενσωματώνοντας τεχνητή νοημοσύνη που μεταφράζει, ντουμπλάρει και συγχρονίζει τα χείλη των χρηστών στα Reels του Facebook και του Instagram.

Με το νέο αυτό εργαλείο, οι δημιουργοί περιεχομένου μπορούν να «μιλούν» σε κοινά από διαφορετικές γωνιές του κόσμου, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγουν σε παραδοσιακές μεθόδους τοπικοποίησης ή ξεχωριστές παραγωγές σε πολλές γλώσσες.

Η λειτουργία, που υποστηρίζει προς το παρόν τα αγγλικά, τα ισπανικά, τα χίντι και τα πορτογαλικά, αξιοποιεί την ισχύ του Meta AI για να μεταφράζει όχι μόνο το κείμενο ή τον ήχο, αλλά και να αναπαράγει τη φωνή του δημιουργού σε άλλη γλώσσα, διατηρώντας τον τόνο, τον ρυθμό και τη χροιά του πρωτότυπου. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το ότι το σύστημα προσαρμόζει και τις κινήσεις των χειλιών στο βίντεο, ώστε να ταιριάζουν με τη νέα ομιλία, προσφέροντας μια εμπειρία που πλησιάζει τα επαγγελματικά πρότυπα του κινηματογράφου.

Έτσι, ένα βίντεο μαγειρικής από τη Βραζιλία μπορεί να ακούγεται σαν να γυρίστηκε στη δική σου κουζίνα, ή ένας δημιουργός από το Νέο Δελχί μπορεί να αφηγείται τα βήματα ενός χορευτικού στα αγγλικά, χωρίς καμία αίσθηση ότι η φωνή του έχει αλλαχθεί. Πρόκειται για μια τεχνολογική εξέλιξη που θολώνει τα όρια ανάμεσα στην τοπική και την παγκόσμια δημιουργία περιεχομένου.

Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή δεν είναι ακόμη διαθέσιμη για όλους τους χρήστες. Η Meta ανακοίνωσε ότι οι μεταφραστικές και φωνητικές λειτουργίες παρέχονται δωρεάν σε δημιουργούς με τουλάχιστον 1.000 ακολούθους στο Facebook και σε όλους τους δημόσιους λογαριασμούς στο Instagram, σε χώρες όπου το Meta AI είναι ενεργό . Ο στόχος, όπως αναφέρει η εταιρεία, είναι να γίνει το σύντομο βίντεο πιο προσβάσιμο και διαπολιτισμικό, επιτρέποντας στους δημιουργούς να απευθύνονται σε παγκόσμιο κοινό χωρίς τα εμπόδια της γλώσσας.

Κάθε μεταφρασμένο Reel φέρει σαφή ένδειξη “Translated with Meta AI”, ώστε οι θεατές να γνωρίζουν ότι βλέπουν ή ακούν ένα ντουμπλαρισμένο περιεχόμενο. Παράλληλα, οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν την εμπειρία τους: έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν τη μετάφραση, να παραλείψουν το lip-sync ή να παραμείνουν στο πρωτότυπο βίντεο, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους.

Η νέα αυτή δυνατότητα έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά προηγούμενων προσπαθειών της Meta να γεφυρώσει τα γλωσσικά σύνορα στις πλατφόρμες της. Η εταιρεία έχει ήδη λανσάρει αυτόματους υπότιτλους, μεταφρασμένα Stories και διεθνείς καμπάνιες με κοινά hashtags, όμως αυτή είναι η πρώτη φορά που επενδύει τόσο βαθιά σε τεχνολογία φωνητικής αναπαραγωγής και συγχρονισμού χειλιών μέσω AI.

Η στρατηγική αυτή δίνει στη Meta ένα σαφές πλεονέκτημα απέναντι σε άλλους κολοσσούς της ψηφιακής ψυχαγωγίας. Παρότι το YouTube προσφέρει εδώ και καιρό υπότιτλους και μεταφράσεις, η τεχνολογία πραγματικού χρόνου που συνδυάζει φωνητική απόδοση και οπτικό συγχρονισμό παραμένει περιορισμένη. Από την άλλη, το TikTok έχει πειραματιστεί με overlays μετάφρασης, χωρίς όμως να προχωρήσει σε πλήρες voice cloning ή lip-sync.

Αν η Meta καταφέρει να εφαρμόσει τη νέα της τεχνολογία ομαλά και σε περισσότερες γλώσσες, μπορεί να εξελιχθεί στην κυρίαρχη πλατφόρμα διεθνούς περιεχομένου μικρής διάρκειας.

